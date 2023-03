Sam Tomkins zal aan het einde van het seizoen 2023 een einde maken aan een carrière van 15 jaar

Sam Tomkins zal later dit jaar een einde maken aan een illustere 15-jarige carrière, waarbij de aanvoerder van Engeland en tweevoudig Man of Steel aankondigen dat hij aan het einde van het Super League-seizoen 2023 zal stoppen.

Met drie overwinningen in de grote finale, twee Challenge Cups, twee League Leaders Shields en twee Man of Steel-onderscheidingen op zijn naam, is Tomkins een van de meest gedecoreerde getrouwen van de Super League en zal hij zijn plaats innemen tussen de groten van het moderne tijdperk.

In een exclusief interview met Sky Sports om het nieuws te bevestigen, legde de man zelf zijn beslissing uit om met pensioen te gaan en blikte hij terug op enkele hoogtepunten van zijn anderhalf decennium in de sport.

Waarom nu? Knieblessure de ‘spijker aan de doodskist’

Tomkins liep in 2022 een knieblessure op die hem uit vier van de laatste zeven Super League-wedstrijden van de Dragons hield. in hun aanloop naar de halve finale.

Nadat hij in januari een operatie had ondergaan om een ​​deel van het probleem te verlichten, heeft Tomkins echter de harde gevolgen van herstel gevoeld met zo’n grote blessure, vooral na de Catalaanse ronde twee overwinning op de Leigh Leopards in februari.

Tomkins had nog steeds pijn drie dagen nadat zijn ploeg Leigh Leopards versloeg

“Vorig jaar zat ik er aan te denken. Ik had een knieblessure waar ik moeilijk doorheen kwam”, vertelde Tomkins Sky Sports.

“Nu het WK aan het einde van het seizoen is, was het enorm belangrijk voor mij.

“Ik had de kans om aanvoerder van mijn land te zijn tijdens een WK, dus het was eigenlijk een kwestie van al het mogelijke doen om daar doorheen te komen, wat ik deed.

“Maar ik wist dat er een probleem was dat ik moest proberen op te lossen, dus ik werd in december geopereerd en ik sprak met veel specialisten, enkele van de beste die er waren, en ze kwamen allemaal terug met dezelfde conclusie dat mijn knie behoorlijk versleten was.” .

“Het was altijd in mijn achterhoofd dat dit jaar mijn laatste zou zijn.

“Nadat ik terugkwam en een wedstrijd speelde, was het herstelproces direct na de wedstrijd zwaar, dus dat was een soort van uiteindelijke beslisser.

“Het was dinsdagochtend nadat we op zaterdag tegen Leigh speelden. Normaal gesproken is het twee dagen na een wedstrijd pijnlijk, maar het begint beter te worden, maar dit was drie dagen na de wedstrijd en het werd erger.”

“Dat was de spijker aan de doodskist.

“Het was iets wat ik vroeg in het seizoen wilde doen, omdat ik niet wilde dat er vragen werden gesteld omdat mijn contract dit jaar afliep.

“Ik wilde het naar buiten brengen nu dit mijn laatste seizoen is en hopelijk kan ik dit jaar succesvol zijn en ervan genieten.

“Het was moeilijk om naar binnen te gaan en de woorden uit mijn mond te krijgen om te zeggen dat ik klaar ben.”

Terug naar april 2008: Tomkins maakt zijn debuut:

Van een jonge whippersnapper tot aanvoerder van Engeland, Tomkins groeide uit tot een leider voor elk team waarvoor hij speelde en hij zal in de toekomst een enorm ontbrekend stuk zijn op het binnenlandse en internationale toneel.

Maar voordat dat allemaal gebeurde, was hij nog maar een jongere die droomde van zijn debuut.

“Ik herinner me dat (toen Wigan-coach) Brian Noble me halverwege een week vertelde. We speelden op een maandag tegen Whitehaven en halverwege de week zei hij ‘je gaat je debuut maken’ en ik heb ongeveer vier uur niet geslapen. dagen,” herinnerde Tomkins zich.

“Toen ik vijf jaar oud was, wilde ik rugbyspeler worden. Ik heb het Wigan-systeem en de reserveklasse doorlopen, en je bent bijna een speler, maar je bent het nog niet.

“Het was mijn doel om één wedstrijd in het eerste elftal te spelen.

“Dus het waren veel slapeloze nachten, veel zorgen, we speelden tegen Whitehaven, dus terugkijkend had ik waarschijnlijk niet zo nerveus moeten zijn als ik was.

“Het was een geweldige avond, ik mocht mijn debuut maken naast Trent Barrett, een legende van het spel – ik heb geen idee waarom hij tegen Whitehaven speelde!

“Dat was het punt waarop ik me een rugbyspeler voelde, april 2008.”

Het spel veranderen: wat betekent het om een ​​vleugelverdediger te zijn?

In 2009 werd Tomkins echt in de schijnwerpers gezet toen Wigan-hoofdcoach Michael Maguire hem fulltime naar de positie van vleugelverdediger verplaatste, nadat hij tot dan toe het grootste deel van zijn tijd als halfverdediger had doorgebracht.

De game wist niet dat Tomkins op het punt stond de positie volledig opnieuw uitvinden.

Steve Prescott en Jonathan Davies hadden achterin een hoge snelheid, maar Tomkins was de eerste die van de vleugelverdediger een extra halfverdediger maakte en dat deed wonderen.

De grote finale van 2013 was een speciaal moment voor Tomkins, omdat hij dacht dat het zijn laatste wedstrijd zou zijn voor de club waarvoor hij opgroeide.

“Ik wilde geen vleugelverdediger spelen”, lachte Tomkins.

“Toen kwam Michael Maguire in 2010 naar de club en hij zei meteen dat ik denk dat je ons een goede vleugelverdediger zou maken.

“Destijds zag ik het als een stap terug omdat de vleugelverdedigers van vroeger gewoon een rennende speler waren, ze hadden geen grote invloed op de manier waarop teams aanvielen.

“Maar naarmate het seizoen vorderde, zei Maguire dat we onze aanval op jou gaan richten en dat je de bal net zo vaak, zo niet meer, kunt pakken dan op de helft.

“Uiteindelijk speelden we Harlequins uit en begon ik als vleugelverdediger, en ik kreeg alle zenuwen weer van mijn debuut.

“Destijds voelde het vreemd, maar ik groeide in de rol en begon er heel, heel snel van te houden.

“Het was zeker de beste optie voor mij, het betekende dat ik mezelf meer kon uiten dan in de positie van de halfverdediger, met ook wat minder druk.

“We zijn waarschijnlijk wat meer voor die tijd verhuisd dan anderen.”

De hoogste der hoogtepunten: Grand Final wint met Wigan

Een lange rugby league-carrière kan vaak eindigen zonder enige beloning, maar Tomkins zag al heel vroeg de vruchten van zijn werk en die overwinning in de grote finale van 2010 tegen St Helens wordt nog steeds beschouwd als een van zijn hoogtepunten aller tijden.

“Ik heb het geluk gehad dat er veel hoogtepunten zijn om uit te gaan, maar uiteindelijk spelen we dit spel om trofeeën te winnen”, voegde hij eraan toe.

De grote finale van 2010 gaat de boeken in als een van Tomkins ‘hoogtepunten uit zijn carrière toen Wigan hun oude rivalen St Helens versloeg.

“De trofeeën die ik heb gewonnen waren allemaal speciaal.

“De grote finale van 2010 was de eerste trofee die ik won en ik had het geluk om in die tijd in een team te komen met mensen zoals Sean O’Loughlin die al zeven of acht jaar speelden en nog geen trofee hadden gewonnen. legendes van het spel.

“Er was een groep jonge spelers die in onze eerste paar jaar een prijs wonnen, wat enorm was.

“De grote finale van 2013 was toen ik vertrok om naar Nieuw-Zeeland te gaan en ik wilde heel graag een grote finale winnen in wat ik dacht dat mijn laatste wedstrijd was in een Wigan-trui, die we hebben weten te bemachtigen.

“De grote finales van 2010 en 2013 waren voor mij degene die opvielen en waarschijnlijk het meest betekenden.”

Engeland vertegenwoordigen: altijd een ’trots’ moment

Tomkins heeft niet alleen een carrière gehad om nooit te vergeten in eigen land, maar hij bloeide ook op het internationale toneel.

Zijn tijd in kampen in Engeland vertegenwoordigt inderdaad enkele van zijn meest trotse momenten, vooral nadat hij vorig jaar aanvoerder was tijdens de Rugby League World Cup.

Tomkins bloeide in zijn leidende rol voor Engeland toen hij Kate Middleton ontmoette tijdens de Rugby League World Cup

“Spelen voor je land is heel, heel speciaal en het is iets dat ik nooit als vanzelfsprekend heb beschouwd”, zei hij.

“Elke keer dat je de trui aantrekt, krijg je exact dezelfde vlinders van de eerste game tot de 29e game.

“Het is speciaal, dus het is bijna alsof elke wedstrijd in zekere zin een hoogtepunt is.

“De Series in 2018 was groot en we versloegen Nieuw-Zeeland. De tweede wedstrijd was op Anfield en die wedstrijd moesten we winnen om de Series te winnen.

“Dat was voor mij een grote om die overwinning te behalen en de trofee een week later in Leeds in de wacht te slepen.”

Wat biedt de toekomst voor Sam Tomkins?

Hoewel zijn tijd als rugby league-speler ten einde loopt, blijft Tomkins bij Dragons en in het spel, en vertegenwoordigt hij hen buiten het veld terwijl hij “leert” wat zijn nieuwe passie is binnen het spel waar hij van houdt.

Nu het ene hoofdstuk is afgesloten, gelooft hij dat het volgende op het punt staat te beginnen.

“Ik ga door bij de Dragons. Ik heb een nieuwe rol gekregen bij de club die buiten het veld zal zijn.” zei Tomkins.

Tomkins blijft in Frankrijk en werkt buiten het veld bij de Dragons

“Het is een vrij brede rol om mee te beginnen en de club wil me er graag bij betrekken en dat is iets wat ik wil doen.

“Ik ben de afgelopen vierenhalf jaar van deze club gaan houden.

“Naarmate de maanden en jaren zijn verstreken, is dit nu ons thuis. We zijn erg gesetteld, mijn kinderen zijn gesetteld op school en spreken Frans.

“Ze hebben een Frans leven. Toen ik naar Frankrijk verhuisde, had ik twee jongens van één en twee, nu heb ik vier kinderen die van zeven naar één gaan en ze zijn erg Frans, dus dit is nu ons thuis.

“Ik zal alles doen, van rekrutering tot een aantal positiespecifieke coaching met een aantal jongere spelers, een aantal jonge spelers begeleiden en de club vertegenwoordigen op een aantal vergaderingen die in Engeland moeten plaatsvinden, of het nu Super League, RFL, IMG is.

“De volgende stap voor mij, ik heb het gevoel dat ik weer de 18-jarige Sam Tomkins ben die het potentieel heeft om iets te doen, maar nog veel moet leren, dus dat is waar ik ben.”

Een laatste bedankje van Sam Tomkins:

“Het gaat terug naar coaches van toen ze een kind waren. Er zijn jongens die hun tijd opgeven en aan het werk gaan en dan voor 20 snotterige kinderen komen zorgen die modderballen naar elkaar proberen te gooien in plaats van te trainen.

“Dus ik zou de mensen moeten bedanken die dat destijds hebben gedaan, tot aan al mijn coaches.

“Mijn vader en moeder zijn een grote. Ze hebben drie zonen gehad die rugby speelden vanaf de peuterleeftijd tot en met elk tien jaar professioneel spelen.

“Ze hebben hun hele sociale leven opgeofferd toen ze twintig waren en zonder hen hadden ik en mijn broers geen enkele wedstrijd Super League kunnen spelen, dus ze zijn een grote hulp voor ons en we zeggen het waarschijnlijk niet vaak genoeg.” .

“En als laatste is het mijn vrouw Charlotte. Ze heeft de hoogte- en dieptepunten gezien.

“Het is gemakkelijk om te genieten van de hoogtepunten met het team en met je groep, maar als je laag zit, ben je thuis en is het je ondersteunende netwerk thuis dat die stukken moet oppakken.

“Mijn vrouw is de lijm van het gezin, zorgt ervoor dat alles bij elkaar blijft en in beweging blijft.

“We wonen 1000 mijl van elk gezin vandaan en we hebben vier jonge kinderen.

“Ze heeft daarmee een groot deel van de speling moeten opvangen toen ik dat niet kon, wat ik zeker weet dat ik in september zal moeten terugbetalen, wanneer ik vanaf 24/7 vaderdienst zal hebben.”