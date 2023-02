Samsung introduceerde eerder vorige maand de Galaxy A14 5G, die wordt geleverd met Exynos 1330 of Dimensity 700 SoC, afhankelijk van de markt. Nu heeft het bedrijf zijn 4G-versie onthuld, die lijkt op de Galaxy A14 5G, maar andere hardware bevat.

Om te beginnen wordt de Samsung Galaxy A14 4G naar verwachting aangedreven door een andere chip. Samsung heeft de naam niet genoemd op zijn officiële website, maar het zou de Helio G80 SoC kunnen zijn. De vernieuwingsfrequentie van het scherm is ook gedaald van 90 Hz naar 60 Hz.

Terwijl de Samsung Galaxy A14 4G een 13MP selfie-camera heeft, net als zijn 5G-tegenhanger, is het drievoudige camerasysteem aan de achterkant anders. De opstelling op beide smartphones wordt gekenmerkt door een 50 MP-camera, die wordt vergezeld door een 2 MP macro-eenheid, maar de 2 MP dieptesensor op de 5G-versie wordt verwisseld met een 5 MP ultrabrede camera op het 4G-model.

Het is ook vermeldenswaard dat de Samsung Galaxy A14 4G Bluetooth 5.1 gebruikt in plaats van 5.2 en wordt geleverd in een enkele geheugenconfiguratie – 6 GB RAM + 128 GB opslag. Het heeft echter een speciale microSD-kaartsleuf voor opslaguitbreiding tot 1 TB.

De rest van de hoogtepunten van de Samsung Galaxy A14 4G zijn onder meer een 6,6-inch FullHD + LCD-scherm, USB-C, NFC en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting. De smartphone heeft een batterij van 5000 mAh met 15 W opladen en is voorzien van een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruklezer voor biometrische authenticatie Samsung heeft niet vermeld welke versie van Android de Galaxy A14 4G uit de doos haalt, maar we hopen dat het dezelfde is als zijn 5G-variant – Android 13.

Samsung heeft de Galaxy A14 4G op zijn Maleisische website vermeld met vier kleuropties. Er is echter geen woord over de prijs en beschikbaarheid.

