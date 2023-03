De Samsung Galaxy A54 en Galaxy A34 zijn opnieuw gelekt – met alle specificaties al behoorlijk grondig gedetailleerd, verschuift de focus nu naar het prijskaartje. Laten we eerst snel de vermeende hardwarespecificaties nog eens doornemen.

De Galaxy A54 wordt de kleinste van de twee met een 6,4-inch 120Hz AMOLED-scherm (FHD+). Het wordt aangedreven door de Exynos 1380 en een batterij van 5000 mAh met ondersteuning voor opladen van 25 W. Het heeft 50 + 12 + 2 MP camera’s aan de achterkant en 32 MP aan de voorkant.

De Samsung Galaxy A35 krijgt een groter 6,6-inch scherm – ook 120Hz AMOLED met FHD+ resolutie. Het draait in plaats daarvan op de Dimensity 1080-chipset en heeft 48 + 8 + 5 MP camera’s aan de achterkant en 13 MP camera’s aan de voorkant. Het heeft ook een batterij van 5000 mAh, beide telefoons hebben een IP67-classificatie voor stof- en waterbestendigheid.



























Samsung Galaxy A54 en Samsung Galaxy A34

Volgens SnoopyTech, de Galaxy A54 kost € 520 in Europa, de Galaxy A34 kost € 420 (dit is voor 128GB-modellen). Een andere lekker, Yogesh Brar, zegt dat de A54 in India minder dan ₹ 40.000 zal kosten, en de A34 minder dan ₹ 30.000.

Ter vergelijking: de A53 en A33 werden vorig jaar gelanceerd voor € 450 en € 370, de Indiase prijzen waren respectievelijk ₹ 35.000 en ₹ 26.000 (dit is voor een configuratie van 6/128 GB).

De Samsung Galaxy A54 en A34 worden naar verwachting op 15 of 16 maart gelanceerd (dat is volgende week woensdag of donderdag). In de tussentijd kun je de vele, vele renders bekijken die zijn uitgelekt (met een Galaxy S23-achtig ontwerp) en we hebben zelfs de officiële cases gezien.

Trouwens, de Galaxy A14 is in India aangekomen voor ₹ 15.000, maar hij is nog niet beschikbaar in Europa. SnoopyTech zegt dat het 64GB-model € 220 gaat kosten.

Bron 1 | Bron 2 | Via