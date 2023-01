Samsung Electronics erreicht Ökobilanz-Verifizierung der CO2-Bilanz von Halbleitern – Samsung Newsroom Deutschland

Umweltauswirkungen von Chips, die an Samsungs weltweiten Standorten hergestellt werden, werden geteilt, um die Ziele der CO2-Neutralität seiner B2B-Kunden zu beschleunigen

Samsung Electronics, ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche Halbleitertechnologie, gab heute bekannt, dass es eine Lebenszyklusanalyse (LCA) zum CO2-Fußabdruck seines Halbleitergeschäfts erstellt und von DNV, einer der weltweit führenden unabhängigen Zertifizierungsstellen, verifiziert hat.

LCA ist eine Methode zur Bewertung der Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus von kommerziellen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen durch Quantifizierung der Menge an Energie, Materialien und Abfallentsorgung. Im Detail deckt die Ökobilanz von Samsung in Bezug auf die CO2-Bilanz seiner Halbleiter die Rohstoffgewinnung bis hin zur Chipherstellung, -montage und -prüfung ab. Seine Ergebnisse entsprechen ISO 14040, ISO 14044 und ISO 14067, um Glaubwürdigkeit und Transparenz zu gewährleisten.

Der CO2-Fußabdruck wird häufig von Samsung und seinen Kunden verwendet, um die Umweltauswirkungen von Samsungs Halbleiterprodukten in allen Phasen zu erkennen, und kann als Maß zur Verfolgung und Reduzierung von CO2-Emissionen verwendet werden.

„Seit 2019 unternehmen wir aktiv Anstrengungen, um die CO2-Emissionen unserer wichtigsten Speicher- und Logiklösungen zu messen und zu reduzieren“, sagte Dooguen Song, Executive Vice President des Environment, Health and Safety (EHS) Center bei Samsung Electronics. „Durch die Nutzung von LCA können wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre CO2-Neutralität zu erreichen und die Umweltauswirkungen der von uns weltweit produzierten Halbleiter transparenter zu machen.“

„Als globaler Experte für Energie- und Umweltzertifizierung freut sich DNV über die Partnerschaft mit Samsung und gratuliert Samsung zum erfolgreichen Aufbau seiner zuverlässigen LCA“, sagte JangSup Lee, CEO von DNV Business Assurance Korea. „Gemeinsam mit globalen Wirtschaftsführern wie Samsung werden wir uns auch in Zukunft an der Schaffung einer nachhaltigeren Umwelt beteiligen.“

Seit 2019 haben 37 der Halbleiterprodukte von Samsung eine CO2-Fußabdruck-Akkreditierung von Carbon Trust und UL erhalten, 6 seiner Speicherprodukte wurden von Carbon Trust für die CO2-Reduzierung zertifiziert. Das umweltbewusste Produktportfolio von Samsung umfasst DRAM, SSD, eingebettete Speicher, mobile SoC, mobile Bildsensoren und LED-Pakete für die Automobilindustrie.

Unter Nutzung seiner Ende letzten Jahres eingerichteten LCA wird Samsung die CO2-Bilanz von Chips quantifizieren, die an all seinen weltweiten Fertigungs-, Test- und Montagestandorten in Korea, China und den USA hergestellt werden

Mit Nachhaltigkeit als Kernstück wird Samsung seine LCA um den Wasser- und Ressourcenfußabdruck erweitern, um eine umfassendere Bewertung bereitzustellen, die letztendlich die Umweltauswirkungen verschiedener Anwendungen wie Mobilgeräte und Wearables, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik, Automobil, Kommunikation und mehr reduzieren wird .