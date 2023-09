Samsung hat sein Portfolio an Tactical Edition-Geräten um zwei neue Smartphones erweitert – das Galaxy S23 Tactical Edition und das Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition.

Hierbei handelt es sich um robuste Smartphones, die sich an Militärangehörige und andere mit einem ähnlichen Berufsprofil richten. Beide Smartphones haben die gleichen technischen Daten wie ihre Standardversionen, verfügen jedoch über zusätzliche Funktionen, die sie für den Einsatz im taktischen Umfeld geeignet machen.

Zunächst einmal ist das Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition nach MIL-STD-810H zertifiziert, sodass es extremen Wetterbedingungen standhält und bis zu 30 Minuten lang in einer Wassertiefe von bis zu 5 Fuß wasserdicht ist. Das Galaxy S23 Tactical Edition hingegen ist IP68-zertifiziert und wird in einem robusten Gehäuse in Militärqualität geliefert, das an der Brust befestigt oder am Unterarm getragen werden kann.

Beide Smartphones verfügen außerdem über einen Nachtsichtmodus, um die Verwendung mit Nachtsichtgeräten zu ermöglichen. Darüber hinaus verfügen sie über eine automatische Berührungsempfindlichkeit, mit der Sie die Handgeräte auch mit Handschuhen bedienen können, während der automatisch rotierende Sperrbildschirm die Verwendung mit herunterklappbaren Brusthalterungen erleichtert.

Die Smartphones Galaxy S23 und Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition unterstützen außerdem externes GPS für genaue Standortdaten aus dem Feld und können sich auch mit Drohnen-Feeds und Laser-Entfernungsmessern verbinden, um die Missionseffektivität zu erhöhen.

Was die Kommunikationsfähigkeiten betrifft, verfügen beide taktischen Geräte über speziell entwickelte Treiber zur Unterstützung taktischer Funk- und Missionsgeräteprotokolle. Außerdem unterstützen sie herkömmliche Mobilfunkfunktionen, einschließlich LTE, CBRS, Bluetooth und Wi-Fi.

Die Smartphones verfügen außerdem über einen Stealth-Modus, der LTE und e-911 deaktiviert, wodurch alle HF-Übertragungen – einschließlich GPS – auf Hardwareebene stummgeschaltet werden, sodass die Betreiber eine sichere, völlig netzunabhängige Kommunikation haben können. Auch beim Tragen von Nachtsichtgeräten kann die Beleuchtung an den Geräten ein- und ausgeschaltet werden, um unbemerkt zu bleiben.

Da es sich um Smartphones der „Tactical Edition“ handelt, muss auch die Cybersicherheit berücksichtigt werden, die von Samsung Knox mit Verschlüsselung auf Hardwareebene gehandhabt wird. Außerdem gibt es Knox Dual Data at Rest (DualDAR), das vertrauliche Daten durch zwei Verschlüsselungsebenen schützt, selbst wenn das Smartphone ausgeschaltet ist. Darüber hinaus unterstützen S23 und XCover6 Pro Tactical Edition die serverlose Lizenzaktivierung und ermöglichen so eine flexible Bereitstellung in verschiedenen Betreiberumgebungen.

Softwareseitig laufen auf dem Samsung Galaxy S23 und dem Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition das auf Android 13 basierende One UI 5.1 standardmäßig mit dem Android Team Awareness Kit (ATAK) und dem Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK). ATAK verbessert das Echtzeit-Situationsbewusstsein für Bediener durch Kartierung, Nachrichtenübermittlung und Geo-Fencing, während BATDOK Echtzeitinformationen über Patientenbegegnungen sammelt und verbreitet.

Beide Smartphones unterstützen Samsung DeX und Dual VPN Chaining, wobei letzteres die Verwendung mehrerer VPNs für zusätzliche Sicherheit ermöglicht. Sie können Anrufe auch automatisch im Lautsprechermodus annehmen und aufzeichnen und ausgehende Anrufe verhindern, wenn Sie möchten.

Das Samsung Galaxy S23 Tactical Edition verfügt über 8 GB RAM und 256 GB Speicher, während das Samsung Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition über 6 GB RAM und 128 GB Speicher verfügt.

Der Preis dieser Smartphones ist unbekannt, da sie nicht für reguläre Käufer erhältlich sind und nur an militärische Betreiber verkauft werden.

Quelle