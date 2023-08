Individuelle Rezepte, intelligente Essensplanung und Smart-Home-Kompatibilität vereinen sich in dem neuen KI-gestützten Service

Samsung Electronics gab heute die Einführung von Samsung Food bekannt, einer personalisierten, KI-gestützten Lebensmittel- und Rezeptplattform.

Veröffentlichung in acht Sprachen1 In 104 Ländern auf der ganzen Welt bietet Samsung Food umfassende kulinarische Erlebnisse mit mehr als 160.000 verfügbaren Rezepten und fungiert als personalisierter Assistent, der Benutzern hilft, neue Gerichte zu entdecken, maßgeschneiderte Speisepläne zu erstellen und Zutaten online zu bestellen. Der Dienst hilft den Nutzern außerdem dabei, ihre Kochgeräte zu steuern, bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kochen und ermöglicht es den Nutzern, ihre Lieblingsrezepte in den sozialen Medien zu teilen.

Aufbauend auf dem breiten Angebot an Kochgeräten und Lebensmitteldienstleistungen von Samsung nutzt Samsung Food KI-Technologie, um über bestehende Möglichkeiten hinauszugehen und eine Lebensmittelplattform bereitzustellen, die sich wirklich an die Bedürfnisse und Lebensstile seiner Benutzer anpasst. Um dies zu erreichen, greift Samsung Food auf die umfangreiche Datenbank von Whisk zurück, einer Smart-Food-Plattform, die 2019 von Samsung Next übernommen wurde und die fortschrittliche Technologie namens Food AI nutzt, die Mahlzeiten basierend auf Benutzerpräferenzen und der Saisonalität der Lebensmittel vorschlägt.

„Das Essen, das wir genießen, und die Art und Weise, wie wir es zubereiten, sind von zentraler Bedeutung für unser tägliches Leben, und wir alle lieben es, gemeinsam zu kochen und zu essen“, sagte Chanwoo Park, Executive Vice President und Leiter der Service Biz Group des Digital Appliances Business bei Samsung Elektronik. „Durch die Verbindung digitaler Geräte und Mobilgeräte im gesamten Samsung-Ökosystem und die Unterstützung der Benutzer von der Einkaufsliste bis zum Teller nutzt Samsung Food fortschrittliche KI-Funktionen, um ein hochgradig personalisiertes All-in-One-Lebensmittelerlebnis zu bieten, das Benutzer direkt von ihren Handflächen aus steuern können.“ .“

Essen Sie auf Ihre Art: Rezeptexploration und Personalisierung, KI-gestützte Essensplanung, Küchenkonnektivität und Social Sharing

Die vielfältigen Funktionen von Samsung Food unterstützen Benutzer bei jedem Schritt des Essensplanungs- und Kochprozesses und umfassen vier Schlüsselbereiche: Rezepterkennung und -personalisierung, maßgeschneiderte Essensplanung, vernetztes Kochen und Social-Sharing-Funktionen.

Zum Entdecken von Rezepten ermöglicht Samsung Food den Nutzern, Rezepte jederzeit und von überall in ihrer persönlichen digitalen Rezeptbox zu speichern. Die App analysiert Rezepte, standardisiert ihr Format und organisiert sie, um Einkaufslisten basierend auf ihren Zutaten zu erstellen. Zusätzlich zu mobilen Geräten können Benutzer auch mit ihren Bespoke Family Hub™-Kühlschränken auf den Samsung Food-Service zugreifen.2 Samsung Food wird über den Family Hub™-Touchscreen geöffnet und bietet Rezeptempfehlungen basierend auf einer vom Benutzer verwalteten Liste verfügbarer Lebensmittel.3

Samsung Food verfügt außerdem über eine Funktion zum Personalisieren von Rezepten, die es der Food AI der App ermöglicht, ein gespeichertes Rezept direkt zu ändern, um den Ernährungsbedürfnissen der Benutzer besser gerecht zu werden. Benutzer können beispielsweise ein Rezept in eine vegane oder vegetarische Version umwandeln oder andere Änderungen vornehmen, um ein Rezept zu erstellen, das ausgewogener ist oder vorrätige Zutaten enthält. Benutzer können sogar Fusionsrezepte erstellen, beispielsweise koreanische Versionen italienischer Gerichte, und die Kochzeit oder den Schwierigkeitsgrad der Rezepte anpassen.

Um individuelle tägliche Essenspläne für Benutzer zu erstellen, gibt die App KI-erstellte Empfehlungen basierend auf Benutzerdaten ab.4 Ernährungspräferenzen und bevorzugte Küchenarten und ermöglicht es Benutzern, diese zu ihrem Essensplaner hinzuzufügen. Nährwertaufschlüsselungen der Zutaten sind jederzeit verfügbar, und Benutzer können Artikel zu ihrer Samsung Food-Einkaufsliste hinzufügen und diese dann direkt an die E-Commerce-Kasse eines Einzelhändlers senden.5

Beim vernetzten Kochen können Benutzer mithilfe der nahtlosen Samsung Food-Konnektivität Timer einstellen und Öfen vorheizen6 und senden Sie die Kocheinstellungen der Rezepte direkt an die Geräte7 durch Schritt-für-Schritt-geführte Kochmodi, alles von ihren tragbaren Geräten aus. Beginnend mit dem Bespoke Oven plant Samsung die Vernetzung zahlreicher Geräte — einschließlich maßgeschneiderter Induktionsherde und maßgeschneiderter Mikrowellen — bis Ende des Jahres an Samsung Food, um den Komfort für Benutzer in der Küche zu erhöhen.

Für Benutzer ist es einfach, mit Samsung Food in Kontakt zu treten, indem sie ihre Lieblingsgerichte mit der Community teilen, ihre eigenen Rezepte erstellen und veröffentlichen und den Erstellern ihrer Lieblingslebensmittelinhalte folgen.

Von Samsung Health Incorporation bis Vision AI: Kommende Funktionen für Samsung Food

Über die zum Start verfügbaren Samsung Food-Funktionen hinaus wird Samsung der App weiterhin neue Funktionen und Dienste hinzufügen, um ein noch nahtloseres und umfassenderes persönliches Essenserlebnis zu ermöglichen.

Bis Ende des Jahres plant Samsung, die Integration von Samsung Health mit Samsung Food anzubieten, sodass Benutzer Vorschläge für das Diätmanagement erhalten können. Die nahtlose Synchronisierung von Informationen wie BMI, Körperzusammensetzung und Kalorienverbrauch mit Samsung Food hilft Benutzern dabei, Gesundheitsziele zu erreichen und eine ausgewogene Ernährung beizubehalten.

Die Implementierung der Vision AI-Technologie ist für 2024 geplant und wird es Samsung Food ermöglichen, mit der Kamera fotografierte Lebensmittel und Mahlzeiten zu erkennen und Details darüber, einschließlich Nährwertinformationen, bereitzustellen. Durch die Analyse von Lebensmitteln kann die App mit nur wenigen Fingertipps die besten Rezepte empfehlen, diese Rezepte in der Sammlung des Benutzers speichern und die erforderlichen Zutaten zu einer Einkaufsliste hinzufügen.

Als Teil der ständig wachsenden Samsung-Dienstleistungsfamilie stellt Samsung Food den nächsten Schritt in der umfassenden, aber dennoch höchst maßgeschneiderten Erfahrung dar, die Samsung-Kunden in ihrem eigenen Zuhause genießen können. Samsung Food ist bestrebt, den Komfort einer intelligenten, vernetzten Küche mit Samsung-Haushaltsgeräten noch weiter zu steigern und wird nach der offiziellen Einführung weiterhin mit neuen Funktionen aktualisiert.

Um Samsung Food auf eine beliebige Smartphone-Plattform herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://get.samsungfood.com/download.

1 Die App unterstützt Englisch (USA), Englisch (Großbritannien), Deutsch, Spanisch (Spanien), Spanisch (Mexiko), Französisch, Italienisch und Koreanisch. Unterstützende Sprachen können in wenigen Jahren hinzugefügt werden.

2 Alle Modelle der Bespoke Family Hub™-Kühlschränke unterstützen den Samsung Food-Service mit WLAN-Verbindung und Samsung-Kontoverbindung.

3 Eine personalisierte Rezeptfunktion für Family Hub wird später in diesem Jahr über Updates verfügbar sein.

4 Ihre persönlichen Daten, einschließlich Alter, Größe, Gewicht, Geschlecht und Aktivitätsgrad, können in Samsung Food eingegeben werden.

5 Ab sofort ist der Dienst in einigen Ländern/Regionen verfügbar. Die verfügbaren Händler variieren je nach Land/Region, die automatisch anhand Ihrer IP-Adresse erkannt wird.

6 Diese Funktion ist nur für den mit SmartThings verbundenen Bespoke Oven verfügbar. Bei einigen Öfen funktioniert die Funktion möglicherweise nicht.

7 Die Funktion „Vernetztes Kochen“ von Samsung Food ist nur verfügbar, wenn Samsung-Küchengeräte mit SmartThings verbunden sind.