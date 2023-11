Sam Bankman-Fried wurde wegen sieben Betrugsfällen für schuldig befunden, was zu einem dramatischen Sturz des ehemaligen Krypto-Milliardärs führte



New York

CNN

—



Sam Bankman-Fried wurde am Donnerstag wegen seiner Rolle beim Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX für schuldig befunden.

Nach einer 15-tägigen Aussage und etwa viereinhalbstündigen Beratungen kamen die Geschworenen zu einem Urteil, das ihn in sieben Fällen des Betrugs und der Verschwörung für schuldig befunden hatte.

Bankman-Fried wirkte niedergeschlagen, als das Urteil verlesen wurde. Nachdem die Geschworenen freigelassen worden waren, stand er mit gesenktem Kopf und zitternd da, während sein Anwalt ihm etwas ins Ohr flüsterte. Ein paar Meter hinter ihm standen seine Eltern und schauten zu. Als Bankman-Fried aus dem Zimmer geführt wurde, drehte er sich um und lächelte seine Eltern an. Sein Vater, Joe Bankman, legte seinen Arm um die Schultern seiner Frau. Als ihr Sohn das Zimmer verließ, brach Barbara Fried in Tränen aus.

In einer Rede vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan lobte US-Staatsanwalt Damian Williams am Donnerstag das Urteil der Jury und sagte, die Regierung habe „keine Geduld“ für Betrug und Korruption.

„Diese Spieler wie Sam Bankman-Fried mögen neu sein, aber diese Art von Betrug, diese Art von Korruption ist so alt wie die Zeit“, sagte er.

Aber der Anwalt von Bankman-Fried sagte, sie seien „enttäuscht“.

„Wir respektieren die Entscheidung der Jury. Aber wir sind vom Ergebnis sehr enttäuscht“, sagte der leitende Verteidiger Mark Cohen in einer Erklärung. „Herr. Bankman Fried beteuert seine Unschuld und wird die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin energisch bekämpfen.“

Der Termin für die Urteilsverkündung ist der 28. März 2024. Ihm drohen bis zu 110 Jahre Gefängnis.

Bankman-Fried wurde für schuldig befunden, Milliarden von Dollar von Konten von Kunden seiner einst erfolgreichen Krypto-Börse FTX gestohlen zu haben. Er wurde außerdem für schuldig befunden, Kreditgeber des Schwesterunternehmens von FTX, des Hedgefonds Alameda Research, betrogen zu haben, der FTX-Kundengelder auf einem Bankkonto hielt.

Während seines Prozesses sagte Bankman-Fried, er habe im Jahr 2020 erfahren, dass FTX-Kundengelder von Alameda gehalten würden, er habe jedoch keine Maßnahmen ergriffen, um sie zu schützen.

Als er später im Herbst 2022 herausfand, dass Alameda FTX 8 Milliarden US-Dollar schuldete, wurde niemand gefeuert.

Zu den weiteren Vorwürfen, die Bankman-Fried für schuldig befunden wurden, gehören der Betrug von FTX-Investoren und ein Vorwurf der Geldwäsche.

„Sam Bankman-Fried dachte, er stehe über dem Gesetz. Das heutige Urteil beweist, dass er Unrecht hatte“, sagte US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland in einer Erklärung. „Dieser Fall sollte eine klare Botschaft an alle senden, die versuchen, ihre Verbrechen hinter einer glänzenden neuen Sache zu verbergen, von der sie behaupten, dass niemand sonst klug genug ist, sie zu verstehen: Das Justizministerium wird Sie zur Rechenschaft ziehen.“

Das Urteil krönt eine jahrelange Saga, die den 31-jährigen Bankman-Fried von einem Milliardär, der in einer Luxuswohnung auf den Bahamas lebte, zu einem Angeklagten in einem der größten Wirtschaftskriminalitätsfälle seit Bernie Madoffs Schneeballsystem machte, das 2010 scheiterte 2009.

FTX war einst einer der vertrauenswürdigsten Namen im Kryptobereich. Der Prozess wurde von Aufsichtsbehörden, Investoren und der Krypto-Community genau beobachtet, um Anzeichen für ein mögliches größeres Vorgehen gegen den weitgehend unregulierten Krypto-Markt zu erkennen.

Das Urteil fällt ein Jahr, nachdem FTX in eine Todesspirale geraten ist, die eine Panik in der Billionen-Dollar-Kryptobranche auslöste und schätzungsweise 1 Million Kunden mit potenziellen Verlusten konfrontierte. Vor ihrem Zusammenbruch zog die Börse Millionen von Nutzern und eine Gruppe prominenter Unterstützer wie Tom Brady und Gisele Bundchen an.

FTX, 2019 von Bankman-Fried gegründet, bezeichnete sich selbst als eine sichere und einfache Möglichkeit, mit dem Handel mit Kryptowährungen zu beginnen – digitalen Vermögenswerten, deren Werte weitgehend auf einer kollektiven Hoffnung auf ihre zukünftige Anwendung basieren, die weiterhin unklar ist.

In den frühen 2020er Jahren, als die Zinssätze bei Null lagen und Millionen von Amateurinvestoren zu Hause festsaßen, stieg die Popularität von FTX als Kryptoportal sprunghaft an. Bis 2022 strahlte FTX Super-Bowl-Werbung aus und prangte seinen Namen in der Arena der Miami Heat an.

Aber FTX brach am 11. November 2022 in die Insolvenz ein, nachdem es praktisch zu einem Ansturm auf die Bank kam – eine Kundenpanik, die durch ein durchgesickertes Dokument ausgelöst wurde, das auf unregelmäßige Finanzgeschäfte zwischen FTX und einem anderen Unternehmen im Besitz von Bankman-Fried hinwies.

Aber im Gegensatz zu Bankkunden hatten FTX-Einleger keinen Bundesversicherungsfonds, der sie entschädigen konnte, wenn das Geld versiegte. Und trotz der öffentlichen Zusicherungen von FTX, dass es Kundeneinlagen in keiner Weise investiert oder verschoben hat, hatte Bankman-Frieds andere Firma heimlich Einlagen abgeschöpft, um ihre eigenen Kreditgeber zurückzuzahlen, den Luxuslebensstil von Führungskräften zu sichern, auf Kryptomärkten zu spielen und Millionen von Dollar zu schleusen in politischen Kampagnen in den USA.

Dieses andere Unternehmen war Alameda Research, ein Hedgefonds-ähnliches Krypto-Handelshaus, das Bankman-Fried 2017 gründete.

Fast unmittelbar nach der Gründung von FTX im Jahr 2019 beauftragte Bankman-Fried Mitbegründer Gary Wang und Chief Technology Officer Nishad Singh, den Code der Plattform zu optimieren, um Alameda als Kunde an der Börse bestimmte „besondere Privilegien“ gegenüber anderen Kunden zu gewähren fehlte laut Wangs Aussage.

Sowohl Wang als auch Singh haben sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der Regierung der Finanzverbrechen schuldig bekannt.

Zu diesen Privilegien gehörte eine praktisch unbegrenzte Kreditlinie für Alameda, die die Führungskräfte jederzeit in Anspruch nehmen konnten, sagte Wang aus. Das Haupthandelskonto von Alameda wurde ebenfalls mit der Markierung „Negativ zulassen“ versehen, was bedeutet, dass es ohne Auswirkungen einen negativen Saldo aufweisen konnte – ein Privileg, das keinem anderen FTX-Kunden gewährt wurde, sagte Wang aus.

Während der vier Wochen seines Prozesses beobachtete Bankman-Fried, wie eine Parade von Menschen, die er einst als seine engsten Vertrauten betrachtete, gegen ihn aussagten. Dazu gehörten Freunde aus dem Mathe-Camp und dem MIT, die seine Mitbegründer wurden; und vor allem seine Ex-Freundin und vertrauenswürdige Unternehmensberaterin, die 28-jährige Caroline Ellison.

Die vernichtendsten Beweise gegen Bankman-Fried kamen von Ellison, der drei Tage lang für die Anklage aussagte.

Als CEO von Alameda und zwei Jahre lang romantischer Partner von Bankman-Fried war Ellison in der einzigartigen Position, zu kommentieren, was im engen inneren Kreis der Führungskräfte von Alameda und FTX geschah, von denen viele zusammen in einer 30-Millionen-Dollar-Luxuswohnung in New York lebten Bahamas.

Ellisons teilweise emotionale Aussage bot eine Erzählung von Ereignissen, bei denen praktisch jede Entscheidung sowohl bei Alameda als auch bei FTX auf Bankman-Fried fiel, der Gründer beider Firmen und Mehrheitseigentümer beider Firmen war. Ein häufiger Refrain von Ellison auf die Frage, wer sie angewiesen habe, verschiedene kriminelle oder sonstige Handlungen auszuführen, war eine Variation der Worte „Sam tat es.“

Angesichts einer Gruppe hochrangiger Zeugen, die sich gegen ihn verbündeten, war Bankman-Frieds Verteidigung von Anfang an herausgefordert.

Während des Prozesses schien sein Verteidiger beim Kreuzverhör dieser Zeugen ins Stolpern zu geraten.

Anwälte raten ihren Mandanten in Strafsachen in der Regel davon ab, auszusagen, da sie dadurch möglicherweise einem vernichtenden Kreuzverhör durch die Staatsanwaltschaft ausgesetzt sind. Mehrere Rechtsexperten sagten jedoch, dass der Fall Bankman-Fried eine Ausnahme sei. Er hatte keine Verbündeten mehr, um den Geschäftspartnern entgegenzutreten, die sich gegen ihn gewandt hatten. Die Stellung zu beziehen war ein „Gegrüßet seist du Maria“ – die Art von riskantem Risiko, auf dem Bankman-Fried seine Karriere aufgebaut hat.

„Bankman-Fried hat eine übergroße Risikobereitschaft und Risikotoleranz“, sagte Howard Fischer, Partner der Anwaltskanzlei Moses Singer und ehemaliger SEC-Anwalt.

„Aussagen ist harte Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Details der Geschichte richtig zu verstehen, sondern auch zu lernen, wie man sich im Verhör präsentiert und mit dem Stress des Kreuzverhörs umgeht“, sagte Fischer. „Im Idealfall würde man vor Scheinjurys monatelang üben wollen, bevor man Stellung bezieht.“

Aber Bankman-Frieds Prozessvorbereitung wurde erheblich kompliziert, nachdem Richter Lewis Kaplan im August seine Freilassung gegen Kaution widerrief, nachdem Staatsanwälte sagten, der Angeklagte habe Dokumente über Ellison an die New York Times weitergegeben. Das war nach anderen Fällen angeblicher Zeugenmanipulation der letzte Tropfen für Kaplan, der Bankman-Fried in ein Bundesgefängnis in Brooklyn, New York, zurückschickte, wo sein Zugang zu Anwälten eingeschränkter war.

Richter Lewis Kaplan hat die Anhörung zur Urteilsverkündung für Sam Bankman-Fried auf den 28. März angesetzt. Er wird voraussichtlich in einem Bundesgefängnis in Brooklyn bleiben, während er auf seine Verurteilung wartet.

Seine rechtlichen Probleme sind noch lange nicht vorbei.

Ein zweiter Prozess zu fünf weiteren Anklagepunkten, die aus diesem Verfahren ausgeklammert wurden, ist für März geplant, obwohl Richter Kaplan die Staatsanwälte gebeten hat, bis zum 1. Februar zu entscheiden, ob damit fortgefahren wird.

Die Jury beriet etwas weniger als fünf Stunden, bevor sie ein Urteil verkündete.

Sam Bankman-Frieds Eltern saßen in der zweiten Reihe der Kombüse und umarmten sich fest, während sie die einzelnen Zählungen vortrugen.

Während jeder „Schuldige“ laut vorgelesen wurde, senkte Joseph Bankman seinen Kopf immer tiefer in seinen Schoß.

Barbara Fried hatte ihren Arm um ihn gelegt und drückte immer wieder seine Schulter, so wie er es mit ihr tat.

Ihr Kiefer zitterte und sie presste die Handflächen auf ihre Wangen, während sie dem Urteil zuhörte und ihren Sohn direkt anstarrte, den Blick nach unten gerichtet und die Stirn runzelnd.

Als die Leute begannen, den Gerichtssaal zu verlassen, gingen Bankman-Frieds Eltern auf ihn zu. Der leitende Verteidiger Mark Cohen gab ihnen ein Zeichen, zu warten, während er mit Bankman-Fried sprach.

Bankman-Fried drehte sich erst um, um seine Eltern zu sehen, als er sich der Ausgangstür näherte und ihnen ein düsteres Lächeln schenkte, als Barbara Fried ihre Hand auf ihre Brust und ihr Herz schlug und dann ihr Gesicht an Joseph Bankmans Schulter vergrub.