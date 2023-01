Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra sollen jetzt mit einer Preiserhöhung kommen

Während wir dem großen Enthüllungsereignis am 1. Februar immer näher kommen, werden jeden Tag mehr und mehr Details über die kommenden Galaxy S23-Geräte von Samsung bekannt – und manchmal sogar mehrmals am Tag. Dies ist jedoch keine gute Nachricht.

Laut einem neuen Bericht, der auf Preisinformationen für Australien basiert, werden die diesjährigen Samsung-Flaggschiffe teurer sein als die des letzten Jahres. In Australien beträgt die Preiserhöhung 100 AUD für jedes Modell und jede Variante jedes Modells. Nun, 100 AUD entsprechen derzeit etwa 70 US-Dollar oder 65 €.

Für das, was es wert ist, funktionieren solche direkten „Übersetzungen“ von Währung zu Währung und von Region zu Region selten, ganz zu schweigen davon, dass Telefonhersteller ihre Preise gerne in netten runden Schritten von 50 oder häufiger 100 erhöhen. Das kann sich also drehen in den USA und Europa auf eine Erhöhung um 100 $ und 100 € hinauslaufen. Auf der anderen Seite könnten es nur 50 $ und 50 € sein, aber der Punkt ist, dass jetzt eine Preiserhöhung, unabhängig von ihrer genauen Höhe, gemunkelt wird.

Auf der anderen Seite wurde auch gemunkelt, dass Samsung die Speichermenge für seine Einstiegsmodelle von 128 GB auf 256 GB verdoppeln soll. Das Gerücht spricht heute eindeutig von einer 128-GB-Variante, was verwirrend ist – wird das eine regionale Sache sein, in welchem ​​​​Fall Australien es bekommt und andere Orte nicht?

Wenn einige Orte ein 256-GB-Basismodell erhalten und das im Vergleich zum letztjährigen Einstiegsmodell um 100 $ oder 100 € teurer wird, dann ist dies möglicherweise nicht einmal technisch gesehen eine Preiserhöhung, da Sie immer mehr für mehr Speicherplatz bezahlt haben. Es ist nur so, dass Sie gezwungen sind, die 256-GB-Version zu kaufen, selbst wenn 128 GB für Ihren Anwendungsfall ausreichen könnten.

All dies sind natürlich Spekulationen, basierend auf nicht weniger als einem unbestätigten Gerücht, also nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen. Wir sind nur noch zwei Wochen davon entfernt, die offiziellen Neuigkeiten direkt aus dem Maul des Pferdes zu erhalten, also bleiben Sie dran.

Quelle | Bildquelle 1 | Bildquelle 2