Samen von Zwergtomaten sollen an Bord des SpaceX-Versorgungsflugs zur Raumstation gebracht werden

Der 26. kommerzielle Nachschub von SpaceX soll an diesem Wochenende starten und eine Fülle von Vorräten, ein Paar neuer Solaranlagen, Zwergtomatensamen und eine Reihe wissenschaftlicher Experimente zur Internationalen Raumstation transportieren.

Die Mission wird auch Eiscreme und Leckereien im Thanksgiving-Stil, darunter würzige grüne Bohnen, Cran-Apfel-Desserts, Kürbiskuchen und Zuckermais, an die Besatzung der Raumstation liefern.

Das Dragon-Raumschiff sollte am Dienstag mit seinen 7.700 Pfund (3.493 Kilogramm) Fracht vom Kennedy Space Center der NASA abheben, aber der Start verzögerte sich wegen schlechten Wetters. Der Start ist nun für Samstag, den 26. November, um 14:20 Uhr ET geplant.

Die International Space Station Roll Out Solar Arrays, oder iROSAs, werden während der für den 29. November und 3. Dezember geplanten Weltraumspaziergänge außerhalb des schwimmenden Labors installiert. Die Solar-Arrays werden der Raumstation einen Leistungsschub verleihen.

Die Fracht umfasst eine Reihe von gesundheitsrelevanten Gegenständen, wie zum Beispiel das Mondmikroskop-Kit. Mit dem tragbaren Handmikroskop können Astronauten Bilder von Blutproben sammeln und zur Diagnose und Behandlung an Flugchirurgen am Boden senden.

Nährstoffe sind eine Schlüsselkomponente für die Aufrechterhaltung einer guten Gesundheit im Weltraum. Aber frische Produkte sind auf der Raumstation Mangelware im Vergleich zu den Fertiggerichten, die Astronauten während ihres sechsmonatigen Aufenthalts im erdnahen Orbit zu sich nehmen.

„Für unsere Explorationsziele bei der NASA ist es ziemlich wichtig, die Crew nicht nur mit Nahrung zu versorgen, sondern auch verschiedene Pflanzenarten als Quellen für Nährstoffe zu betrachten, die wir auf den langen Reisen zwischen entfernten Zielen nur schwer ernähren könnten wie Mars und so weiter“, sagte Kirt Costello, Chefwissenschaftler des International Space Station Program der NASA und stellvertretender Leiter des ISS Research Integration Office.

Astronauten haben auf der Internationalen Raumstation verschiedene Arten von Salat, Radieschen und Chilis angebaut und probiert. Jetzt können die Besatzungsmitglieder einige Zwergtomaten – insbesondere Red Robin-Tomaten – zu ihrer Liste der im Weltraum angebauten Salatzutaten hinzufügen.

Das Experiment, bekannt als „Pick-and-Eat Salad-Crop Productivity, Nutritional Value, and Acceptability to Supplement the ISS Food System“, ist Teil der Bemühungen, eine kontinuierliche Produktion frischer Lebensmittel im Weltraum bereitzustellen.

Die Samen der Zwergtomaten werden unter zwei verschiedenen Lichtbehandlungen gezüchtet, um ihre Auswirkungen auf die Anzahl der zu erntenden Tomaten sowie den Nährwert und Geschmack der Pflanzen zu messen. Als Kontrollexperiment werden auch Red-Robin-Tomaten auf der Erde angebaut. Die beiden Kulturen werden verglichen, um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf das Tomatenwachstum zu messen.

Die Weltraumtomaten werden in kleinen Beuteln, sogenannten Pflanzenkissen, angebaut, die im Gemüseproduktionssystem, bekannt als Veggie-Wachstumskammer, auf der Raumstation installiert werden. Die Astronauten werden die Pflanzen während des Wachstums häufig gießen und pflegen sowie die Blumen bestäuben.

„Tomaten werden für uns im Veggie-Team ein neues Abenteuer sein, wenn wir versuchen herauszufinden, wie wir diese durstigen Pflanzen gut bewässern können, ohne sie zu überwässern“, sagte Gioia Massa, NASA-Wissenschaftlerin für den Pflanzenbau im Weltraum und Hauptforscherin der Tomatenstudie.

Im Frühjahr sind die Tomaten bereit für ihren ersten Geschmackstest.

Die Crew erwartet drei Tomatenernten 90, 97 und 104 Tage, nachdem die Pflanzen zu wachsen beginnen. Während Geschmackstests bewertet die Crew den Geschmack, das Aroma, die Saftigkeit und die Textur der Tomaten, die mit den zwei verschiedenen Lichtbehandlungen angebaut wurden. Die Hälfte jeder Tomatenernte wird eingefroren und zur Analyse auf die Erde zurückgebracht.

Der Anbau von Pflanzen auf der Raumstation bietet nicht nur die Möglichkeit für frisches Essen und kreative Taco-Abende, sondern kann auch die Stimmung der Besatzung während ihres langen Raumflugs verbessern.

Die Astronauten werden auch Umfragen durchführen, um ihre Stimmungen zu verfolgen, während sie sich um die Pflanzen kümmern und mit ihnen interagieren, um zu sehen, wie die Pflege der Setzlinge ihre Erfahrung inmitten der Isolation und Enge der Raumstation verbessert.

Die Hardware für eine größere Pflanzenproduktion auf der Raumstation und eventuell auf anderen Planeten befindet sich noch in der Entwicklung, aber Wissenschaftler planen bereits, welche Pflanzen auf dem Mond und dem Mars am besten wachsen könnten. Anfang dieses Jahres züchtete ein Team erfolgreich Pflanzen in Mondboden, die Proben enthielten, die während der Apollo-Missionen gesammelt wurden.

„Tomaten werden eine großartige Ernte für den Mond sein“, sagte Massa. „Sie sind sehr nahrhaft, sehr lecker und wir glauben, dass die Astronauten wirklich begeistert sein werden, sie dort anzubauen.“