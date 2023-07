Samsung Electronics ist stolz, mitteilen zu können, dass sein Odyssey OLED G9 (G95SC) von führenden Medien der Branche als einer der führenden Gaming-Monitore auf dem Markt anerkannt wurde. Seit seiner Markteinführung im Juni dieses Jahres hat der Odyssey OLED G9 zahlreiche Auszeichnungen erhalten — Wahl der Redaktion, empfohlen und Top-Wahl 2023 — für seine herausragenden Funktionen und fesselnden Spielerlebnisse.

Der Odyssey OLED G9 ist der erste OLED-Monitor, der eine Dual Quad High Definition (DQHD; 5.120 x 1.440) Auflösung mit einem 32:9-Verhältnis bietet. Die hohe Pixeldichte (110PPI) zeigt detailliertere Spielinhalte an. Dank des großen und breiten Bildschirmformats verlieren sich Benutzer in der Super-Ultrawide-Ansicht — entspricht zwei QHD-Bildschirmen nebeneinander. Darüber hinaus bieten die schnelle Grau-zu-Grau-Reaktionszeit (GtG) von 0,03 ms und die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz den Spielern einen Wettbewerbsvorteil.

▼ Liste der vorgestellten Artikel (in alphabetischer Reihenfolge für jedes Segment)

Reviewed.com beschrieb den Odyssey OLED G9 als „luxuriösen Gaming-Monitor mit üppigen Farben und den besten Gaming-Monitor, den wir bisher getestet haben“. Infolgedessen erhielt der Odyssey OLED G9 den begehrten Editors‘ Choice Award der Website. Der Artikel hob die klare Bewegungsschärfe, das luxuriöse Design und die nützlichen integrierten Smart-TV-Funktionen des Odyssey OLED G9 hervor. Darüber hinaus betonte Reviewed.com: „Gamer werden sich leicht in das Samsung Odyssey OLED G9 verlieben.“ Es verfügt über die Farbe und den Kontrast, die erforderlich sind, um ein Gefühl von Realismus und Tiefe zu vermitteln, die erforderliche Schärfe, um Details darzustellen, und die Klarheit schneller Bewegungen für ein flüssiges und reaktionsfähiges Gameplay.“

Der Odyssey OLED G9 erhielt auch eine Fünf-Sterne-Bewertung von Stuff, als „ein riesiger, wunderschöner OLED-Bildschirm mit entsprechend atemberaubender Leistung“ und „einer der besten Gaming-Monitore, die derzeit erhältlich sind“. Bei der Überprüfung des Monitors konzentrierte sich Stuff darauf, dass die Funktionen des Odyssey OLED G9 eine „absolute Freude zu erleben“ sind, und kam zu dem Schluss, dass es sich „mit Sicherheit um einen der besten und leistungsstärksten Monitore aller Zeiten handelt“.

Darüber hinaus zeichnete Techaeris den Odyssey OLED G9 als Empfänger seiner renommierten Auszeichnungen „Editor’s Choice“ und „Top Pick 2023“ aus. Da das Produkt über ein beeindruckendes OLED-Display, Farbe, Kontrast und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz verfügt und viele 10/10-Bewertungen erhalten hat, erklärte Techaeris: „Das G95SC bietet das immersive und fesselnde Erlebnis, das sich jeder begeisterte Gamer wünscht.“ Wenn Sie Lust haben, einen DQHD-Gaming-Monitor zu kaufen, wird der G95SC zweifellos das Richtige für Sie sein.“

T3 teilte mit, dass der Odyssey OLED G9 „ein neues Maß an Immersion bietet“ und ein „wirklich erstklassiges“ und „unantastbares“ visuelles Erlebnis bietet. Das Testteam war von dem Monitor so beeindruckt, dass es ihm eine Fünf-Sterne-Bewertung und die T3 Platinum Award-Bewertung verlieh. T3 erklärte, dass der Odyssey OLED G9 „ein atemberaubender Monitor ist, den Gamer lieben werden“.

Der Odyssey OLED G9 erfreut sich in Ländern auf der ganzen Welt zunehmender Beliebtheit. In Nordamerika wurden zunächst 1.800 Einheiten produziert, wobei der vorbereitete Bestand in weniger als zwei Wochen ausverkauft war, während in Europa 700 Einheiten verkauft wurden. In Korea waren die 100 verfügbaren Einheiten innerhalb einer Stunde ausverkauft, was die Marktbeliebtheit des Monitors unterstreicht.

Basierend auf dem ersten Quartal 2023 hält Samsung Electronics einen weltweiten Marktanteil von 23 % bei Gaming-Monitoren mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz oder höher und behauptet damit seinen Vorsprung im fünften Jahr in Folge.

„Wir fühlen uns geehrt, dass der Odyssey OLED G9 von führenden Branchenrezensenten gewürdigt wird“, sagte Hoon Chung, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Als wir den Odyssey OLED G9 ursprünglich herausbrachten, wussten wir, dass er die Messlatte für alle OLED-Monitore höher legen würde. Wir stellten uns ein Gerät vor, das nur Samsung liefern konnte und das eine unübertroffene Bildqualität und innovative Gaming-Funktionen bietet. Es macht uns große Freude zu sehen, dass wir damit genau die lang gehegten Wünsche der Gamer übertroffen haben.“