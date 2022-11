Samsung Electronics stellt den branchenweit schnellsten LPDDR5X-DRAM mit 8,5 Gbit/s vor – Samsung Newsroom Deutschland

Samsung schließt die Validierung von LPDDR5X-DRAM mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 8,5 Gbit/s auf mobilen Snapdragon-Plattformen ab und erschließt damit neue Märkte für LPDDR-Speicher

Samsung Electronics, der weltweit führende Anbieter fortschrittlicher Speichertechnologie, gab heute bekannt, dass sein neuestes LPDDR5X-DRAM mit der branchenweit höchsten Geschwindigkeit von 8,5 Gigabit pro Sekunde (Gbps) für die Verwendung auf Snapdragon validiert wurde® mobile Plattformen. Durch die Optimierung einer Hochgeschwindigkeits-Signalumgebung zwischen Anwendungsprozessor und Speicher hat Samsung die bisherige Höchstgeschwindigkeit von 7,5 Gbps, die im März erreicht wurde, übertroffen und seine Führungsposition auf dem Speichermarkt erneut bestätigt.

Als weltweit führendes Unternehmen im mobilen DRAM-Markt seit mehr als einem Jahrzehnt treibt Samsung die Mainstream-Akzeptanz von High-End-Smartphones voran und ermöglicht es viel mehr Verbrauchern, eine leistungsstarke Rechenleistung auf ihren mobilen Geräten zu erleben.

Dank seiner stromsparenden und leistungsstarken Eigenschaften setzt sich LPDDR DRAM schnell in modernen Computersystemen durch und breitet sich über Smartphones hinaus in PCs, High Performance Computing (HPC), Server und Automobile aus, wo es ein robustes Wachstum verzeichnet letzten paar Jahren.

In letzter Zeit hat LPDDR DRAM eine besonders hohe Nachfrage auf dem PC-Markt erfahren, wo seine Fähigkeit, hohe Leistung und geringen Stromverbrauch in einem kleinen Formfaktor zu kombinieren, PC-Herstellern hilft, kleinere, leichtere und leistungsstärkere Laptops zu bauen.

LPDDR-Speicher ist auch eine immer wichtigere Komponente in modernen Fahrzeugen. Da immer mehr Daten durch autonome Fahrfunktionen generiert werden, wird ein Speicher mit hoher Bandbreite wie LPDDR DRAM benötigt, um riesige Mengen an Fahrzeugdaten mit viel höheren Geschwindigkeiten zu verarbeiten.

Für Rechenzentren und Edge-Server können die Low-Power-Eigenschaften von LPDDR DRAM dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken, was zu einer Verbesserung der Gesamtbetriebskosten (TCO) für Rechenzentrumsmanager führt, während gleichzeitig Wärme- und Kohlenstoffemissionen reduziert werden, um letztendlich deren Auswirkungen zu verringern Klimawandel.

Da der Bedarf an schnellerem, kleinerem und energieeffizienterem Speicher in verschiedenen Bereichen zunimmt, wird erwartet, dass LPDDR DRAM seine Präsenz auch in aufstrebenden Märkten ausweiten wird, die von künstlicher Intelligenz (KI) und dem Metaversum angetrieben werden.

„Die gemeinsame Validierung von 8,5 Gbit/s LPDDR5X DRAM hat es uns ermöglicht, die marktweite Verfügbarkeit dieser Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstelle um mehr als ein Jahr zu beschleunigen, was eine enorme Leistung ist, die durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies ermöglicht wurde“, sagte Daniel Lee, Executive Vice President des Memory Product Planning Teams bei Samsung Electronics. „Da LPDDR-Speicher seine Verwendung über Smartphones hinaus auf KI- und Rechenzentrumsanwendungen ausweiten, wird eine enge Zusammenarbeit zwischen Speicher- und SoC-Anbietern umso wichtiger. Samsung wird weiterhin aktiv mit Innovatoren wie Qualcomm Technologies zusammenarbeiten, um die Bereitschaft des Ökosystems für zukünftige LPDDR-Standards zu verbessern.“

„Wir bei Qualcomm Technologies streben danach, bei der Aktivierung und Einführung der neuesten Speicherspezifikationen auf unseren mobilen Snapdragon-Plattformen an vorderster Front zu stehen. Wir sind die ersten in der Mobilfunkbranche, die den neuesten LPDDR5X mit 8,5 Gbit/s auf mobilen Snapdragon-Plattformen ermöglichen, was die Benutzererfahrung mit neuen Funktionen und verbesserter Leistung für mobile, Gaming-, Kamera- und KI-Anwendungen verbessern wird“, sagte Ziad Asghar, Vice President des Produktmanagements, Qualcomm Technologies, Inc.