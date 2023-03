Over zowel de Galaxy A54 als de Galaxy A34 wordt op dit moment al maanden gekletst, gelekt en gespeculeerd, en toch is geen van beide apparaten officieel. Dat zou later deze maand eindelijk kunnen veranderen.

Volgens prominente (en productieve) lekster @OnLeaks zegt een “redelijk betrouwbare bron” dat de twee apparaten op 15 maart zullen worden onthuld. Het is op dit moment onduidelijk of Samsung voor de gelegenheid een evenement zal houden of gewoon een persbericht zal uitgeven en ermee gedaan. De eerste is misschien geschikter, aangezien de A5x-serie de best verkochte Samsung is.

OK… ik kan hier niet 100% voor instaan, maar ik heb dat uit een redelijk betrouwbare bron gehoord #Samsung zal officieel onthullen de #GalaxyA34 En #GalaxyA54 op 15 maart… pic.twitter.com/eoidRjCRMS — Steve H.McFly (@OnLeaks) 1 maart 2023

Volgens eerdere lekken zal de Galaxy A54 een 6,4-inch 120 Hz AMOLED-scherm hebben, de Exynos 1380 SoC, tot 8 GB RAM en 256 GB opslag, een 50 MP f/1.8 hoofdcamera, een 12 MP f/2.2 ultrawide , een 5 MP macro-shooter, een 32 MP selfie-snapper en een 5.000 mAh-batterij met oplaadondersteuning van 25 W. Het zal IP67-gecertificeerd zijn en heeft nog steeds een 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

Het gerucht gaat dat de Galaxy A34 wordt geleverd met een 6,6-inch 120 Hz AMOLED-scherm, de MediaTek Dimensity 1080 SoC, tot 8 GB RAM en 256 GB opslag, een 48 MP f/1.8 hoofdcamera, een 5 MP macrocamera, een diepte sensor en een 13 MP selfie-shooter. Qua batterij is hij identiek aan zijn broer, met een cel van 5.000 mAh die kan worden opgeladen tot 25 W. Beide apparaten worden geleverd met Android 13 voorgeïnstalleerd onder de One UI 5.x-skin van Samsung.