Seoul heeft aangekondigd dat het de komende 20 jaar het grootste chipcentrum ter wereld gaat bouwen, grotendeels met behulp van zo’n 300 biljoen won (ongeveer $ 230 miljard of € 220 miljard) aan particuliere investeringen van elektronicagigant Samsung.

De chipproductie “megacluster” van faciliteiten zal tegen 2042 op verschillende locaties in de provincie Gyeonggi worden gebouwd.

Het centrum zal worden verankerd door vijf nieuwe halfgeleiderfabrieken gebouwd door Samsung.

Wat is het plan?

De Zuid-Koreaanse regering wil zwaar investeren in zes technologiegebieden, waaronder chips, beeldschermen, oplaadbare batterijen, elektrische voertuigen, robotica en biotechnologie.

Hoewel het land goed ingeburgerd is in deze sectoren, hoopt de regering in te spelen op de groeiende vraag dankzij de invoering van nieuwe technologieën zoals draadloze 5G-netwerken, kunstmatige intelligentie en zelfrijdende auto’s.

Volgens president Yoon Suk-yeol zal Zuid-Korea “’s werelds grootste systeemhalfgeleidercluster bouwen in de hoofdstedelijke gebieden met behulp van enorme particuliere investeringen ter waarde van 300 biljoen won.”

Tijdens een economische beleidsvergadering zei Yoon: “Snelheid is belangrijk. De regering zal haar best doen om het clusterproject te realiseren.”

Het halfgeleidercentrum wil volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Handel, Industrie en Energie 150 andere bedrijven aantrekken die materialen en componenten gaan produceren of hightechchips ontwerpen.

De nieuwe fabrieken van Samsung zullen in de buurt van de bestaande binnenlandse fabrieken worden gevestigd. Ze zullen zowel computergeheugenchips produceren die worden gebruikt voor gegevensopslag als logische chips met een hogere marge die zijn gemaakt om een ​​breder scala aan functies uit te voeren, zei Samsung.

Met technologische grootmachten, waaronder de Verenigde Staten, de EU, Japan en China, die hun binnenlandse chipproductie opbouwen om protectionistische maatregelen, belastingverlagingen en subsidies in te voeren om investeerders te lokken, heeft Zuid-Korea nu zijn eigen bod gedaan om zijn toch al sterke marktaandeel te vergroten .

President Yoon beschreef de technologie-industrie als een van Zuid-Korea’s “belangrijkste motoren voor economische groei en veiligheid en strategische activa die ook rechtstreeks verband houden met het scheppen van banen en levensonderhoud”.

De meeste geavanceerde microchips ter wereld worden gemaakt door Samsung en het Taiwanese TSMC.

Samsung rapporteerde een grote daling van de bedrijfswinst van bijna 70% in januari voor het laatste kwartaal van 2022 in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Het bedrijf noemde een verminderde vraag en “toenemende onzekerheden” in de wereldeconomie te midden van de Russische invasie van Oekraïne.

dmn/msh (AFP, AP)