Samsung heeft in december de op Android 13 gebaseerde One UI 5.0 stabiele update voor de Galaxy A04s uitgerold, en nu is het de vanille A04 die de One UI 5.0-upgrade ontvangt.

De One UI 5.0-update van de Samsung Galaxy A04 heeft firmwareversie A045FXXU1BWB1 en wordt geleverd met de Android-beveiligingspatch van december 2022. Het wordt momenteel in Kazachstan gezaaid, maar de uitrol zou binnenkort naar meer regio’s moeten worden uitgebreid.

Als je in Kazachstan woont en One UI 5.0 nog niet op je Samsung Galaxy A04 hebt ontvangen, kun je de update handmatig controleren door naar de Instellingen > Software-update menu.

Via