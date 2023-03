NORMAAL – Samantha Trimberger koos ervoor om zich te concentreren op het positieve potentieel van een uitkomst, in plaats van op de druk van de situatie.

Eén schot en ze zou een held zijn.

De senior aanvaller van Benet deed het nog een stuk beter en maakte met nog 2,4 seconden te gaan twee gelijkbrekende vrije worpen. Trimberger’s koppelingsschoten stuurden Benet langs Genève met 50-48 in de klasse 4A-halve finale van vrijdag in de CEFCU Arena en naar de wedstrijd van het staatskampioenschap tegen O’Fallon op zaterdag.

“Echt, het was in ieder geval een gelijkspel”, zei Trimberger. “Wat er door mijn hoofd ging, was dat ik een kans heb om de wedstrijd voor ons te winnen. Omdat het een een-op-een was, maak gewoon de eerste zodat we die voorsprong hebben. Toen ik die eerste eenmaal had gemaakt, was het een beetje druk van de tweede. Het was geweldig dat ik beide shots heb gemaakt, maar eerlijk gezegd hadden we er maar één nodig.”

Benet (25-7) won zijn tweede wedstrijd van de week in de laatste seconden en maakte een einde aan de slechte smaak van de twee nederlagen van vorig jaar op staat.

Nadat Trimberger twee vrije worpen had gesplitst met nog 39,8 seconden te gaan voor een voorsprong van 48-46, maakte Lauren Slagle uit Genève gelijk met een basket met nog 14 seconden te gaan.

Benet senior guard en rekruut Lenee Beaumont uit Indiana lieten een time-out achterwege en renden over het veld, haar schot op de basket rolde uit. Trimberger kreeg een fout op de losse bal, wat het toneel vormde voor haar late heldendaden.

“We oefenen elke dag vrije worpen in de praktijk”, zei Trimberger. “Gewoon diep ademhalen en ervoor gaan.”

Benet-spelers vieren feest terwijl de zoemer klinkt in hun overwinning op Genève in de halve finale van klasse 4A op vrijdag 3 maart 2023 in de CEFCU Arena aan de Illinois State University in Normal. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

De coach van Genève, Sarah Meadows, stond aan de andere kant van dramatische finishes in haar laatste twee keer op staat. De Vikingen wonnen back-to-back-titels in 2017 en 2018 op schoten op de laatste seconde van Stephanie Hart.

Verliezen na een late call en vrije worpen was echter moeilijk te slikken.

“Het is moeilijk om een ​​wedstrijd op die manier te beëindigen”, zei Meadows. “Ik had het gevoel dat er twee kinderen aan het strijden waren om de bal, en zo loopt het af. Maar het is wat het is.”

Beaumont was wederom sensationeel, met 27 punten en 14 rebounds. Trimberger voegde 10 punten, 12 rebounds en zeven blokken toe.

Leah Palmer had 13 punten en 11 rebounds en Slagle 13 punten en zeven boards voor Genève (30-4). Cassidy Arni, die na het verstrijken van de tijd een deining voor de overwinning miste van buiten de halfcourt, scoorde 12. Arni’s vrije worpen met 1:57 over in het derde kwartaal bezorgden Genève de laatste voorsprong op 33-31.

Beaumont kwam laat in het derde kwartaal tijdens een drive in botsing met een verdediger van Genève, viel op de baan en liep behoedzaam naar de zijlijn. Even later keerde ze terug en ging van kust tot kust om een ​​driepuntsspel binnen te rollen en Benet voorgoed de leiding te geven op 34-33 met 1:49 over in het derde kwartaal.

“Vorig jaar was teleurstellend, we verloren hier twee keer, maar met die ervaring – we waren het enige team hier terug van vorig jaar, wilden we niet hetzelfde resultaat”, zei Beaumont. “We hebben iedereen voor de wedstrijd verteld dat we vanavond niet nog een wedstrijd spelen, dat gaat niet gebeuren.”

Lenee Beaumont van Benet krijgt een schot, omringd door verdedigers van Genève tijdens hun halve finalewedstrijd van klasse 4A op vrijdag 3 maart 2023 in de CEFCU Arena aan de Illinois State University in Normal. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Beaumont speelde inderdaad als een kind dat gebonden en vastbesloten was voor een andere uitkomst dan de sprong. Ze had bijna een double-double met acht punten en acht rebounds tegen het einde van het eerste kwartaal om Benet op een voorsprong van 14-9 te zetten.

“Ik was een beetje teleurgesteld dat ze niet quadruple-double ging”, grapte Benet-coach Joe Kilbride. ‘Ze draagt ​​ons al een tijdje. Ze jaagt voor zichzelf en creëert voor andere mensen. Ze is de beste speler in de staat en ze laat het nu aan mensen zien.

Genève heeft haar er echter voor laten werken.

De Vikingen startten Caroline Madden op Beaumont en schakelden later Arni op haar over. Arni maakte een aanvallende fout op Beaumont met 2:04 over, wat leidde tot Slagle’s putback-basket om de voorsprong van Benet terug te brengen tot 47-46.

“Goed voor haar, ze speelde een leuke wedstrijd, maar ik vond dat onze kinderen haar hard speelden”, zei Meadows. “Ik denk niet dat het gemakkelijk voor haar was.”

De wedstrijd tussen twee programma’s met elk twee staatskampioenschappen in het afgelopen decennium was dichtbij en fysiek.

Benet bouwde een voorsprong van 16-9 op nadat Slagle laat in het eerste kwart met twee fouten naar de bank ging. Ze keerde terug en Genève bracht de stand gelijk met 16-16 op vrije worpen van Arni en Benet leidde met 22-21 bij de rust.

Lauren Slagle uit Genève schiet in de baan tegen Magdalena Sularski van Benet tijdens hun klasse 4A halve finale op vrijdag 3 maart 2023 in de CEFCU Arena aan de Illinois State University in Normal. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

De 3-pointer van Beaumont in de laatste minuut van het derde kwart bezorgde Benet een voorsprong van 39-33, maar de 3 van Slagle een minuut in de vierde halveerde die marge.

“Het is zwaar. Veel emoties op dit moment, maar over het algemeen is het een geweldige game”, zei Meadows. “Twee goede, getalenteerde teams gaan de strijd aan.”

Benet zal nu proberen zijn eerste staatstitel te winnen sinds Kathleen Doyle de Redwings naar back-to-back staatskampioenschappen leidde in 2015 en 2016.

Die recente geschiedenis is Beaumont niet ontgaan.

“Ik hou van Kathleen, ze is echt mijn idool,” zei Beaumont. “Kleine, lagere school ik zou kijken hoe ze wedstrijden overnam en twee staatskampioenschappen won. Eerlijk gezegd, het is gewoon geweldig om te bedenken dat ik in dezelfde positie zit en ons team in dezelfde positie. Ze is mijn rolmodel.”