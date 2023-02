De Samsung Galaxy S23 Ultra die eerder deze maand werd onthuld, heeft met vlag en wimpel onze testhandschoen doorstaan, waardoor het een van de beste Android-smartphones is die je op dit moment kunt kopen. Aan de iOS-kant van het hek hebben we de Apple iPhone 14 Pro Max, die ook een van de beste smartphones op de markt is. Maar hoe doen de Galaxy S23 Ultra en iPhone 14 Pro Max het tegen elkaar in een side-by-side snelheidstest? Nou, de mensen van PhoneBuff zoek dat uit met behulp van een robot.

We willen de pret niet voor je bederven door het eindresultaat van de snelheidstest te onthullen, maar we willen je graag laten weten dat geen enkele iPhone is verslagen door een smartphone in de PhoneBuff snelheidstest’s eerste ronde in de afgelopen drie jaar. De Galaxy S23 Ultra slaagde er echter in om de iPhone 14 Pro Max te verslaan. De marge was niet enorm, maar hey, een overwinning is een overwinning. Je kunt de onderstaande video bekijken om te weten of de Galaxy S23 Ultra erin slaagt om deze strijd tegen de iPhone 14 Pro Max te winnen na hem in de eerste ronde te hebben verslagen.