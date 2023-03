Het lijkt erop dat MediaMarkt geen geheim meer kan bewaren dan Samsung en de Galaxy A54 is weer eens in het openbaar verschenen, ook al is hij nog niet officieel aangekondigd. En deze keer deed de Galaxy A34 mee.

Het basismodel Samsung Galaxy A54 heeft een capaciteit van 128 GB en kost € 500,-, er is ook een model van 256 GB voor € 550,-. Het is verkrijgbaar in vier kleurstellingen: Awesome Violet, Awesome Lime, Awesome Graphite en Awesome White.













Als we verder gaan met de Galaxy A34, kost het 128 GB-model € 390, terwijl de 256 GB-versie € 460 kost. De beschikbare kleuren zijn Awesome Violet, Awesome Lime, Awesome Graphite en Awesome Silver (de enige kleurverloop).













Houd er rekening mee dat beide telefoons microSD-slots hebben, maar misschien wilt u toch de duurdere versie kopen, aangezien de telefoons van 128 GB 6 GB RAM hebben, terwijl de telefoons van 256 GB 8 GB RAM bevatten.

Deze prijzen zijn lager dan geruchten, maar nog steeds hoger dan de basisprijzen van de Galaxy A53 en A33 van vorig jaar (respectievelijk € 450 en € 370).

Overigens kun je de twee modellen uit elkaar houden door naar de selfiecamera te kijken – de liefhebber A54 gebruikt een perforatiegat, de goedkopere A34 heeft in plaats daarvan een inkeping. Persoonlijk zou er echter geen verwarring moeten zijn, aangezien de Galaxy A54 een 6,4-inch scherm zal hebben, terwijl de A34 groter zal worden met een 6,6-inch paneel (beide 120Hz FHD + AMOLED’s).

















Volgens uitgelekte specificaties (nu bevestigd door de MediaMarkt-lijst), zal de Galaxy A54 worden aangedreven door de Exynos 1380 en een batterij van 5000 mAh met 25 W opladen, een camera van 50 + 12 + 5 MP aan de achterkant en 32 MP aan de achterkant. voorkant.

















De Galaxy A34 zal in plaats daarvan de Dimensity 1080 gebruiken met dezelfde 5.000 mAh-batterij. De achteruitrijcamera heeft 48+8+5MP-sensoren, de selfie-camera een 13MP-sensor. Beide telefoons zullen IP67 stof- en waterbestendig zijn.

Samsung zal naar verwachting deze week de Galaxy A34 en A54 onthullen, hoewel de exacte timing per regio kan verschillen. De lancering van de A34 in India lijkt gepland voor 16 maart (donderdag).