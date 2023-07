Lebensechte Farbdarstellung und extrem hohe Auflösung sorgen für hochwertige Bilder bei Arbeit und Unterhaltung auf einem Monitor

Samsung Electronics gab heute bekannt, dass es sein ViewFinity-Monitorsortiment mit der weltweiten Verfügbarkeit des 27-Zoll ViewFinity S9 (S90PC-Modell) erweitert. Die Einführung des ViewFinity S9 stärkt Samsungs Angebot an hochauflösenden Monitoren, nachdem im Juni 2022 der ViewFinity S8 (S80PB-Modell) mit einer Ultra High Definition (UHD)-Auflösung eingeführt wurde. Der neue ViewFinity S9 ist mit allen Tools optimiert, die in Branchen wie Grafikdesign und Fotografie benötigt werden, und wurde 2023 auch mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet.

„Unser neuer 5K-Monitor ist darauf ausgelegt, Profis in der Kreativ- und Bildbranche die höchste Leistung und das beste Erlebnis zu bieten“, sagte Hoon Chung, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Mit der ViewFinity-Reihe bieten wir Kreativen erstklassige visuelle Erlebnisse sowie die lebensechte Farbklarheit und vielseitige Konnektivität, die sie benötigen, um bei jedem Projekt das Beste zu erreichen.“

Der neue ViewFinity S9 bietet einen 27-Zoll-Bildschirm mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880) für einen Arbeitsbereich, der über 50 % größer ist als bei anderen UHD-Monitoren, mit außergewöhnlicher Bild- und Textklarheit. Es ermöglicht Profis, an Inhalten mit ultrahoher Auflösung zu arbeiten, ohne hineinzoomen zu müssen, sodass sie ihre Projekte in 5K betrachten können, während alle ihre Bearbeitungswerkzeuge weiterhin auf dem Bildschirm sichtbar bleiben.

Mit 99 % DCI-P31 und 218 PPI (Pixel pro Zoll) bietet der ViewFinity S9 sattere und lebendigere Farben mit schärferen Details, perfekt für alle, die auf visuelle Wiedergabetreue angewiesen sind.2 Darüber hinaus beträgt die typische Helligkeit 600 cd/m²2 erleichtert das Arbeiten in nahezu jeder Lichtumgebung. Die Kalibrierungstechnologie von Samsung hilft Benutzern, die gewünschte genaue Farbe zu erzielen. Während der Produktion wird die Farbe des Monitors werkseitig auf ein unglaubliches Delta E <2 kalibriert1 Genauigkeit sofort nach dem Auspacken.3

Das ViewFinity S9 nutzt die Smart Calibration-Funktion, die über Smartphones gesteuert wird.4 Dies ist das erste in der Branche, und Benutzer können den Bildschirm des ViewFinity S9 jederzeit bequem für präzise Einstellungen anpassen, ohne teure, komplexe Kalibrierungsgeräte. Mit der SmartThings-App können Benutzer die Kalibrierung im Basismodus durchführen, um den Weißabgleich und die Gamma-Einstellungen schnell und einfach anzupassen, oder den Profi-Modus für die vollständige Kontrolle von Farbtemperatur, Luminanz, Farbraum und Gamma-Einstellungen verwenden. Benutzer können diesen Vorgang einfach starten, indem sie ihre Smartphone-Kamera auf den Bildschirm des ViewFinity S9 richten. Nach der Kalibrierung können sie einen Bericht mit detaillierten Angaben zu den vorgenommenen Anpassungen und der Delta-E-Farbgenauigkeit anzeigen.

Der ViewFinity S9 unterstützt seine Benutzer außerdem mit TÜV-zertifizierten Intelligent Eye Care-Funktionen, um die Belastung der Augen zu reduzieren, selbst über längere Nutzungsdauern. Darüber hinaus begrenzt das matte Display von Samsung die Lichtreflexion und Blendung auf dem Monitor und minimiert so Ablenkungen beim Arbeiten.

Die visuelle Leistung des ViewFinity S9 wird durch Funktionen verbessert, die das Leben von Profis einfacher machen sollen.

Der ViewFinity S9 bietet vielseitige Konnektivität für Benutzer von Mac- und Windows-PCs, mit Thunderbolt 4- und Mini-DisplayPort-Eingängen zusätzlich zu USB-C. Dank der Thunderbolt 4-Kompatibilität können Benutzer Geräte mit bis zu 90 W Leistung aufladen und Daten zuverlässig mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s übertragen.5

Der Monitor ist mit einer integrierten 4K-SlimFit-Kamera ausgestattet, die über einen Pogo-Pin ohne zusätzliche Kabel oder Geräte angeschlossen werden kann. Die hohe Auflösung der Kamera liefert kristallklare Qualität für Videoanrufe in Apps wie Google Meet. Die Kamera lässt sich neigen, um sie an den Winkel Ihres Monitors anzupassen, und verfügt über Auto Framing6 sorgt dafür, dass Sie sichtbar und im Bild sind, auch wenn Sie die Position wechseln.

Das schlanke Metalldesign des ViewFinity S9 passt in jeden Raum. Mit seinem ergonomischen Design bietet dieses Produkt Komfort und verbessert die Produktivität, indem es sich an nahezu jede Position und Haltung anpasst. Ein höhenverstellbarer Standfuß passt sich der Augenhöhe des Benutzers an und der Bildschirm kann je nach Betrachtungswinkel geneigt werden. Im Pivot-Modus dreht sich der Bildschirm um 90 Grad, sodass Benutzer lange Dokumente mit weniger Scrollen lesen können. Dank der Kompatibilität mit der VESA-Halterung können Benutzer Platz sparen und für einen aufgeräumten Schreibtisch sorgen.

Integrierte Smart-TV-Apps bieten Benutzern das volle Fernseherlebnis, wenn es nach der Arbeit Zeit ist, auf Unterhaltung umzusteigen. Sofortiger Zugriff auf beliebte Streaming-Apps und Sendungen ohne separaten PC, integrierte Lautsprecher mit Adaptive Sound+, die den Geräuschpegel automatisch anpassen, und eine Fernbedienung machen diesen Monitor zu einem vielseitigen Monitor für Arbeit und Freizeit.

Der ViewFinity S9 wird ab dem 26. Juni 2023 weltweit zum Kauf verfügbar sein, wobei die Markteinführungspläne je nach Region variieren. Weitere Informationen zu den hochauflösenden Monitoren von Samsung und der gesamten ViewFinity-Reihe finden Sie unter: https://www.samsung.com/.

Spezifikationen

S90PC Anzeige Bildschirmgröße 27 Zoll Paneltyp IPS, flach Auflösung 5K (5.120 x 2.880) Farbraum DCI-P3 99 % Helligkeit (typisch) 600 cd/m2 Aktualisierungsrate (max.) 60Hz Reaktionszeit 5 ms (GtG) Kontrastverhältnis (statisch) 1000:1 Mattes Display Ja Merkmale Kalibrierung Intelligente Kalibrierung Intelligente Augenpflege Adaptives Bild / Augenschonmodus / Flimmerfrei Kamera 4K (3.840 x 2.160), Im Karton Smart-TV-Apps Ja Gaming-Hub Ja (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) Schnittstelle Verbindungstypen 1 Thunderbolt 4 (90 W) 1 miniDP, USB-C (3DN) Design Standtyp HAS / Pivot / Tilt Wandhalterung 100×100

1 Farbdarstellung berechnet nach CIE 1976.

2 Die Angaben zur Farbgenauigkeit können je nach Messgerät und Messpunkt variieren. Die Bildschirmfunktionen können je nach Systemumgebung variieren, z. B. Computerkomponenten, Nutzungsdauer oder andere Faktoren.

3 Die Werkskalibrierung wird unter Versandbedingungen auf Genauigkeit in sRGB gemessen. Der Wert kann je nach Messumgebung variieren. Benutzer können den Werkskalibrierungsbericht in den Einstellungen der Bildschirmanzeige (OSD) finden.

4 Smart Calibration ist auf dem Galaxy S10 oder neuer, dem Galaxy Note10 oder neuer, Galaxy Fold-Geräten, Galaxy Flip-Geräten, iPhone 11 oder neuer und dem iPhone SE 2 oder neuer der zweiten Generation verfügbar. Es erfordert die neueste Version der SmartThings-App.

5 Bestimmte Geräte mit MacOS 13 sind möglicherweise nur eingeschränkt kompatibel.

6 Auto Framing funktioniert bei Verwendung der integrierten Anwendungen.