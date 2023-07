Vor einiger Zeit haben wir das verkleidete Samsung Galaxy Z Flip5 gesehen. Das Cover konnte zwar das neue, größere Cover-Display nicht verbergen, verbarg aber den größten Teil des Designs. Jetzt hat jemand Z Flip5-Attrappen in die Hände bekommen, also wird das Telefon so aussehen.













Samsung Galaxy Z Flip5-Attrappen

Dem Beitrag ist ein kurzes Video beigefügt Leakspinner, das auch eine schwarze Version des Telefons zeigt. Und was noch wichtiger ist: Es zeigt, wie das Telefon im geschlossenen Zustand aussieht.

Das kommende Paar faltbarer Geräte soll ein Tropfenscharnier verwenden, um die Lücke zu schließen, wenn die Telefone zusammengeklappt sind. Allerdings weist der im Video zu sehende Dummy noch eine deutliche Lücke auf.

Das neue Scharnier sollte für die Schutzart IP58 zumindest Staubschutz bieten, also nicht vollständig abgedichtet sein (IP6X), aber eindringender Staub sollte keinen Schaden anrichten. Bisherige Galaxy Z-Geräte waren nur wasserdicht (IPX8).

Außer dem größeren Cover-Display hat sich äußerlich nicht viel verändert. Auf der rechten Seite befinden sich die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf/Fingerabdruckleser, auf der linken Seite ein SIM-Kartenfach und auf der Unterseite ein USB-C-Anschluss (angeblich unterstützt das Z Flip5 DeX, obwohl es sich möglicherweise nur um die drahtlose Option handelt). . Weitere Informationen zu den durchgesickerten Spezifikationen des Galaxy Z Flip5 finden Sie in diesem Beitrag.

Das Samsung Galaxy Z Flip5 und Z Fold5 sowie eine neue Generation der Galaxy Watch6 und des Galaxy Tab S9 werden am 26. Juli vorgestellt. Wenn Sie in den USA sind, können Sie sich vor Beginn der Vorbestellungen für ein Guthaben von 50 US-Dollar anmelden.

Quelle