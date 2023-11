Samantha Woll: Verdächtige wegen Mordes an Synagogenleiterin in Detroit festgenommen

Samantha Woll wurde am 21. Oktober erstochen aufgefunden.





CNN

—



Ein Verdächtiger wurde im Zusammenhang mit der Ermordung der Synagogenpräsidentin von Detroit, Samantha Woll, im vergangenen Monat festgenommen, teilte die Polizei von Detroit am Mittwoch mit.

In einem Aussage zu XPolizeichef James E. White sagte, Einzelheiten der Untersuchung würden zu diesem Zeitpunkt vertraulich bleiben.

„Obwohl dies eine ermutigende Entwicklung in unserem Wunsch ist, Frau Wolls Familie einen Abschluss zu verschaffen, stellt es nicht den Abschluss unserer Arbeit in diesem Fall dar“, heißt es in der Erklärung.

Laut einer mit den Ermittlungen vertrauten Strafverfolgungsbehörde gehen die Ermittler davon aus, dass ihr Tod auf einen häuslichen Streit und nicht auf Extremismus zurückzuführen sei.

Dennoch hat Wolls Ermordung die Mitglieder der jüdischen Gemeinde verunsichert, die immer noch mit den tödlichen Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem darauffolgenden Konflikt zu kämpfen haben. Der Krieg hat im vergangenen Monat zu einem Anstieg antisemitischer Vorfälle in den Vereinigten Staaten beigetragen, nachdem diese Vorfälle bereits im vergangenen Jahr neue Höhen erreicht hatten.

Die Polizei identifizierte den Tatverdächtigen bei Wolls Ermordung nicht. Es ist unklar, welche Anklage gegen den Verdächtigen erhoben werden könnte.

Woll, die Vorstandsvorsitzende der Isaac Agree Downtown Synagogue in Detroit, wurde am 21. Oktober gegen 6:30 Uhr morgens mit mehreren Stichwunden vor ihrem Haus aufgefunden, etwa sechs Stunden nachdem sie von einer Hochzeit nach Hause kam, teilte die Polizei mit.

Die Beamten reagierten auf einen Notruf über jemanden, der „auf dem Boden lag und nicht reagierte“, und folgten einer Blutspur von ihrem Körper zu ihrem Haus, wo die Ermittler glauben, dass das Verbrechen stattgefunden habe, teilte die Polizei mit.

Trotz ihrer herausragenden Stellung in der jüdischen Gemeinde seien keine Beweise dafür aufgetaucht, dass der Mord durch Antisemitismus motiviert gewesen sei, sagte White. Eine große israelische Flagge in Wolls Wohnung blieb unberührt, sagte eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden gegenüber CNN.

Vor über zwei Wochen sagte White während einer Pressekonferenz, die Polizei habe „eine Reihe von Leuten, die unser Interesse wecken“, aber sie seien „knapp davor, einen von ihnen als Verdächtigen zu bezeichnen“. Die Polizei sagte auch, sie gehe davon aus, dass der Angreifer allein gehandelt habe.

„Die Einzelheiten der Untersuchung bleiben zu diesem Zeitpunkt vertraulich, um die Integrität der wichtigen Schritte sicherzustellen, die noch ausstehen … Die Ermittler werden ihre Arbeit mit der Staatsanwaltschaft von Wayne County bis zum Abschluss dieser Untersuchung fortsetzen“, sagte White in seiner Erklärung am Mittwoch.

Woll sei bei der Hochzeit vor ihrer Ermordung ihr „normal positives und angenehmes Selbst“ gewesen, bemerkte White unter Berufung auf Polizeibefragungen. „Nach allem, was man hört, fühlte sie sich weder unwohl noch in Bedrängnis.“

Bei einer Trauerfeier lobten Familie und Freunde Woll für ihr ansteckendes Lächeln, ihren Mut, ihre Bereitschaft zum Zuhören und ihren konsequenten Einsatz, Brücken zwischen Menschen zu bauen und für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen.

„Sam hatte eine einzigartig besondere, persönliche Beziehung zu unzähligen Menschen über Glaubens-, Rassen- und Politikgrenzen hinweg und all die Dinge, die uns normalerweise trennen“, sagte Rabbinerin Ariana Silverman. „So viele Menschen halten sie für jemanden, zu dem sie eine besonders enge oder wichtige Beziehung hatten, und jeder von ihnen hat Recht.“