Samsung Electronics hat sich mit Extreme Tech Challenge (XTC), dem weltweit größten Startup-Wettbewerb und Ökosystem für Unternehmer, die sich globalen Herausforderungen stellen, zusammengetan, um einen eigenen Startup-Wettbewerb zu starten: die Samsung Climate & Circularity Tech Challenge.

Fordern Sie Innovatoren heraus, Ideen für eine bessere Zukunft zu entwickeln

Nach der Ankündigung seiner neuen Umweltstrategie im September 2022 hat Samsung eng mit Start-ups zusammengearbeitet, um in innovative Technologien zu investieren und diese zu entwickeln, die dem Planeten helfen können.

Um diese Bemühungen voranzutreiben, haben Samsung und XTC die Samsung Climate & Circularity Tech Challenge angekündigt. Dieser Wettbewerb konzentriert sich auf Kreislaufwirtschaft und Klimawandel und zielt darauf ab, neue führende Lösungen zu identifizieren, die mit den Werten der neuen Umweltstrategie von Samsung im Einklang stehen.

Die Teilnehmer werden aufgefordert, Ideen einzureichen, die sich mit der Kreislaufwirtschaft von Ressourcen nicht nur in Bezug auf die Verarbeitungs-, Sortier- und Extraktionsphasen befassen, sondern auch mit Innovationen im Zusammenhang mit dem Klimawandel im Zusammenhang mit der Messung und Verwaltung von Kohlenstoffemissionen sowie der Reduzierung und dem Ausgleich von Kohlenstoffemissionen. Ausgewählte Einträge können für die Implementierung in die breite Produktpalette von Samsung und die damit verbundenen Herstellungsprozesse in Betracht gezogen werden.

Die Samsung Climate & Circularity Tech Challenge ist offen für Tech-for-Good-Gründer und Innovatoren. Erfolgreiche Teilnehmer haben nicht nur die Möglichkeit, ihre Ideen für die nächste Generation der Heimelektronik zu sehen, sondern erhalten auch eine Präsenz auf der globalen Bühne sowie das Potenzial für Investitionen und strategische Unternehmenspartnerschaften. Den Gewinnerbeiträgen wird außerdem eine Präsenz auf der Samsung-Ausstellung auf der CES 2024 in Las Vegas, USA, zugeteilt

Interessierte an der Herausforderung können sich vor Bewerbungsschluss am 31. Juli 2023 bewerben. Die Finalisten werden am 28. August bekannt gegeben, vor einer Live-Abschlussveranstaltung am 18. September.

Weitere Informationen zur Challenge finden Sie auf der offiziellen Website.