Sambia: Ein Überlebender, als die Polizei Leichen von 27 mutmaßlichen äthiopischen Staatsangehörigen findet

Sambias Polizeidienst untersucht nach eigenen Angaben den Tod von 27 Männern, von denen angenommen wird, dass es sich bei allen um äthiopische Staatsangehörige handelt, deren Leichen am Sonntag am Straßenrand in der Nähe der Hauptstadt Lusaka „deponiert“ gefunden wurden.

Polizeisprecher Danny Mwale sagte in einer Erklärung, dass insgesamt 28 Opfer verlassen entlang der Chiminuka Road in der Gegend von Ngwerere in Lusaka gefunden wurden.

Nur einer der Männer – alle zwischen 20 und 38 Jahre alt – überlebte, sagte Mwale.

„Von den 28 Personen wurde eine nach dem Leben schnappend gefunden“, heißt es in der Polizeierklärung und fügte hinzu, dass die 27 Leichen in ein Leichenschauhaus in Lusaka gebracht worden seien, „in Erwartung der formellen Identifizierung und Obduktion“.

Der einzige Überlebende wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Äthiopier ergreifen zunehmend verzweifelte Maßnahmen, um dem zweitbevölkerungsreichsten Land Afrikas zu entkommen, das sich seit zwei Jahren im Bürgerkrieg befindet.

Einige äthiopische Staatsangehörige werden mit Versprechungen von Arbeitsmöglichkeiten in Südafrika angelockt, werden aber am Ende unter schlimmsten Bedingungen festgehalten, so die von der Lusaka Times zitierten Einwanderungsbeamten.

Die jüngste Entdeckung erfolgt weniger als zwei Monate, nachdem die Polizei im benachbarten Malawi ein Massengrab mit den Überresten von 25 Äthiopiern im nördlichen Mzimba-Distrikt Malawis gefunden hatte.

Vier weitere Leichen äthiopischer Staatsangehöriger wurden einen Tag später in der Nähe des Massengrabs in Mzimba „in einem verwesten Zustand“ gefunden, teilte die malawische Polizei damals mit.

Genau wie Malawi, das zunehmend zu einer beliebten Route für Schmugglersyndikate geworden ist, wurde Sambia sowohl als „Durchgangs- als auch als Zielland“ für illegale Migranten vom Horn von Afrika beschrieben, die das südafrikanische Land mit dem Ziel durchqueren, Südafrika zu erreichen .

Im Juli fingen Beamte der Einwanderungsbehörde Sambias mehr als 50 Äthiopier ab, von denen angenommen wurde, dass sie auf dem Weg nach Südafrika ins Land geschmuggelt worden waren.