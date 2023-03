De Galaxy F-telefoons van Samsung zijn een regionale serie die nauw verwant is aan de M-telefoons en dit aankomende instapmodel is daarop geen uitzondering – de Samsung Galaxy F14 verscheen onlangs op de Google Play Console, waaruit bleek dat het de Exynos 1330-chipset gebruikt . Deze telefoon is nu ook opgedoken in de Geekbench 6-database met die exacte chip.

De Exynos 1330 maakt samen met de 1380 deel uit van de volgende generatie chips van Samsung. Dit is een 5nm-chip met een paar Cortex-A78-kernen (2,4 GHz) en zes A55 (2,0 GHz), plus een Mali-G68 MP2 en een 5G modem. Het ondersteunt FHD+ schermen tot 120 Hz, tot 108 MP camera’s, 4K @30 fps.







Geekbench 6 scorekaart: Samsung Galaxy F14 (SM-E146B)

De Galaxy F14 zal zijn mogelijkheden niet volledig benutten, de telefoon lijkt behoorlijk op de M14 te lijken. Op basis van gelekte weergaven is de enige grote verandering het verwijderen van de 2MP dieptesensor (geen enorm verlies, plus de 2MP macrocamera blijft aan boord, cool, toch?).

De F14 zal naar verwachting een 6,6-inch (of 6,5-inch) LCD-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz, een 50 + 2MP-camera aan de achterzijde plus een 13MP-selfiecamera hebben. Het zal worden aangedreven door de eerder genoemde Exynos 1330 die is uitgerust met maximaal 6 GB RAM (zoals te zien in de Geekbench-scorekaart), evenals een grote batterij van 6000 mAh. De M14 ondersteunt alleen opladen met 15 W, maar er is een kans dat de F14 tot 25 W gaat (de M13/F13 hadden beide 6.000 mAh/15 W-batterijen).

Dit wordt een dual-sim-telefoon, zoals je kunt zien op de ondersteuningspagina op Samsung India (er is ook een identieke pagina op Samsung Bangladesh). De kleurstellingen zullen namen dragen als “GOAT Green” en “BAE Purple” (hallo, medekinderen).



Samsung Galaxy F14 (uitgelekte weergave)

De Samsung Galaxy F14 wordt standaard gelanceerd met Android 13/One UI 5.1 en zou 2 OS-updates en 4 jaar beveiligingspatches moeten ontvangen. De telefoon zal naar verwachting beginnen bij ₹ 18.500. Dat is dezelfde adviesprijs als de Galaxy A14 5G (die iets andere hardware heeft), de M14 is nog niet beschikbaar in India. De Galaxy F13 werd vorig jaar gelanceerd voor £ 12.000, hoewel dat een minder capabele telefoon met alleen 4G was.

