Der Anwalt von Herrn Bankman-Fried sagte vor Gericht, dass er beabsichtige, Berufung einzulegen.

Die Szene im Gerichtssaal war die jüngste Entwicklung einer der beeindruckendsten Unternehmensimplosionen der letzten Zeit. FTX erklomm die Höhen des Kryptowährungsmarktes und entwickelte sich zu einem der führenden Unternehmen der Branche, bevor es nach einem Einlagenanstieg im vergangenen Herbst Insolvenz anmeldete. Innerhalb weniger Wochen entwickelte sich Herr Bankman-Fried von einem Branchenriesen, der von Politikern und Prominenten umworben wurde, zu einem kriminellen Angeklagten, dem jahrzehntelange Gefängnisstrafen bevorstehen.

Jetzt muss er sich von einer Gefängniszelle aus auf seinen für den 2. Oktober geplanten Prozess vorbereiten. Der Gerichtsstreit um seine Freilassung auf Kaution konzentrierte sich auf einen letzten Monat in der New York Times veröffentlichten Artikel, in dem private Schriften von Caroline Ellison beschrieben wurden, einer Führungskraft im Geschäftsimperium von Herrn Bankman-Fried, die auch mit ihm zusammen war. Frau Ellison hat sich der Betrugsvorwürfe schuldig bekannt und sich bereit erklärt, mit den Staatsanwälten zusammenzuarbeiten, die gegen Herrn Bankman-Fried ermitteln.

In den Gerichtsakten sagten Staatsanwälte, Herr Bankman-Fried habe die Dokumente an die Times weitergegeben, um Frau Ellison einzuschüchtern, indem er sie vor seinem Prozess in ein negatives Licht rückte. Sie stellten außerdem fest, dass Herr Bankman-Fried zahlreiche Gespräche mit anderen Journalisten geführt hat, darunter mit dem Autor Michael Lewis, der ein Buch über FTX schreibt, das in der Woche, in der der Prozess beginnt, veröffentlicht werden soll.

Bevor sie die Aufhebung der Freilassung von Herrn Bankman-Fried gegen Kaution forderten, hatten die Staatsanwälte Richter Kaplan auch aufgefordert, eine richterliche Anordnung zu erlassen, die den FTX-Gründer daran hindern sollte, vor seinem Prozess mit den Medien zu sprechen.

Die Anwälte von Herrn Bankman-Fried sagten, dass er, als er die Dokumente der Times übergab, sein Recht ausübte, „auf eine Anfrage der Medien“ zu antworten, und dass er nicht gegen die Bedingungen seiner Kaution verstoßen habe. Die Times, das Reporters Committee for Freedom of the Press und ein Dokumentarfilmer, der einen Film über Mr. Bankman-Fried drehte, reichten jeweils Gerichtsakten ein, in denen sie Bedenken im Hinblick auf die Knebelanordnung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz äußerten.