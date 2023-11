Sam Bankman-Fried wurde des Betrugs von FTX-Kunden, -Investoren und -Kreditgebern für schuldig befunden

Eine Bundesjury in Manhattan befand den FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried des Betrugs seiner Kunden, Investoren und Kreditgeber für schuldig und kam zu dem Schluss, dass ein 31-jähriger Unternehmer, der den größten Krypto-Kollaps in der Geschichte herbeiführte, einen dramatischen Rückgang hinnehmen musste.

Nachdem der Strafprozess gegen Bankman-Fried am Donnerstag zu Ende ging, berieten die Geschworenen mehrere Stunden lang. Sie kamen zu dem Schluss, dass er in allen sieben Straftaten schuldig war, die von Überweisungsbetrug bis hin zu Geldwäsche reichten.

Seine Verurteilung ist für den 28. März geplant; Die Anklage sieht eine Höchststrafe von 110 Jahren vor.

Bankman-Fried war stoisch, als sein Urteil im Gerichtssaal verlesen wurde, und blickte nicht zu seinen Eltern zurück. Sein Vater senkte den Kopf, und seine Mutter nahm ihre Brille ab und rieb sich die Augen.

„Wir respektieren die Entscheidung der Jury. Aber wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis“, sagte Bankman-Frieds Verteidiger Mark Cohen. „Herr Bankman-Fried beteuert seine Unschuld und wird die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin energisch bekämpfen.“

Bankman-Fried sieht sich im kommenden Jahr noch größeren potenziellen rechtlichen Gefahren gegenüber. In einem weiteren Verfahren, das im März beginnen soll, soll gegen ihn ein separates Strafverfahren eingeleitet werden, in dem ihm vorgeworfen wird, Bankbetrug begangen und chinesische Beamte bestochen zu haben.

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried steht in dieser Gerichtsskizze da, während der Vorarbeiter der Jury das Urteil in seinem Betrugsprozess verliest. REUTERS/Jane Rosenberg (JANE ROSENBERG / reuters)

In den letzten fünf Wochen argumentierten Staatsanwälte, dass Bankman-Fried im Rahmen eines Plans, den er mit drei seiner Top-Führungskräfte durchführte: Alameda-CEO Caroline Ellison und FTX-Mitbegründer Gary Wang, vorsätzlich bis zu 14 Milliarden US-Dollar an Kundeneinlagen von seiner Kryptowährungsbörse gestohlen habe , und FTX-Technikdirektor Nishad Singh.

Alle drei bekannten sich nach dem Zusammenbruch von FTX wegen Betrugs schuldig und sagten im Rahmen von Vereinbarungen mit der Regierung gegen Bankman-Fried aus.

Die Staatsanwaltschaft behauptete, die Gruppe habe Alameda Research, dem Schwester-Kryptohandelsunternehmen von Bankman-Fried, „geheimen“ Hintertürzugang zu den Kundeneinlagen von FTX gewährt und das Geld dann für Investitionen, Kreditrückzahlungen, politische Spenden und Immobilien ausgegeben.

„Er hat das Geld seiner Kunden ausgegeben und sie darüber angelogen“, sagte Staatsanwalt Nicolas Roos in der Schlussplädoyer der Regierung.

„Wohin ist das Geld geflossen? Das Geld wurde zur Finanzierung von Investitionen, zur Rückzahlung von Krediten, zur Deckung von Ausgaben, zum Erwerb von Immobilien und für politische Spenden verwendet.“

Barbara Fried und Joseph Bankman, Eltern des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried, reagieren in dieser Gerichtsskizze, nachdem das Urteil im Betrugsprozess gegen Bankman-Fried verkündet wurde. REUTERS/Jane Rosenberg (JANE ROSENBERG / reuters)

Bankman-Fried sagte aus, dass schlechte Geschäftsentscheidungen und Managementfehler – und nicht Betrug – für das Scheitern seines Kryptowährungsaustauschs verantwortlich seien.

„Haben Sie jemanden betrogen?“ Bankman-Frieds Anwalt Cohen bat ihn während des riskanten Wagnisses des Angeklagten, in den letzten Prozesstagen Stellung zu beziehen.

„Nein, das habe ich nicht“, antwortete Bankman-Fried.

„Haben Sie Kundengelder angenommen?“ Cohen stellte klar.

„Nein“, sagte er.

„Leihen“

Im Mittelpunkt der Anklage gegen Bankman-Fried standen Vorwürfe, er und FTX hätten fälschlicherweise behauptet, dass Kundeneinlagen sicher in der Obhut der Börse seien. Die Staatsanwälte sagten, dies sei in öffentlichen Tweets, auf der Website von FTX und in privaten Kommunikationen mit Kunden, Kreditgebern und Investoren geschehen.

In den Nutzungsbedingungen von FTX, so die Regierung, wurde den Kontoinhabern mitgeteilt, dass ihre Gelder ihnen gehörten und abgehoben werden könnten.

Bankman-Fried argumentierte, dass dieselben Nutzungsbedingungen stattdessen seine Position stützten, dass Alameda als Kunde an der Börse Kredite aus FTX-Einlagen aufnehmen könne, solange die Gelder auf Konten gehalten würden, die sich für das Margin-Handelsprogramm von FTX entschieden hätten.

„Bei FTX, so wie es eingerichtet wurde, konnten Margin-Kunden die von der Börse geliehenen Gelder für jeden Zweck verwenden“, sagte Mark Cohen, Anwalt von Bankman-Fried, in seinem Schlussplädoyer.

„Damals glaubte niemand, dass dies ein Problem darstellte, da die Kunden, die sich Mittel auf Marge leihten, Sicherheiten hinterlegen mussten, um ihre Kreditaufnahme zu finanzieren. Und wenn die Position eines Kunden Geld verlor, was bedeutet, dass das Risiko eines Rückgangs besteht, konnten die Sicherheiten genutzt werden.“ Liquidieren Sie ihre Position, bevor sie unter Wasser geht.

Sam Bankman-Frieds Verteidiger Mark Cohen. REUTERS/Brendan McDermid (Brendan McDermid / reuters)

Aber Staatsanwälte sagten, dass Bankman-Fried und seine Stellvertreter heimlich am Computercode von FTX herumgebastelt hätten, um Alameda Zugriff auf Milliarden an Kundengeldern zu ermöglichen, die als „Kredite“ oder Kredite von FTX bezeichnet werden.

Alameda seien außerdem Sonderprivilegien gewährt worden, die anderen Konten nicht zur Verfügung stünden, hieß es. An Alameda gewährte Kredite waren von jeglichen Sicherheitenanforderungen und von der Liquidation ausgenommen und konnten negative Salden an der Börse aufweisen.

Bankman-Fried sagte aus, dass es seine Stellvertreter waren, die diesen Computercode erstellt haben. Und Alamedas Privilegien hätten, so sagte er der Jury, auch legitime Zwecke, sodass Alameda als Market Maker, Zahlungsabwickler und Backstop-Liquiditätsanbieter für FTX fungieren könne.

Er sagte auch, dass er erst im Oktober 2022 wisse, dass FTX mit einer, wie er es nannte, Liquiditätskrise konfrontiert sei. Nur einen Monat später, im November 2022, meldete FTX Insolvenz an.

Die Staatsanwälte bestritten diesen Zeitplan und sagten, dass Bankman-Fried und seine drei Führungskräfte bereits im Juni dieses Jahres Bescheid wussten. Damals arbeiteten sie alle an einem Projekt, das enthüllte, dass Alameda ein Defizit von 8 Milliarden US-Dollar gegenüber FTX hatte.

Einer der dramatischsten Momente des Prozesses ereignete sich gegen Ende, als die stellvertretende US-Anwältin Danielle Sassoon Bankman-Fried bat, zu erklären, was er im Jahr 2022 getan hatte, als klar wurde, dass FTX-Kundengelder zur Tilgung von Alameda-Darlehen und Handelsschulden verwendet worden waren.

In dieser Gerichtsskizze steht FTX-Gründer Sam Bankman-Fried seinen Anwälten zur Seite, nachdem das Urteil in seinem Betrugsprozess verlesen wurde. REUTERS/Jane Rosenberg (JANE ROSENBERG / reuters)

„Haben Sie jemanden entlassen, weil er Kundeneinlagen in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar ausgegeben hat?“ fragte Sassoon.

„Nein“, sagte Bankman-Fried.

