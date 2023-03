Eerder vandaag zagen we een promotiebanner op de website van Samsung die de Galaxy A54 5G plaagde in verschillende kleuren met drievoudige camera’s aan de achterzijde. Hoewel die evenementpagina de lanceringsdatum van de Galaxy A54 5G niet onthulde, zegt een persbericht dat we van Samsung hebben ontvangen dat het Koreaanse conglomeraat op 16 maart twee nieuwe Galaxy A-serie smartphones in India zal onthullen. Samsung noemde de namen van de telefoons, maar de ene is waarschijnlijk de Galaxy A54 5G en de andere is de Galaxy A34 5G.

We zeggen het omdat de URL in het persbericht ons doorverwijst naar een pagina op de website van Samsung India, waarop drie smartphones te zien zijn. Afgaande op de eerder gelekte weergaven, is het veilig om te zeggen dat dit de Galaxy A34 5G in meerdere kleuren is.

Samsung zei ook dat deze smartphones een “naadloos ontwerp zullen hebben met een minimale rand en een nieuwe premium glazen afwerking met een strakke camera-indeling.” Bovendien zei het bedrijf dat deze telefoons No Shake Cam (lees: OIS) zullen hebben en Nightography zullen ondersteunen voor onscherpe foto’s bij weinig licht. Bovendien zullen ze een IP67-classificatie hebben en een “soepel scrollend display” bevatten met een “duurzame batterij” onder de motorkap.



























De uitgelekte weergaven van de Samsung Galaxy A54 5G en de Samsung Galaxy A34 5G

Deze smartphones uit de Galaxy A-serie zullen gericht zijn op millennials en Gen Z-consumenten, en we zullen alles weten over hun specificaties, prijzen en beschikbaarheid op 16 maart 2023 om 12.00 uur IST (06.30 uur UTC).