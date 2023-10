Samsung hat eine lange Geschichte auf dem Markt für Klapphandys und würdigt nun eines seiner einflussreichsten Modelle von vor zwei Jahrzehnten – das Samsung E700 – mit einem Galaxy Z Flip5 Retro in limitierter Auflage.

Flip5 Retro verfügt über die gleichen ikonischen Indigoblau- und Silberfarben wie das E700 und verfügt über einige nostalgische Pixelgrafik-Optimierungen an der Benutzeroberfläche und Stadtbildanimationen auf dem Flex-Window-Cover-Bildschirm.

Samsung liefert das Telefon in einer hübschen Box mit Logos des Z Flip5 und des E700 sowie Flipsuit-Karten mit Aufklebern mit den verschiedenen Samsung-Logos aus vergangenen Epochen. Das Paket enthält außerdem eine Samsung E700-Sammelkarte, auf der eine eindeutige Seriennummer eingraviert ist.

Das Galaxy Z Flip5 Retro wird in begrenzten Mengen ab dem 1. November in Südkorea sowie ab dem 2. November in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Australien erhältlich sein. Verbraucher in diesen Märkten können das Gerät in limitierter Auflage ausschließlich über die offizielle Website von Samsung erwerben . Preisdetails wurden noch nicht bekannt gegeben.