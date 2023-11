Das Anfang letzten Monats vorgestellte Samsung Galaxy Tab A9+ feierte heute in Südkorea sein Debüt. Es ist in einer einzelnen 4-GB-/64-GB-Speicherkonfiguration in den Farben Graphit und Silber erhältlich, wobei letzteres exklusiv auf der offiziellen koreanischen Website von Samsung erhältlich ist.

Das reine Wi-Fi-Modell des Samsung Galaxy Tab A9+ kostet 368.500 KRW (270 $/255 €/22.610 INR), während die 5G-Version 418.000 KRW (310 $/290 €/25.650 INR) kostet.

Das Samsung Galaxy Tab A9+ wird vom Snapdragon 695 SoC angetrieben und läuft ab Werk mit One UI 5.1-basiertem Android 13. Es basiert auf einem 11-Zoll-90-Hz-LCD mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixel.

Das Tablet verfügt über einen speziellen microSD-Kartensteckplatz zur Speichererweiterung um bis zu 1 TB und verfügt über zwei Kameras – eine 8-MP-Primärkamera und eine 5-MP-Selfie-Kamera. Es verfügt außerdem über vier Lautsprecher mit Dolby Atmos-Unterstützung und einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.

Angetrieben wird das Gesamtpaket von einem 7.040-mAh-Akku, der über einen USB-C-Anschluss Strom mit bis zu 15 W bezieht.

