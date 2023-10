Mit der Veröffentlichung des Galaxy Z Flip5 Retro würdigt Samsung Electronics das innovative Design und die Funktionen des SGH-E700 und markiert damit 20 Jahre technischen Fortschritts

Samsung Electronics gab heute bekannt, dass das Galaxy Z Flip5 Retro – ein Telefon in limitierter Auflage, das Samsungs Innovationstradition verkörpert – ab dem 1. November in Korea, Großbritannien, Deutschland, Spanien und Australien und am 2. November in Frankreich auf den Markt kommen wird.

Das Galaxy Z Flip5 Retro ist vom SGH-E700 inspiriert, einem Produkt, das vor 20 Jahren im Jahr 2003 mit seinem außergewöhnlichen Design und seiner Leistung die Fantasie des Marktes erregte. Damals war das SGH-E700 ein bahnbrechendes Mobiltelefon und das erste von Samsung verfügen über eine eingebaute Antenne. Diese Innovation spielte zusammen mit der großen Beliebtheit des Telefons eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Position von Samsung in der Mobiltelefonbranche.

Jetzt möchte Samsung seine Kunden einbeziehen, indem es seine Innovationsgeschichte von der Gründung bis heute präsentiert, wobei der Klassiker SGH-E700 und das neue Galaxy Z Flip5 als repräsentative Beispiele dienen.

Samsung Electronics stellt seit Jahrzehnten innovative Mobiltelefone auf den Markt. Neben dem SGH-E700 hat das Unternehmen eine Reihe weiterer revolutionärer Mobilprodukte auf den Markt gebracht, beginnend mit dem MP3-Telefon SPH-M2500 im Jahr 1999. Es folgten das Uhrentelefon SPH-WP10, das Fernsehtelefon SCH-M220 und das Kamerahandy SCH-V200. Jedes Produkt erhielt Anerkennung für seine innovativen neuen Funktionen, die die Grenzen des damals Möglichen sprengten.

Das Galaxy Z Flip5 Retro setzt verschiedene Besonderheiten des SGH-E700 gekonnt um, wie zum Beispiel die Kombination aus Indigoblau und Silber, eine UX-Design-Neuinterpretation der Pixelgrafiken der 2000er Jahre und eine exklusive Animation auf dem Flex Window, die eine Stadtlandschaft mit einem Touch darstellt der Nostalgie.

Das einzigartige Paket umfasst drei Flipsuit-Karten mit Logos aus verschiedenen Epochen der Samsung-Geschichte, eine Flipsuit-Hülle und eine Sammlerkarte mit eingravierter eindeutiger Seriennummer, die den Sammlerwert des Produkts für Käufer erhöht.

Das Galaxy Z Flip5 Retro wird in begrenzten Mengen in Korea, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Australien erhältlich sein. Verbraucher in diesen ausgewählten Ländern können dieses ikonische Gerät ausschließlich über Samsungs offizielle Website Samsung.com erwerben.