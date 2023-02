Samsung onthulde in augustus de nieuwste versie van zijn flip-formaat smartphone met de komst van de Galaxy Z Flip 4. Dat specifieke model heeft al een zeer enthousiaste recensie van ons gekregen, maar er beginnen geruchten de ronde te doen over wat we mogen verwachten in zijn opvolger, de Z Flip 5.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over de Samsung Galaxy Z Flip 5.

Wanneer komt de Samsung Galaxy Z Flip 5 uit?

Er is nog geen officiële datum van Samsung, maar we kunnen kijken naar het eerdere releaseschema om onszelf een idee te geven wanneer we het apparaat kunnen zien verschijnen. Hier is hoe de vorige modellen in de rij stonden (let op: er was geen Galaxy Z Flip 2):

Aangezien de afgelopen drie generaties in augustus hun debuut hebben gemaakt, denken we dat het een vrij veilige gok is dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 in Augustus 2023.

Hoeveel gaat de Samsung Galaxy Z Flip 5 kosten?

Telefoons met opvouwbare schermen bevinden zich nog steeds aan de bovenkant van de prijsklasse als het gaat om mobiele apparaten, maar we hebben gezien dat de kosten beginnen te dalen naarmate de innovatieve technologie meer mainstream wordt. De kans is groot dat u nog steeds een hoge dollar betaalt als de Flip 5 op de markt komt, dus hier is een korte handleiding voor de prijzen van de laatste twee versies om u een indicatie te geven van wat u opzij moet zetten.

Samsung Galaxy Z Flip 4:

128 GB: $ 999 / £ 999 / € 1.099

256 GB: $ 1.059 / £ 1.059 / € 1.159

256 GB op maat gemaakte editie: $ 1.139 / £ 1.099 / € 1.199

512 GB: $ 1.179 / £ 1.199 / € 1.279

Samsung Galaxy Z Flip 3:

128 GB: $ 999 / £ 949 / € 1.049

256 GB: $ 1.049 / £ 999 / € 1.099

De prijzen op de Flip 4 zijn grotendeels hetzelfde als die van de vorige generatie, waarbij Europeanen zelfs een lichte daling zagen, hoewel Britten uiteindelijk iets meer betaalden.

Of Samsung dit trucje kan herhalen met de klasse van 2023 valt nog te bezien, aangezien de financiële markten en toeleveringsketens tekenen van turbulentie vertonen. Hopelijk zijn de prijzen die je hierboven ziet het plafond in plaats van de begane grond qua kosten met de Samsung Galaxy Z Flip 5 – vooral omdat het in het VK nu de Oppo Find N2 Flip van £ 849 heeft om mee te concurreren.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 Dominik Tomaszewski / Gieterij

Welke nieuwe functies zien we in de Samsung Galaxy Z Flip 5?

Omdat de releasedatum nog ver weg is, zijn er op het moment van schrijven niet al te veel geruchten over de Galaxy Z Flip 5, hoewel er een paar dingen zijn die we hebben gezien die heel logisch zijn.

De Koreaanse site The Elec was als eerste uit de blokken en meldde dat het nieuwe model zal beschikken over de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2-chipset. Deze chip werd in november 2022 aangekondigd door Qualcomm en belooft een grote prestatiesprong zonder de voordelen op het gebied van energie-efficiëntie op te geven die de batterijduur van de Z Flip 4 zo veel beter hebben gemaakt.

Expert in de display-industrie Ross Jong heeft ook gechipt met aantekeningen op beide schermen van de telefoon. Ten eerste zegt hij dat het scherm op de buitenste omslag veel groter zal zijn, minstens 3 inch over de diagonaal – een grote sprong ten opzichte van het huidige 1,9 inch scherm. Ice Universe denkt hetzelfde, rapportage dat het omslagscherm groter zal zijn dan het 3,26-inch paneel op de Oppo Find N2 Flip, wat een substantieel herontwerp zou betekenen.

Young voegt eraan toe dat het binnenste display zijn eigen upgrade krijgt dankzij een nieuw scharnierontwerp “dat de zichtbaarheid van de naad zou moeten verminderen.” De rivalen van Samsung hebben serieuze vooruitgang geboekt bij het elimineren van de vouw van opvouwbare schermen, dus we hopen dat het Koreaanse bedrijf de achterstand heeft ingehaald.

De Elec meldt ook dat Samsung zijn productieaantallen voor deze generatie van de Flip- en Fold-modellen terugschroeft, waarbij de Koreaanse gigant hoopt ongeveer 10 miljoen eenheden (gecombineerd) van de twee apparaten te verkopen. Het interessante hiervan is dat Samsung 8 miljoen exemplaren van de Galaxy Z Flip 5 wil verkopen, samen met 2 miljoen exemplaren van de Fold 5. Dit geeft aan dat de fabrikant vrij zeker lijkt te zijn van de aantrekkingskracht van zijn next-gen klaptelefoon in vergelijking met naar de grotere vormfactor.

Tot nu toe is dat alles wat we tot nu toe hebben gezien in termen van geruchten rond de Samsung Galaxy Z Flip 5. Maar aangezien een van de belangrijkste zwakke punten van het Flip-assortiment de levensduur van de batterij en de cameraprestaties is, kan het zijn dat hoe meer energie efficiënte processor en potentiële sensorupgrade voor de hoofdcamera zullen beide gebieden aanpakken.

Natuurlijk zullen we dit artikel regelmatig blijven updaten naarmate er meer informatie beschikbaar komt, dus kom regelmatig terug. Bekijk in de tussentijd onze huidige favorieten in de beste smartphone- en beste Samsung Galaxy-telefoonkaarten.