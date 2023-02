Samsung Galaxy S23-Serie heißer Take

Samsungs erstes großes Unpacked-Event für 2023 kam und ging, und nachdem es sich anfühlt, als würde man jahrelang über die Galaxy S23-Serie sprechen, sind sie endlich offiziell da. Wir hatten ein paar Tage Zeit, um mit dem Trio herumzuspielen und ein paar Gedanken über sie zu sammeln.

Dies ist unsere heiße Version des Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra.

Das Galaxy S23 Ultra ist in allen wichtigen Punkten besser

Auf dem Papier ist das Galaxy S23 Ultra kein sehr beeindruckendes Update gegenüber dem Galaxy S22 Ultra. In der Realität sieht das Galaxy S23 Ultra seinem Vorgänger sogar sehr ähnlich.

Aber es ist ein viel besseres Telefon in Funktionalität und Politur. Beginnen wir mit den physikalischen Unterschieden – Samsung hat den Seitenrahmen etwas flacher gestaltet, was wesentlich dazu beiträgt, dass das S23 Ultra angenehmer in der Hand liegt. Das Display ist auch an den Rändern nicht so stark gekrümmt, was zu diesem Gefühl von Komfort und Sicherheit in der Hand beiträgt.

Dann gibt es die wichtigen Änderungen im Inneren. Der neue Chipsatz erhöht die Leistung und ist gleichzeitig effizienter bei der Batterienutzung. Insbesondere die anhaltende Leistung sollte ein wichtiger Verbesserungsbereich sein – der TSMC-4-nm-Prozess des Snapdragon 8 Gen 2 ist bekanntermaßen ein großer Sprung gegenüber den Prozessoren von 2022 in Bezug auf die Thermik.

Dann ist da noch die neue Kamera. Es ist eine schärfere Einheit als sein Vorgänger. Es schafft es, bei jedem Licht mehr Details aus Szenen zu ziehen, was beeindruckend ist.

Display und Akku sind technisch gleich, aber das ist auch nicht schlimm. Beide waren 2022 branchenführend und sind Anfang 2023 immer noch an der Spitze. Das Panel aktualisiert sich variabel von nur 24 Hz (obwohl es seine GPU ausschalten und effektiv bei 1 fps sein kann) bis zu 120 Hz. Es kann leicht über 1000 Nits springen, wenn es nötig ist. Während die 5.000 mAh unter dem neuesten Snapdragon-Silizium länger halten sollten.

Das Galaxy S23 und S23+ sind glanzlose Upgrades

Auf der anderen Seite sind das Galaxy S23 und das Galaxy S23+ nicht annähernd so beeindruckend. Das Paar hat 200 mAh an die jeweiligen Batterien geheftet, was eine willkommene Ergänzung und ein Geschwindigkeitsschub für die gleiche maßgeschneiderte mobile Snapdragon 8 Gen 2-Plattform für Galaxy wie das Ultra ist. Die beiden teilen sich auch die neue 12-Megapixel-Selfie-Kamera mit dem Ultra, aber das war es auch schon.

Wir hätten gerne gesehen, dass der Ultrawide-Kamera ein Autofokus hinzugefügt wurde, der den Makromodus aktiviert hätte. Wir werden auch nicht allgemein auf das neue Design der Rückseite ohne Kamerainsel verkauft.

Es gibt einen potenziellen Käufer für beide neuen Galaxy S-Handys, aber es ist sicherlich nicht der Besitzer ihrer Vorgänger – es gibt nicht genug Anreiz für ein Upgrade, es sei denn, es gibt eine ernsthafte Rückkaufaktion.

Samsung muss entscheiden, was es von den kleineren S-Modellen will

Dies bringt uns zu der Tatsache, dass Samsung etwas verloren scheint, wenn es um seine Nicht-Ultra-S-Telefone geht. Wenn wir auf das Galaxy S22, Galaxy S21 und Galaxy S20 zurückblicken, fehlt es an der Richtung. Das Galaxy S20 und das Galaxy S21 hatten 4.000-mAh-Akkus und 6,2-Zoll-Displays, dann schrumpfte das Galaxy S22 plötzlich auf 3.700 mAh und 6,1 Zoll. Jetzt brachte das Galaxy S23 den Akku wieder auf 3.900mAh. Das Galaxy S20 verfügte über ein 1440 x 3200 Pixel großes Display, das von seinen Nachfolgern bis heute auf 1080p verkleinert wurde. Es gab auch diesen Wechsel zu einer Plastikrückwand beim Galaxy S21, die mit dem S22 widerrufen wurde.

Ähnlich verhält es sich mit den Plus-Modellen. Das Galaxy S20+ hatte ein 6,7-Zoll-1440p-Display und einen 4.500-mAh-Akku, dann senkte das S21+ die Auflösung auf 1080p, machte den Akku aber auf 4.800 mAh, dann schrumpfte das Galaxy S22+ das Display auf 6,6 Zoll und brachte den Akku auf 4.500 mAh nochmal. Jetzt brachte das Galaxy S23+ den Akku auf 4.700 mAh.

Es ist eine etwas kurvenreiche Straße, die nicht nur seitwärts, sondern auch auf und ab geht. Es gibt echte Fans der kleineren Handys der Galaxy S-Serie, aber Samsung scheint Schwierigkeiten zu haben, ihre Bedürfnisse zu identifizieren.

Samsung hat die Apple S-Year-Upgrade-Sache gemacht

Dies ist das erste Mal, dass Samsung ein ehrliches S-Jahres-Upgrade durchgeführt hat, bei dem wir nicht einmal eine bemerkenswerte Designänderung erfahren haben. Das ist per se nicht schlimm, Veränderung um der Veränderung willen will niemand.

Samsung entwickelt sich weiter, reift und stellt sich den Herausforderungen, die jedes Jahr voller wirtschaftlicher und kultureller Probleme mit sich bringt.

Es ist einfach nicht das aufregendste Upgrade.

Nur Snapdragon war die richtige Wahl

Der ausschließliche Wechsel zum Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz ist sehr sinnvoll und für den Endbenutzer von Vorteil. Der neueste SoC von Qualcomm ist hervorragend und Samsung hat wahrscheinlich verstanden, dass sein eigener Exynos zur Zeit der Galaxy S23-Serie nicht auf einem konstanten Niveau mithalten kann.

Bei den letzten Exynos- und Snapdragon-Generationen auf Flaggschiff-Niveau haben sich Effizienz und thermische Leistung langsam zugunsten von Qualcomm verschoben.

Ein Chipsatz ist mehr als nur Kernzahl, Taktfrequenz und Wärmeleistung. Es gibt KI, neuronale Verarbeitungseinheiten und vor allem eingebaute Netzwerkmodems, die schnelleres und besseres Wi-Fi, 4G und 5G ermöglichen. Qualcomm hatte 2023 ein besseres Angebot und die Galaxy S23-Reihe wird besser dafür geeignet sein, nur Snapdragon 8 Gen 2 zu verwenden. Es gibt auch den Vorteil, Updates für eine einzelne Hardwarekonfiguration zu liefern.