Samsung Galaxy S23: Die Funktionen, die wir sehen müssen

Das Samsung Galaxy S22 hat eine verbesserte Kamera, die besser im Dunkeln sehen kann, und hat eine verbesserte Ästhetik. Aber wir brauchen so viel mehr für Samsung um uns mit seinen umzuhauen Galaxy S23die voraussichtlich am Mittwoch debütieren wird Samsung ausgepackt.

Insbesondere würde ich mir länger haltende Batterien, mehr fotografische Funktionen und schnelleres Aufladen wünschen, das keinen teuren Adapter erfordert.

Samsung ist laut Counterpoint Research mit 21 % des weltweiten Marktes im dritten Quartal 2022 führend in der Smartphone-Branche. Die Aufrüstung von Kernfunktionen wie Kamera und Akku könnte dazu beitragen, diesen Spitzenplatz zu halten, insbesondere angesichts der zunehmenden Konkurrenz Apfel und Google.

Längere Akkulaufzeit für das normale Galaxy S23

Lisa Eadicicco/CNET



Die Akkulaufzeit kann nie lang genug sein, aber das Standardgerät Galaxy S braucht besonders einen Schub. Der 6,1 Zoll Galaxy S22 Im Allgemeinen wurde Samsungs Anspruch auf eine ganztägige Akkulaufzeit erfüllt, manchmal jedoch nur knapp. Nachdem Sie es benutzt haben für einen Monat direkt, bemerkte ich, dass der Akkustand bis 21:00 Uhr auf etwa 30 % oder 40 % gesunken ist, selbst wenn das ständig eingeschaltete Display ausgeschaltet und die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms auf Standard eingestellt war. Das reicht aus, um einen Arbeitstag zu überstehen, aber Sie werden wahrscheinlich ein Ladegerät einpacken wollen, wenn Sie nach der Arbeit Pläne haben oder einen langen Heimweg haben.

Das Galaxy S22 hat den kleinsten Akku (3.700 mAh Kapazität) der drei Telefone in der Galaxy S22-Reihe, und das sieht man. Zum Beispiel war ich angenehm überrascht, als die 6,6-Zoll Galaxy S22 plus, das eine größere Kapazität von 4.500 mAh hat, hielt ungefähr anderthalb Tage, als ich es im Februar überprüfte. Ich hatte auch die Bildwiederholfrequenz auf hoch eingestellt, wodurch der Akku normalerweise schneller entladen wird. Die Galaxy S22 Ultra, mit einem 6,8-Zoll-Bildschirm und einem 5.000-mAh-Akku hatte eine ähnliche Akkulaufzeit.

Es macht Sinn, dass das kleinste Telefon der Galaxy S22-Reihe auch den kleinsten Akku hat. Aber ich hoffe, dass Samsung einen Weg findet, die Akkulaufzeit des 6,1-Zoll-Galaxy-Handys im nächsten Jahr zu verbessern, sei es durch eine bessere Energieeffizienz oder einen größeren physischen Akku. Immerhin hat Apple Upgrades an der vorgenommen iPhone 13 Mini Das gab ihm im Vergleich zum iPhone 12 Mini eine zusätzliche Akkulaufzeit von zwei bis drei Stunden. Die Akkulaufzeit ist die Hauptbeschwerde, die ich über das Galaxy S22 hatte, und wenn ich darauf eingehen würde, wäre das Galaxy S23 eine noch überzeugendere Wahl für Android-Fans, die kleinere Telefone bevorzugen.

Die koreanische Nachrichtenagentur The Elec weist darauf hin, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte, da sie berichtet, dass Samsung beabsichtigt, die Akkukapazität des Galaxy S23 um etwa 5 % zu erhöhen.

Cleverere Kamerafunktionen

Lisa Eadicicco/CNET



Die 50-Megapixel-Kamera des Galaxy S22 und die 108-Megapixel-Kamera des Galaxy S22 Ultra nehmen beeindruckend farbenfrohe und detailreiche Fotos auf. Ich wünschte nur, man könnte mit diesen Kameras mehr machen, wenn es um Bearbeitungs- und Softwarefunktionen geht.

Die Galaxy S22-Reihe verfügt über Aufnahmeoptionen wie Panorama, Nachtmodus, Porträtmodus, Zeitlupe, Superzeitlupe und Director’s View, mit der Sie Videos mit zwei verschiedenen Objektiven gleichzeitig aufnehmen können. Dann gibt es noch Single Take, das mehrere stilisierte Aufnahmen mit einem einzigen Druck auf den Auslöser erstellt. Sie können auch die Expert Raw-App herunterladen, um eine genauere Kontrolle über die Fotoeinstellungen zu erhalten.

Aber viel hat sich zwischen den nicht geändert Galaxy S21 und Galaxy S22, wenn es um Kamerafunktionen und Aufnahmemodi geht. Ich würde gerne sehen, wie Samsung eine Seite von Google übernimmt, die regelmäßig raffinierte Kameratricks hinzufügt, die sich eher praktisch als effekthascherisch anfühlen. Beispielsweise hat Google eine neue Funktion auf der Pixel7 und 7 Pro Photo Unblur genannt, das Fotos mit geringer Qualität schärft, sogar solche, die mit einer älteren Kamera aufgenommen wurden. Photo Unblur baut auf Face Unblur auf, einer früheren Kamerafunktion von Pixel 6 und 6 Pro, die ich ebenfalls schätze. Wie der Name schon sagt, friert Face Unblur sich bewegende Motive ein, die ansonsten verschwommen aussehen könnten.

Funktionen wie diese zeigen, dass Google nicht nur an die Kameraqualität denkt, sondern auch an Möglichkeiten, alltägliche Ärgernisse bei der mobilen Fotografie zu beseitigen. Viele der Updates von Samsung hingegen zielen darauf ab, den Erstellern von Inhalten mehr Tools zum Aufnehmen verschiedener Arten von Aufnahmen und Videoclips an die Hand zu geben.

Während das Galaxy S23 wahrscheinlich erst in einigen Wochen auf den Markt kommen wird, nimmt Samsung bereits Verbesserungen an den Kameras seiner aktuellen Galaxy-Handys vor. Es fügte der Expert Raw-App eine neue Funktion hinzu, mit der Sterngucker bessere Fotos von Sternbildern machen können, ähnlich der Astrofotografie-Funktion von Google für Pixel-Telefone. Es gibt auch eine neue Camera Assistant-App, mit der Sie bestimmte Funktionen aktivieren oder deaktivieren können, z. B. einen schnelleren Verschluss oder einen automatischen Objektivwechsel.

Schnelleres Laden, das nicht so viel kostet

Lisa Eadicicco/CNET



Die Galaxy S22-Reihe unterstützt das Schnellladen mit bis zu 25 Watt für das Galaxy S22 und 45 Watt für das Galaxy S22 Plus und Ultra. Dazu müssen Sie jedoch ein separates Ladegerät kaufen. Dafür verlangt Samsung 50 US-Dollar und $35 für die , obwohl Sie sie oft bei Einzelhändlern wie Amazon und Walmart für weniger Geld finden können. In einigen Szenarien habe ich beim Einschalten des Galaxy S22 Plus auch keinen großen Unterschied zwischen dem teureren 45-Watt-Ladegerät und dem günstigeren 25-Watt-Ladegerät von Samsung bemerkt, über das Sie hier mehr lesen können.

Beim Galaxy S23 würde ich mir eine deutlichere Verbesserung der Ladegeschwindigkeit sowie günstigere Ladeoptionen wünschen. Die OnePlus 10 Probietet zum Beispiel je nach Region entweder 65- oder 80-Watt-Schnellladung, die beide schneller sind als das, was Samsung auf dem Papier zu bieten hat. OnePlus legt auch ein kompatibles Netzteil in der Box.

Samsung und Apple haben aufgehört, Netzteile in ihre Produktverpackungen aufzunehmen, um Abfall zu reduzieren, was eine bewundernswerte Sache ist. Aber ich wünschte zumindest, Samsung würde Ihnen die Möglichkeit geben, bei der Bestellung eines neuen Telefons einen schnellladekompatiblen Adapter als Option zu einem ermäßigten Preis beizufügen, ähnlich wie Sie eine Speicheroption auswählen oder Samsung Care Plus hinzufügen können.

Wenn sich die Gerüchte als richtig herausstellen, hat das Basismodell des Galaxy S23 möglicherweise die gleiche Ladegeschwindigkeit von 25 Watt wie das Galaxy S22. Das ist gem Eis-Universumein Twitter-Konto mit einer Geschichte der Veröffentlichung von Details zu unveröffentlichten Samsung-Produkten.

Samsung macht beim Galaxy S22 schon vieles richtig, vor allem in Sachen Softwareunterstützung und Displayqualität. Aber da Smartphone-Upgrades von Jahr zu Jahr eher inkrementell als revolutionär geworden sind, ist die Konzentration auf Kernelemente wie Kamera und Akku so wichtig wie eh und je.