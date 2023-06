Am 30. Juni veröffentlichte Samsung Electronics die Ausgabe 2023 seines Nachhaltigkeitsberichts.

In diesem Bericht legt Samsung seine Nachhaltigkeitsstrategie und Leistung in den Bereichen „Menschen“, „Planet“ und „Prinzip“ offen.

Der Bericht hebt die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres hervor, darunter die Fortschritte bei der Umsetzung der im September 2022 angekündigten neuen Umweltstrategie und die Einführung der globalen Menschenrechtsgrundsätze des Unternehmens.

Die neue Umweltstrategie legt den Fahrplan des Unternehmens fest, bis 2030 in der Division Device eXperience (DX) und auf Unternehmensebene, einschließlich der Division Device Solutions (DS), bis 2050 Netto-Null zu erreichen, sowie seine Bemühungen, zum Klimaschutz beizutragen und a Kreislaufwirtschaft.

Im Jahr 2022 schloss Samsung den Übergang zur Nutzung erneuerbarer Energien in Vietnam, Indien und Brasilien ab – im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, bis 2027 bei DX und allen Betriebsstandorten außerhalb Koreas vollständig auf die Nutzung erneuerbarer Energien umzusteigen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Menge an recyceltem Harz in seinen Kunststoffteilen erhöht – auf dem Weg zu seinem Ziel, recyceltes Harz bis 2030 in 50 % der Kunststoffteile und bis 2050 in allen Kunststoffkomponenten zu verwenden.

Im Jahr 2022 erweiterte die DS-Abteilung von Samsung die Installation von Regenerativen Katalytischen Systemen (RCS) in ihren Anlagen, um Prozessgase effizienter zu behandeln und direkte Treibhausgasemissionen (THG) zu reduzieren.

Darüber hinaus erhielt der Hwaseong Campus durch seine Bemühungen, das Wasser bis 2040 wieder in seinen natürlichen Zustand vor der Ableitung zu versetzen, die höchste Platin-Bewertung der Alliance for Water Stewardship (AWS).

Samsung baut die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen weiter aus. Das Unternehmen schloss sich globalen Initiativen wie RE100, der Asian Clean Energy Coalition (ACEC) und der Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) an. Samsung hat außerdem mit Patagonia zusammengearbeitet, um einen Filter auf den Markt zu bringen, der aus Waschmaschinen freigesetztes Mikroplastik reduziert.

Der diesjährige Nachhaltigkeitsbericht befasst sich mit dem Ansatz des Unternehmens zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung von Talenten. Im Februar 2023 gab Samsung seine globalen Menschenrechtsgrundsätze bekannt, die das Engagement des Unternehmens zur Achtung der Menschenrechte im Einklang mit internationalen Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) hervorheben.

Im Hinblick auf die Talententwicklung führte das Unternehmen im Jahr 2022 die Free Agent (FA)-Initiative und das Samsung Talent Exchange Program (STEP) ein – und erweitert damit die Möglichkeiten für Mitarbeiter, verschiedene Funktionen innerhalb des Unternehmens kennenzulernen. Samsung hat außerdem die University of Samsung Electronics (The UniverSE) ins Leben gerufen, eine umfassende Schulungsplattform, die die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter unterstützt.

Darüber hinaus bezieht Samsung seit 2021 nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren in die Leistungsbewertung von Organisationseinheiten und Führungskräften ein. Je nach Bereich oder Funktion umfassen diese Leistungskennzahlen Indikatoren zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zur Umstellung auf erneuerbare Energien, zur energieeffizienten Produktentwicklung, zur Compliance und zur Zugänglichkeit.

Schließlich brachte Samsung im Februar 2023 seine auf den Markt Nachhaltigkeits-Website, eine umfassende Plattform, die detaillierte Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens bietet. Die Website deckt ein breites Themenspektrum ab, darunter Strategie und Ziele, laufende Bemühungen und Fortschritte, umweltfreundliche Produkte, Richtlinien, quantitative Leistungsdaten, Nachrichten und Sonderberichte sowie Anerkennungen und Auszeichnungen.

Der vollständige Text des Samsung Electronics Sustainability Report 2023 kann heruntergeladen werden Hier.

Weitere Geschichten über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Samsung finden Sie unter Hier.