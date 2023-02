Nieuwe CV3-AD685 System-on-Chip bevordert Autonomous and Advanced Driver Assistance System (ADAS)-toepassingen en biedt een single-chip oplossing voor multi-sensorfusie en padplanning

Samsung-elektronica een wereldleider in geavanceerde halfgeleidertechnologie, en Ambarella, Inc. (NASDAQ: AMBA), een edge AI-halfgeleiderbedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat de Foundry-divisie van Samsung zijn 5-nanometer (nm) procestechnologie aan Ambarella levert voor zijn nieuw aangekondigde CV3-AD685 automotive AI centrale domeincontroller. Deze samenwerking zal de volgende generatie veiligheidssystemen voor autonoom rijdende voertuigen helpen transformeren door nieuwe niveaus van AI-verwerkingsprestaties, kracht en betrouwbaarheid te brengen.

De CV3-AD685 is de eerste productieversie van Ambarella’s CV3-AD-familie van automotive AI centrale domeincontrollers met Tier-1 automotive-leveranciers die aankondigen dat ze oplossingen zullen aanbieden met behulp van de CV3-AD system-on-chip (SoC) productfamilie. De 5nm-procestechnologie van Samsung is geoptimaliseerd voor halfgeleiders van automobielkwaliteit met extreem strakke procescontroles en geavanceerde IP voor uitzonderlijke betrouwbaarheid en uitstekende traceerbaarheid.

Ambarella zal vertrouwen op de volwassenheid van het 5nm-proces van Samsung en de solide staat van dienst van de technologie. Dit 5nm-proces wordt ondersteund door de uitgebreide ervaring van het bedrijf op het gebied van autogieterijprocessen, IP en de ontwikkeling van servicepakketten om fabrikanten in staat te stellen baanbrekende innovaties te creëren op het gebied van geassisteerde en geautomatiseerde mobiliteit.

“Ambarella en Samsung Foundry hebben een rijke geschiedenis van samenwerking en we zijn verheugd om hun 5nm-technologie van wereldklasse naar onze nieuwe CV3-AD685 SoC’s te brengen”, aldus Fermi Wang, President en CEO van Ambarella. “Samsung’s bewezen automotive procestechnologie stelt ons in staat om nieuwe niveaus van AI-versnelling, systeemintegratie en energie-efficiëntie te brengen naar ADAS en L2+ via L4 autonome voertuigen.”

De CV3-AD685 integreert Ambarella’s volgende generatie CVflow® AI-engine, inclusief neurale netwerkverwerking die 20 keer sneller is dan de vorige generatie Ambarella’s CV2 SoC’s. Het biedt ook algemene vector- en neurale vectorverwerkingsmogelijkheden om de algehele prestaties te leveren die nodig zijn voor volledig autonoom rijden (AD) stackverwerking, inclusief computervisie, 4D-beeldradar, diepe sensorfusie en padplanning.

“Samsung brengt 5nm EUV FinFET-technologie naar automobieltoepassingen voor ongekende ADAS- en vision-processorprestaties”, zegt Sang-Pil Sim, Executive Vice President en Head of Foundry Corporate Planning bij Samsung Electronics. “Nu Tier-1 automotive-leveranciers de technologie al toepassen, denken we dat andere automotive-bedrijven ook zullen overwegen om de Ambarella CV3-AD SoC-productfamilie te gebruiken die is vervaardigd in het 5nm-proces van Samsung.”

De CV3-AD685 zal de eerste in de CV3-AD-productfamilie zijn die het 5nm-proces van Samsung gebruikt, en deze SoC integreert geavanceerde beeldverwerking, een compacte stereo- en optische flow-engine, ARM® schors® A78AE- en R52-CPU’s, een auto-GPU voor visualisaties en een hardwarebeveiligingsmodule (HSM). Het beschikt over een ‘algoritme eerst’-architectuur die ondersteuning biedt voor de volledige softwarestack voor autonoom rijden.

De krachtige, energiezuinige en schaalbare CV3-AD-familie, die speciaal voor ADAS is gebouwd, vormt een aanvulling op een breed scala aan oplossingen voor rijhulp en tegelijkertijd de automatisering van voertuigen. De geïntegreerde CV3-AD685 SoC maakt het mogelijk om informatie van verschillende sensoren te fuseren voor robuust L2+ tot L4 autonoom rijden. De toonaangevende procestechnologie en geavanceerde 3D-verpakkingsoplossingen van Samsung Foundry vormen de drijvende kracht achter veel van de nieuwste mobiele, HPC- en automotive-oplossingen.

Het 5nm-proces van Samsung wordt ook ondersteund door het Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™)-programma. Het SAFE™-programma zorgt voor een nauwe samenwerking tussen Samsung Foundry, ecosysteempartners en klanten om robuuste SoC-ontwerpen te leveren op basis van gecertificeerde sleutelontwerpcomponenten, waaronder Process Design Kits (PDK), referentiestromen met Design Methodologies (DM), een verscheidenheid aan Intellectual Properties (IP ), en on-demand ontwerpondersteuning.

Over Ambarella

De producten van Ambarella worden gebruikt in een breed scala aan human vision- en edge-AI-toepassingen, waaronder videobeveiliging, geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), elektronische spiegels, drive-recorder, bewaking van de bestuurder/cabine, autonoom rijden en robotica-toepassingen. Ambarella’s low-power systems-on-chip (SoC’s) bieden videocompressie met hoge resolutie, geavanceerde beeld- en radarverwerking en krachtige diepe neurale netwerkverwerking om intelligente perceptie, fusie en planning mogelijk te maken. Ga voor meer informatie naar www.ambarella.com.