Sam Bankman-Fried braucht strengere Kautionsbeschränkungen, sagt Richter

Ein Bundesrichter wies am Donnerstag die Anwälte von Sam Bankman-Fried, dem in Ungnade gefallenen Gründer der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, an, einen Plan mit Staatsanwälten zu erstellen, der sicherstellen würde, dass Herr Bankman-Fried keine von ihm gesendeten Textnachrichten löscht, während er auf den Prozess wegen Anklage wartet dass er den Diebstahl von Kundeneinlagen in Milliardenhöhe orchestriert hat.

Richter Lewis A. Kaplan vom Bundesbezirksgericht in Manhattan erteilte seine Anweisungen bei einer Anhörung am Donnerstag, zwei Tage nachdem er eine Vereinbarung abgelehnt hatte, die die Bundesstaatsanwälte in Manhattan mit den Anwälten von Herrn Bankman-Fried getroffen hatten und die seine Fähigkeit zur Verwendung bestimmter verschlüsselter Nachrichten eingeschränkt hätte Dienste wie Signal.

Richter Kaplan sagte, der Vorschlag habe „nichts getan, außer mehr Fragen in meinem Kopf zu wecken“, und erklärte, dass er das Potenzial für Herrn Bankman-Fried, Nachrichten zu senden, die er später löschen könnte, nicht vollständig ausschließe.

„Ich habe alle Spionageromane gelesen“, sagte Richter Kaplan.

Das Hin und Her vor Gericht ergab sich aus einem Streit über die Bedingungen von Mr. Bankman-Frieds Kaution. Die Staatsanwälte forderten im vergangenen Monat zusätzliche Bedingungen, nachdem sie in Gerichtsakten Beweise dafür vorgelegt hatten, dass Herr Bankman-Fried Nachrichten per E-Mail und die Messaging-App Signal an Ryne Miller, den General Counsel des US-Arms von FTX, gesendet hatte. In Gerichtsakten sagten Staatsanwälte, dass Herr Miller, der nicht namentlich identifiziert wurde, ein potenzieller Zeuge gegen Herrn Bankman-Fried sein könnte.