De show van deze week werd opgenomen in het Studebaker Theatre in Chicago, met gastgastheer Karen Chee, officieel jurylid en scorer Bill Kurtis, Not My Job-gast Sam Waterston en panelleden Alzo Slade, Helen Hong en Tom Papa. Klik op de audiolink hierboven om de hele show te horen.

Santiago Felipe/Getty Images

Santiago Felipe/Getty Images

Wie is Bill deze keer

Silicon Valley-mislukking; Biden’s app-aanval; Er zit iets in het water

Panel vragen

Een heroverwogen klootzak

Bluf de luisteraar

Onze panelleden lazen drie verhalen over een groep met het motto: “Het licht van vrede, verlicht de donkere wereld helder”, waarvan er slechts één waar is.

Niet mijn taak: Wet & Orde Sam Waterston wordt ondervraagd over Dum Dums

Sam Waterston is een legendarische acteur en de voorzitter van de raad van bestuur van Oceana, een milieu-ngo. De meesten kennen hem van Wet & gezag (dun dun), maar kan hij onze vragen beantwoorden over de sukkels die je gratis krijgt als je moeder je meeneemt naar de bank (Dum-Dums)?

Panel vragen

Een gedraaide zusterstad; Dugout Lattes; Het laatste nieuws van onze “Kids These Days!” Afdeling

Limericks

Bill leest drie limericks over nieuws: Lincoln At The Barber; Meer Life Buffalo Liar Wings; Mashed worden bij de huwelijksreceptie

Bliksem Vul de spatie in

Al het nieuws dat we nergens anders konden plaatsen.

Voorspellingen

Onze panelleden voorspellen wat voor innovatiefs we gaan doen met die gigantische klodder zeewier bij Florida.