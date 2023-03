De nieuwste budgetinvoer in het kamp van Samsung is de gloednieuwe Galaxy M14 5G. De telefoon werd geïntroduceerd in Oekraïne en deelt zijn kernspecificaties en ontwerp met de Galaxy A14 5G die in januari werd gelanceerd. Een van de belangrijkste toevoegingen aan het model uit de M-serie is een nog grotere batterij van 6000 mAh.

Galaxy M14 5G brengt een 6,6-inch PLS LCD met Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90 Hz. De telefoon heeft een 13 MP selfie-camera in een inkeping in het water. De achterkant herbergt een 50MP hoofdcamera met een f/1.8 diafragma en autofocus. Het kan opnemen tot 1080p bij 30 fps. De hulpmodules bevatten een 2MP macrocamera en een dieptesensor.











Galaxy M14 5G in marineblauw, lichtblauw en zilver

Samsung ging met zijn eigen Exynos 1330-chipset en combineerde deze met 4 GB RAM. De telefoon wordt geleverd met opslagopties van 64 GB en 128 GB en ondersteunt opslaguitbreiding via het ingebouwde MicroSD-slot. De softwarekant wordt gedekt door One UI 5 bovenop Android 13, terwijl de 6000 mAh-batterij wordt opgeladen via de USB 2.0 Type-C-poort met snelheden van 15 W. Andere opvallende kenmerken zijn sub-6GHz 5G-ondersteuning, een aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner en een koptelefoonaansluiting.







De Galaxy M14 5G heeft een batterij van 6000 mAh

De Samsung Galaxy M14 5G is verkrijgbaar in de kleuren marineblauw, lichtblauw en zilver. De prijs in Oekraïne is vastgesteld op UAH 8.299 ($ ​​222) voor het 4/64 GB-model en UAH 8.999 ($ ​​241) voor het 4/128 GB-model. We kunnen verwachten dat Samsung de telefoon de komende weken in meer landen zal lanceren.

Bron (in het Oekraïens)