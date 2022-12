Samsung und El Ganso enthüllen modische Umhängebänder für Galaxy Z Flip4-Besitzer in Spanien und Portugal

Die Maison Margiela Edition des Samsung Galaxy Z Flip4 ist für manche vielleicht etwas zu teuer. Ganz zu schweigen davon, dass nur wenige hundert Einheiten verfügbar sind und nur in ausgewählten Ländern. Für diejenigen, die nach einem Hauch von Mode für ein kleineres Budget suchen, hat sich Samsung mit einer spanischen Modemarke zusammengetan El Ganso Um Lanyards für das Z Flip4 zu erstellen.

Die Zusammenarbeit führte zu 7 Lanyards, die an Hüllen mit D-Ring befestigt werden können, wie viele der Erstanbieter-Hüllen von Samsung. Die Lanyards sind von Galaxy-Handys inspirierte Farben, darunter Farbtöne wie Bora Purple, sowie das französische Band, das auf so vielen Schuhen und Kleidungsstücken von El Ganso vorhanden ist.













Die El Ganso x Samsung Schlüsselbänder für das Galaxy Z Flip4

Die Schlüsselbänder selbst sind nichts Besonderes, aber sie kosten auch nicht viel – nur 10 € pro Stück. Es wurden auch keine ausgefallenen Materialien verwendet, nur Polyester. Sie finden sie auf der offiziellen Website von El Ganso sowie in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in Spanien und Portugal (die Website verfügt über ein Tool, mit dem Sie überprüfen können, ob ein Geschäft in Ihrer Nähe sie führt).

Valentín Hernández, Marketing Director von Samsungs Mobility Area, neckt das „Dies ist die erste Ankündigung einer Zusammenarbeit, die wichtige neue Meilensteine ​​beinhalten wird.“

Quelle (auf Spanisch)