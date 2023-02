Samsung stellt das 14″ und 16″ Galaxy Book3 Pro, das 16″ Pro 360 und das Flaggschiff Book3 Ultra vor

Das heutige Unpacked-Event von Samsung hatte mehr als nur die Galaxy S23-Serie. Das Unternehmen stellte vier neue Laptops der Galaxy Book3 Pro-Serie vor, angeführt von einem neuen Flaggschiff – dem Galaxy Book3 Ultra.

Beginnen wir mit letzterem, dem ersten ultra-leistungsstarken Samsung-Laptop seit der Odyssee. Die Galaxy Book3 Ultra kommt in einer einzigen 16-Zoll-Größe, ist aber mit 16,5 mm und 1,79 kg schön schlank.

Das Galaxy Book3 Ultra bietet die leistungsstärkste Konfiguration der Book3-Serie mit einer Auswahl an Intels neuesten Core i7-13700H- oder Core i9-13900H-45-W-Prozessoren, bis zu 32 GB LPDDR5-RAM und bis zu 1 TB PCIe 4.0-SSD. Es gibt auch diskrete Grafiken – entweder die RTX 4050 oder die RTX 4070.

Das Display auf der Vorderseite ist ein hochmodernes 16-Zoll-Dynamic AMOLED 2x im 16:10-Format mit einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixel. Das Panel kann adaptiv von 48 Hz auf 120 Hz aktualisieren und bis zu 500 Nits für HDR-Inhalte (Vesa DisplayHDR 500-zertifiziert) oder ansonsten bis zu 400 Nits erreichen. Das Galaxy Book3 Ultra wird mit einem 76-Wh-Akku und einem 100-W-USB-C-Ladegerät geliefert.

Die Galaxy Book3 Pro kommt in zwei Größen – 14 Zoll und 16 Zoll, während die Galaxy Book3 Pro 360 kommt nur mit einem 16-Zoll-Display. Sie teilen einiges an zugrunde liegender Technologie mit dem Ultra. Zunächst einmal sind die Display-Spezifikationen bei allen vier Modellen gleich – Sie erhalten ein variabel erfrischendes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixel.

Ebenso die Anschlüsse – es gibt eine 3,5-mm-Buchse, einen microSD-Steckplatz, einen USB-A-, zwei USB-C-Thunderbolt-4-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss in voller Größe (Spezifikation 1.4 beim Pro und 2.0 beim Ultra).

Alle vier Laptops teilen auch ihre Multimedia-Referenzen – Sie erhalten zwei 5-W-Tieftöner und zwei 2-W-Hochtöner – mit AKG- und Dolby-Atmos-Zertifizierung – sowie Doppelmikrofone in Studioqualität. Die Webcam ist auch bei allen Modellen dieselbe 1080p-Einheit.

Die Galaxy Book3 Pro-Modelle werden mit einem neuen 65-W-USB-C-Adapter mit Power Delivery geliefert, der gleichzeitig als Ladegerät für Ihr Galaxy-Telefon oder -Tablet verwendet werden kann.

Sie können das Galaxy Book3 Pro und das Galaxy Book3 Pro 360 mit einer Auswahl von Intels 28-W-Core i5-1340P oder Core i7-1360P der 13. Generation mit 8/12/16 GB LPDDR5-RAM und einer Auswahl von 256 GB, 512 GB oder bis zu 1 TB konfigurieren PCIe-4.0-SSDs.

Das Galaxy Book3 Pro 14-Zoll-Modell hat einen 63-Wh-Akku, während das 16-Zoll-Galaxy Book3 Pro und Book3 Pro 360 die gleichen 76 Wh wie das Galaxy Book3 Ultra haben.

Das 14-Zoll-Galaxy Book3 Pro ist nur 11,3 mm dick und wiegt 1,17 kg. Der 16-Zoller misst 12,5 mm bzw. 1,56 kg.

Das Galaxy Book3 Pro 360 ist 12,8 mm dick und wiegt 1,66 kg für das reguläre Modell und 1,71 kg, wenn Sie sich für die 5G-Version entscheiden. Das Galaxy Book3 Pro 360 unterstützt auch den S Pen, der im Lieferumfang enthalten ist.

Samsung hat seine Book3-Serie tief in seine Galaxy-Smartphones und -Tablets integriert. Die sogenannte Galaxy Connected Experience bringt eine Reihe wichtiger Features mit. Mit Multi Control können Sie Ihr Smartphone direkt über den Laptop steuern, Dateien ziehen und ablegen sowie Text und Bilder kopieren und einfügen.

Mit dem zweiten Bildschirm können Sie Ihr Tablet als Erweiterung oder Spiegel des Bildschirms Ihres Laptops verwenden. Mit Phone Link können Sie die Hotspot-Funktionalität des Telefons direkt von den Laptops aus aktivieren. Es gibt Expert RAW Auto Share, mit dem RAW-Dateien während der Aufnahme automatisch von Ihrem Galaxy-Telefon auf Ihren Galaxy Book3-Laptop übertragen werden können.

Schließlich hat Samsung der Galaxy Book3-Serie seinen Smart Switch und Samsung Pass hinzugefügt.

Das Samsung Galaxy Book3 Ultra wird in einer einzigen Graphitfarbe ausgeliefert, während das Galaxy Book3 Pro und Book3 Pro 360 sowohl in Graphit als auch in Beige erhältlich sind. Das Galaxy Book3 Pro und Pro 360 werden am 17. Februar erhältlich sein, während das Galaxy Book3 Ultra ab dem 22. Februar erhältlich sein wird.

Die i7-Version des Galaxy Book3 Ultra mit 16 GB und 512 GB Speicher kostet 2.799 €/2.400 $/2.449 £, während die i9-Version mit 32 GB RAM und 1 TB Speicher 3.699 € kostet. Das Galaxy Book3 Pro 360 hat vier Versionen zu Preisen zwischen 1.799 €/1.900/1.549 £ (i5-CPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, nur Wi-Fi) und 2.699 € (i7-CPU, 32 GB RAM, 1 TB SSD und 5G).

Die vier Versionen des Galaxy Book3 Pro kosten zwischen 1.699 €/1.450 $/1.349 £ (8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel i5, 14″) und 2.199 € (16 GB RAM, 1 TB SSD, Intel i7, 16″).