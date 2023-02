Samora Pinderhughes‘ „Healing Project“ erhielt 1 Million Dollar Zuschuss: NPR

Bildunterschrift umschalten Ray Neutron/Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers

Es gibt einen multidisziplinären Künstler, der so bemerkenswert ist, dass er, obwohl er erst 31 Jahre alt ist, gerade ein seltenes Stipendium in Höhe von 1 Million US-Dollar von der Andrew W. Mellon Foundation zur Finanzierung seiner Arbeit erhalten hat: Samora Pinderhughes.

Pinderhughes macht viele Dinge. Er ist Sänger, Pianist, Komponist und Filmemacher. Er ist auch ein starker Aktivist gegen Masseneinkerkerung. In den letzten acht Jahren hat er an etwas namens The Healing Project gearbeitet. Wie der Name schon sagt, geht es darum, zu heilen und sich emotional offen zu lassen – für eigene Gefühle, für die Erfahrungen anderer, für Großzügigkeit. Diese Offenheit für Verletzlichkeit wird auch in Pinderhughes‘ süßer, warmer Stimme und in seiner weiten Vision für seine Arbeit deutlich.

Inspiriert wurde er von den Theaterstücken einer seiner Mentorinnen, der Dramatikerin und Schauspielerin Anna Deavere Smith, die ihre Arbeit oft auf von ihr geführte dokumentarische Interviews stützt; Sie fragte ihn, ob er daran interessiert sei, etwas Ähnliches zu erforschen. Es führte Pinderhughes – ursprünglich aus der Bay Area und jetzt in New York City ansässig – auf eine Reise, um Gespräche mit Menschen in den USA über Inhaftierung und strukturelle Gewalt zu führen.

Pinderhughes war schon immer aktiv aktiv: Seine Eltern sind Professoren und Gemeindeaktivisten. „Für mich war es ganz natürlich, Dinge zu kreieren, die eine Botschaft hatten“, bemerkt er.

Später besuchte er Juilliard als Jazzstudent. „Ich war dort für eine Klavieraufführung“, sagt er. „Ich denke, von Anfang an war es wahrscheinlich nicht der richtige Ort für mich – aber ich wusste damals einfach nicht, dass Komponieren ein Job ist! Ich dachte nicht: ‚Oh, OK, ich könnte wie mein eigener sein Künstler und mache meine eigene Arbeit.‘ Ich habe dort großartige Lehrer gefunden – insbesondere Frank Kimbrough, Kendall Briggs und Kenny Barron – die mir erlaubt haben, ich selbst zu sein.“ Gleichzeitig, sagt er, habe er sich von Kommilitonen umgeben gefühlt, die mehr daran interessiert seien, möglichst starke technische Spieler zu sein.

„In der Zwischenzeit“, fügt er hinzu, „war ich sehr besorgt darüber, was in der Welt passiert, und wie ich durch die Musik etwas darüber sagen kann und wie ich mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten kann. Ich wollte Dinge mit den Schauspielern machen und Dinge machen mit den Streichern. Da war ich ein bisschen in der Soße.“



Ein besonderer Wendepunkt veranlasste Pinderhughes dazu, seine Musik zu verwenden, um rassistische Gewalt direkt anzusprechen. „Ich denke, was wirklich passiert ist, war der Ferguson-Aufstand und der Mord an Mike Brown, es hat einfach wirklich etwas aufgeladen“, bemerkt er. Letztendlich führte dies zur Schaffung von Pinderhughes ehrgeiziger Arbeit von 2016 Die Transformations-Suitedas Jazz, Spoken-Word-Poesie und Visuals zu einem Plädoyer für soziale Gerechtigkeit verschmolz.

In seiner jetzigen Form besteht The Healing Project ebenfalls aus vielen Elementen, darunter Musik, Filme und bildende Kunst. Es soll auf viele verschiedene Arten und an verschiedenen Orten aufgeführt und erlebt werden. Pinderhughes, der gemischtrassiger und schwarzer Abstammung ist, sagt, dass es im Kern eine zentrale Frage gibt.



„Das war am Ende die Frage nach der Heilung von struktureller Gewalt“, sagt er. „Mit struktureller Gewalt meine ich im Grunde jede Art von Trauma, die durch Gewalt verursacht werden kann, die von der Gesellschaft geschaffen wird. Das könnte also eine Inhaftierung sein, das könnte Polizeibrutalität sein. Es könnte sogar so etwas wie Armut und genau wie die Umstände sein der eigenen Erziehung und Umgebung. Es brachte mich auf eine Reise, bei der ich mit Hunderten von Menschen im ganzen Land über ihre Erfahrungen und ihre Ideen sprach, vor allem über Heilung und was sie durchgemacht haben, wie sie es geschafft haben.

Diese Hunderte von Gesprächen umfassten Personen, die derzeit inhaftiert sind; Viele von ihnen trugen ihre eigene Kunst zum Projekt bei. Pinderhughes arbeitete mit einer Konstellation professioneller Künstler und Musiker zusammen, um Meditationen zu diesen Gesprächen, einschließlich des Albums, zu erstellen Kummer. Andere Teile des Projekts umfassen Live-Auftritte und eine Ausstellung visueller Kunst, die letztes Jahr im Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco gezeigt wurde.

„Ich wollte es nicht wirklich einschränken“, sagt Pinderhughes. „Also habe ich im Grunde alles getan, worum mich jede Person gebeten hat. Wenn sie mir Stücke schicken wollten, die sie per Post gezeichnet hatten, wenn sie inhaftiert waren, gingen diese in die Ausstellung. Wenn sie über die Realitäten und Erfahrungen sprechen wollten von Verlust und Trauer, wir würden einen Film darüber machen. Wenn sie über den Heilungsprozess von langen Haftzeiten sprechen wollten, würden wir eine Komposition darüber machen.“



Die Ausdehnung von The Healing Project – teils kreatives Gefäß, teils Katalysator für Aktivismus und teils neues Kooperationsmodell – ist so dynamisch, dass es die Aufmerksamkeit der Mellon Foundation auf sich zog. Emil Kang leitet das Kunst- und Kulturprogramm. Er war überwältigt von Pinderhughes‘ Vision.

„Ich fing an, ihn nach seiner eigenen künstlerischen Praxis zu fragen, und er fing an, seine Arbeit in gewisser Weise aufzuteilen: über seine Musik hier drüben, seine gelebte Erfahrung hier drüben und sein Engagement für die Abschaffungsarbeit dort drüben zu sprechen. Und wie sehr er sich nach dem Tag gesehnt hat einer Zeit, in der er all das tatsächlich zusammenbringen konnte.“

„Ehrlich gesagt“, fährt Kang fort, „war ich traurig über das, was er zu mir sagte, aber dennoch verstand ich genau, was er sagte – dass das Ökosystem, das wir jetzt haben, insbesondere in den darstellenden Künsten, immer noch in einer Transaktion existiert Weise, wo ein Künstler einfach seine Arbeit veröffentlicht und hofft, dass die Leute sie irgendwie bekommen. Bei der Mellon Foundation, während wir versuchen, unsere eigene Arbeit voranzutreiben und wie die Zukunft der darstellenden Künste aussieht, glauben wir wirklich, dass es in der unter dem Deckmantel zeitgenössischer Performance – auf eine Weise, die es Künstlern ermöglicht, in ihrer Arbeit die Gesamtheit ihrer Menschlichkeit zu zeigen und nicht nur die Virtuosität ihres Könnens.

Es ist äußerst selten, dass ein einzelner Künstler eine Million Dollar von einem Stipendium erhält; das ist ungefähr so ​​viel wie ein Nobelpreis. Dieses Geld wird es The Healing Project ermöglichen, sich in noch mehr Formen zu manifestieren, sagt Pinderhughes. Er betont auch, dass dies in hohem Maße eine Gemeinschaftsleistung ist: „Jeder, der Teil des Projekts war, hatte einen Anteil an dem Projekt, also ist jeder, der jemals Teil dieses Projekts war, Miteigentümer dieses Projekts mit mir. Jeder, der es getan hat Teil des Projekts gewesen zu sein, hat genauso viel Mitspracherecht wie ich.“

„Ich fühle mich wirklich geehrt und demütig, diese Gelegenheit zu erhalten, dieses Projekt einfach in die Stratosphäre zu tragen“, fährt Pinderhughes fort. „Es ist wirklich nur der Anfang von dem, was wir geplant haben. Ich bin Künstler und glaube fest an die Kraft der Kunst, aber ich möchte auch materiell Veränderungen im Leben der Menschen bewirken, die Teil davon sind und auch in den Gemeinden, denen es dienen möchte.“

Zum Beispiel plant Pinderhughes, eine gedruckte Buchversion von The Healing Project zu machen, weil so viele Teilnehmer inhaftiert sind. Andernfalls können sie nicht auf die Zusammenarbeit zugreifen.

Als er die Teilnehmer fragte, was sie brauchen würden, um sich geistig oder materiell einen Raum für ihre Heilung zu schaffen, sagten einige Interviewpartner, dass sie so grundlegende Dinge wie Zugang zu gesunder Nahrung und Arbeitsplätzen brauchten – was für ehemalige Inhaftierte sehr schwer zu bekommen sein kann .



„Wir starten auch eine Initiative namens The Healing Project Transformative Impact Fund“, bemerkt Pinderhughes, „wo wir das Projekt als Container nutzen werden, um tatsächlich damit zu beginnen, die Träume, Hoffnungen und Projekte der tatsächlichen Menschen zu unterstützen, die an dem Projekt teilgenommen – vor allem Leute, die früher und gegenwärtig inhaftiert sind.“

Gleichzeitig sagt er: „Wir werden weiterhin diese Kunst machen, diese narrative Arbeit, wir werden das Buch machen, wir werden mehr Alben machen, wir werden mehr Ausstellungen machen , wir werden mehr Filme machen.“

In der Zwischenzeit hofft er, dass die Musik von The Healing Project und die Kraft seiner Kunst sowohl den Schöpfern als auch dem Publikum helfen, ihren eigenen Weg zur Heilung zu finden. Er erinnert sich an einen Mann, der nach einer kürzlichen Aufführung zu ihm kam.

„Er meinte, ich finde, man sollte ein T-Shirt machen, auf dem steht: ‚Ich bringe erwachsene Männer zum Weinen‘“, erzählt Pinderhughes. „Und ich dachte: ‚Das ist keine schlechte Idee.‘ Also, nur irgendwie scherzhaft, das ist der Slogan dafür, was die Energie ist.“

Am Freitagabend werden Pinderhughes und einige seiner musikalischen Mitarbeiter eine Konzertversion von The Healing Project in der New Yorker Zankel Hall in der Carnegie Hall aufführen. Fast zwangsläufig werden die Leute weinen. Und das ist ein großer Teil der Heilung.

