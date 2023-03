Samsung kondigt ultrabreedband-chipset aan met nauwkeurigheid op centimeterniveau voor mobiele en auto-apparaten – Samsung Global Newsroom

Geïntroduceerd onder het nieuw gelanceerde merk ‘Exynos Connect’, biedt de Exynos Connect U100 zeer nauwkeurige afstandsmeting tot enkele centimeters

Samsung Electronics, een wereldleider in geavanceerde halfgeleidertechnologie, heeft vandaag zijn eerste ultrabreedband (UWB) chipset aangekondigd, de Exynos Connect U100. Met een nauwkeurigheid van één cijfer op de centimeter is de nieuwe UWB-oplossing geoptimaliseerd voor gebruik in mobiele, auto- en Internet of Things (IoT)-apparaten, en biedt nauwkeurige afstands- en locatie-informatie.

Samsung onthulde ook ‘Exynos Connect’, een nieuw merk dat zijn draadloze communicatieoplossingen op korte afstand consolideert, zoals UWB, Bluetooth en Wi-Fi, die essentieel zijn bij het faciliteren van een steeds meer hyperverbonden wereld.

“Onze Exynos Connect U100 combineert geavanceerde bereik- en positioneringsmogelijkheden met sterke beveiliging om hyperconnectiviteit tussen mensen en alledaagse objecten mogelijk te maken, waardoor een reeks nieuwe toepassingen voor positionering en locatietracering worden aangewakkerd”, aldus Joonsuk Kim, Executive Vice President van het Connectivity Development Team bij Samsung Electronics. “Voortbouwend op ons technologisch leiderschap in communicatietechnologieën, zijn we toegewijd aan het stimuleren van innovatie in korteafstandscommunicatieoplossingen om de manier waarop we verbinding maken met en ons verhouden tot de wereld om ons heen te transformeren.”

UWB is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik die over een breed frequentiespectrum werkt, waardoor snelle gegevensoverdracht bij laag vermogen mogelijk is. Met zijn vermogen om zeer nauwkeurige ruimtelijke en directionele gegevens vast te leggen, wordt UWB steeds populairder in verschillende industrieën, waaronder die welke te maken hebben met betalingen op afstand, slimme sleutels, slimme huizen en slimme fabrieken.

Door gebruik te maken van time of arrival (ToA) en 3D angle of arrival (AoA) metingen, biedt de Exynos Connect U100 van Samsung een nauwkeurigheid van enkele centimeters en minder dan vijf graden. Dit maakt het vooral handig bij het volgen van locaties in uitdagende binnenomgevingen waar GPS niet beschikbaar is, evenals voor AR- en VR-toepassingen die een exacte en realtime tracking van bewegende mensen vereisen.

De U100 integreert radiofrequentie (RF), basisband, embedded Flash (eFlash) geheugen en power management IP in een enkele chip, waardoor het ideaal is voor gebruik in compacte apparaten.

Door de energiebesparende modus kan de U100 de levensduur van de batterij van mobiele en auto-oplossingen maximaliseren, evenals van IoT-apparaten zoals slimme trackingtags die werken op batterijen met een beperkte stroomcapaciteit. Voor betrouwbare communicatie is de U100 ook uitgerust met een STS-functie (scrambled timestamp sequence) en een veilige hardware-encryptie-engine om externe hacking te voorkomen.

De Exynos Connect U100 van Samsung is gecertificeerd door het FiRa Consortium, een door de industrie geleide non-profitorganisatie die UWB-producten certificeert voor conformiteit met interoperabiliteitsnormen.

De U100 voldoet ook aan de Digital Key Release 3.0 van het Car Connectivity Consortium (CCC), een standaard die is ontworpen voor het opslaan, authenticeren en uitwisselen van digitale sleutels voor voertuigen, waardoor met U100 uitgeruste smartphones veilig digitale sleutelinformatie met voertuigen kunnen communiceren.