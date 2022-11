Sam Bankman-Fried versucht, von seinem Haus auf den Bahamas aus eine FTX-Rettungsaktion zu vermitteln

Sam Bankman-Fried, CEO und Gründer von FTX, geht am 15. September 2022 in der Nähe des US-Kapitols in Washington, DC, spazieren.

Nassau, Bahamas – Obwohl Sam Bankman-Fried aus dem von ihm gegründeten Kryptowährungsgiganten verdrängt wurde, sagte er gegenüber CNBC, er versuche, einen milliardenschweren Deal abzuschließen, um FTX freizukaufen, das Anfang dieses Monats Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt hatte.

In einem kurzen Interview mit CNBC am späten Freitag lehnte es der FTX-Gründer ab, Einzelheiten über den Untergang seines Krypto-Konglomerats zu nennen oder was er über Verbindlichkeiten hinaus wusste, die „Milliarden von Dollar größer waren, als ich dachte“. Bankman-Fried lehnte ein Interview vor der Kamera oder eine breitere Diskussion über die Aufzeichnung ab. Er sagte, er konzentriere sich darauf, Kundengelder abzurufen, und sei immer noch auf der Suche nach einem Deal.

„Ich denke, wir sollten versuchen, den Benutzern so viel Wert wie möglich zu bieten. Ich hasse, was passiert ist, und wünschte zutiefst, ich wäre vorsichtiger gewesen“, sagte Bankman-Fried gegenüber CNBC.

Bankman-Fried behauptete auch, dass es „Milliarden“ von Dollar an Kundenvermögen in Gerichtsbarkeiten gibt, „wo es getrennte Guthaben gab“, einschließlich in den USA, und sagte, „es gibt Milliarden von Dollar an potenziellen Finanzierungsmöglichkeiten“, um Kunden gesund zu machen .

Was einst ein globales Imperium im Wert von 32 Milliarden Dollar war, ist in den letzten Wochen implodiert. Der Rivale Binance hatte eine Absichtserklärung unterzeichnet, um das internationale Geschäft von FTX zu kaufen, da es mit einer Liquiditätskrise konfrontiert war. Aber sein Team entschied, dass die Börse nicht mehr zu retten war, und ein Manager von Binance beschrieb die Bilanz, als ob „eine Bombe hochging“. FTX beantragte am 11. November Insolvenzschutz nach Kapitel 11 und ernannte John Ray zum neuen CEO, zu dessen Unternehmenserfahrung die Umstrukturierung von Enron nach dessen historischem Zusammenbruch gehört.

Obwohl er den Zugriff auf seine Unternehmens-E-Mail und alle Unternehmenssysteme verliert, behauptet Bankman-Fried, dass er bei den nächsten Schritten eine Rolle spielen kann. Risikokapitalinvestoren haben CNBC mitgeteilt, dass der 30-Jährige in den letzten Wochen angerufen hatte, um zu versuchen, die Finanzierung zu sichern. Dennoch sagten die Anleger, sie könnten sich kein Unternehmen mit einer ausreichend großen Bilanz oder Risikobereitschaft vorstellen, um den angeschlagenen FTX zu retten.

Laut Rechtsexperten würde ein langfristiger, von der SBF vermittelter Deal genauso betrachtet werden wie jedes konkurrierende Rettungsangebot.

„Er unterscheidet sich zu diesem Zeitpunkt nicht von jedem Drittbewerber, abgesehen von der Tatsache, dass er ein Mehrheitsaktionär von FTX ist“, sagte Adam Levitin, Rechtsprofessor an der Georgetown University und Direktor bei Gordian Crypto Advisors. „Er könnte mit einem unaufgeforderten Angebot nach Delaware kommen und sagen, dass ich alle Gläubiger für einen Preis aufkaufen möchte. Aber das müsste vom Insolvenzgericht genehmigt werden – er kann keinen Deal erzwingen.“

Der neue CEO von FTX hat auch gesagt, er sei offen für eine Rettungsaktion. Am Samstag sagte John Ray, dass das Krypto-Unternehmen sein globales Imperium verkaufen oder umstrukturieren wolle.

„Basierend auf unserer Überprüfung in der vergangenen Woche freuen wir uns zu erfahren, dass viele regulierte oder lizenzierte Tochtergesellschaften von FTX innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten über solide Bilanzen, verantwortungsvolles Management und wertvolle Franchises verfügen“, sagte FTX-Chef John Ray in einer Erklärung und fügte hinzu, dass es in den kommenden Wochen „eine Priorität“ sei, „Verkäufe, Rekapitalisierungen oder andere strategische Transaktionen zu untersuchen“.

Nachdem er letzte Woche den Zustand der Finanzen von FTX überprüft hatte, sagte Ray, er habe in seiner 40-jährigen Karriere noch nie „ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen“ gesehen. Er fügte hinzu, dass Bankman-Fried und die Top-Führungskräfte „eine sehr kleine Gruppe unerfahrener, unerfahrener und potenziell gefährdeter Personen“ seien, und bezeichnete die Situation als „beispiellos“.