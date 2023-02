De HERA W10 Elite van Samsung, het belangrijkste model van het HERA-platform, herdefinieert beeldvorming van de gezondheid van vrouwen en wil een visionaire leider worden op het gebied van verloskunde en gynaecologie

Boston Imaging, het hoofdkantoor in de Verenigde Staten van de digitale radiografie- en echografieactiviteiten van Samsung, introduceert de HERA W10 Elite,1 het belangrijkste model van het HERA-platform voor verloskunde en gynaecologie dat clinici een reeks krachtige tools voor kunstmatige intelligentie (AI) en klinische toepassingen biedt om de diagnostische ervaring te verbeteren.

“De gezondheid van vrouwen is een snelgroeiend gebied dat ultramoderne apparatuur vereist voor patiëntenzorg. De HERA W10 Elite zal een visionaire verandering brengen in de verloskunde en gynaecologie met geavanceerde beeldverwerking en een ergonomisch-vriendelijk ontwerp”, aldus Tracy Bury, Women’s Health Ultrasound Business Leader, Boston Imaging.

De HERA W10 Elite kan clinici helpen meer inzicht te krijgen in de diagnose met zijn intuïtieve visualisaties, nauwkeurige analytische functies en snelle bediening. Het revolutionaire systeem is ook op verschillende punten bijgewerkt ten opzichte van zijn voorganger, waaronder:

Geavanceerde MV-Flow™: Om de intensiteit van de bloedstroom weer te geven, biedt het 2D- en 3D-visualisatie van microcirculatie en langzaam bloed.

Om de intensiteit van de bloedstroom weer te geven, biedt het 2D- en 3D-visualisatie van microcirculatie en langzaam bloed. Groter OLED-scherm: Het weergavegebied is vergroot met 57%, 2 terwijl de OLED 3 scherm geeft zwarte kleuren realistisch weer, waardoor het zeer geschikt is voor diverse ultrasone beeldkenmerken.

Het weergavegebied is vergroot met 57%, terwijl de OLED scherm geeft zwarte kleuren realistisch weer, waardoor het zeer geschikt is voor diverse ultrasone beeldkenmerken. Nieuwe omvormer: De EV2-124 maakt visualisatie van het foetale hart en de hersenen mogelijk vanaf acht weken endovaginaal.

Het systeem is ook uitgerust met verbeterde AI-functies, zoals:

HeartAssist™: Levert meetresultaten en classificeert een ultrasoon beeld automatisch in meetweergaven die nodig zijn voor foetale hartdiagnose.

Levert meetresultaten en classificeert een ultrasoon beeld automatisch in meetweergaven die nodig zijn voor foetale hartdiagnose. ViewAssist™: Classificeert automatisch ultrasone beelden en annoteert de structuren voor handige metingen (16 nieuwe weergaven toegevoegd). 4,5

Classificeert automatisch ultrasone beelden en annoteert de structuren voor handige metingen (16 nieuwe weergaven toegevoegd). BiometryAssist™: Stelt clinici in staat om foetale groeiparameters te meten met een enkele klik terwijl de consistentie van het onderzoek behouden blijft.4

Samsung zet zich in om nieuwe en bijgewerkte echografiesystemen voor vrouwen op de markt te brengen om trouw te blijven aan haar belofte om de levenslange gezondheidszorg van vrouwen te ondersteunen. De HERA W10 Elite zal worden tentoongesteld op de 43e jaarlijkse zwangerschapsbijeenkomst van de Society for Maternal Foetal Medicine van 8 tot 10 februari op stand #317.

Over Boston Imaging

Boston Imaging brengt innovatieve beeldvormingstechnologieën op de markt en zet zich in voor het leveren van snelle, gemakkelijke en nauwkeurige diagnostische oplossingen aan zorgverleners. Boston Imaging is het hoofdkantoor in de Verenigde Staten voor verkoop, marketing en distributie van alle digitale radiografie- en ultrasone systemen van Samsung. Boston Imaging’s groeiende portfolio van geavanceerde medische technologieën wordt gebruikt in toonaangevende zorginstellingen om zorgverleners te helpen de patiëntenzorg te verbeteren, de patiënttevredenheid te verbeteren en de efficiëntie van de workflow te verhogen. Ga voor meer informatie naar https://www.bostonimaging.com/.

1 Elite is geen productnaam maar een marketingterminologie.

2 Vergeleken met Samsung HERA W10

3 OLED: organische lichtgevende diode

4 De hardware- en softwarefuncties zijn FDA 510(k) in behandeling, niet beschikbaar voor verkoop in de Verenigde Staten.

5 ViewAssist™ dekt volledig de wereldwijde richtlijnen van het 1e tot het 3e trimester.