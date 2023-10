CNN

Es wäre ein Albtraum für jede Stadt: Ein riesiger Salzwasserkeil kriecht den Mississippi hinauf, verunreinigt nach und nach das Trinkwasser in den Kläranlagen und gefährdet die Gesundheit von Hunderttausenden Einwohnern.

Aber es droht eine Katastrophe für New Orleans, wo nach Schätzungen von Beamten Zehntausende Wasserleitungen der Stadt aus Blei bestehen.

New Orleans ist bei weitem nicht die einzige Stadt in den USA mit Bleirohren, aber in den letzten Wochen sah es sich mit der Möglichkeit konfrontiert, dass Salzwasser diese Rohre korrodieren und giftige Metalle in das Trinkwasser auslaugen könnte, ohne dass eine herkulische und kostspielige Anstrengung unternommen würde, es zu stoppen liefern.

Die Bemühungen, dies zu verhindern, laufen im Eiltempo, auch wenn sich die Aussichten verbessert haben und das Army Corps of Engineers vorhersagt, dass Salzwasser New Orleans nicht erreichen wird.

Aber diese Bedrohung ist kein Einzelfall: Experten sagen, dass die Region das Problem jetzt lösen muss, da die klimabedingte Dürre am mächtigen Mississippi weiterhin mit der veralteten Infrastruktur unter den Straßen der Stadt kollidiert.

Laut den US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle von Krankheiten gibt es kein sicheres Maß an Bleiexposition und selbst geringe Mengen können schädlich sein.

Blei ist besonders schädlich für Babys und Kleinkinder, da die Exposition gegenüber dem Metall mit Schädigungen des Gehirns und des Nervensystems, Lernschwierigkeiten und körperlichen Auswirkungen verbunden ist, einschließlich eines erhöhten Risikos für Herz- und Nierenerkrankungen. Und es kann Jahre dauern, bis die vollen Auswirkungen der Bleiexposition bei einem Kind bekannt werden.

Erschwerend kommt in New Orleans hinzu, dass die Stadtbeamten nicht genau wissen, wie viele Rohre aus Blei bestehen und wo sich diese Rohre befinden.

„New Orleans ist eine wichtige Erinnerung für viele andere (Küsten-)Städte im Süden, dass man vielleicht nicht darüber nachdenkt, inwieweit Bleirohre ein Problem darstellen – aber sie sind es“, sagt Eric Schwartz, Professor an der Schule der University of Michigan Geschäftsführer und Mitbegründer von BlueConduit, einem Wasseranalyseunternehmen, das Städten, darunter New Orleans, dabei hilft, ihre Bleileitungen zu kartieren, sagte gegenüber CNN.

„Viele Bewohner wissen nicht einmal, dass sie Bleirohre für die Trinkwasserversorgung haben“, sagte Jessica Dandridge, Geschäftsführerin der Water Collaborative of Greater New Orleans. Dandridges Organisation befasst sich sowohl mit Wasserqualitätsproblemen rund um die Bleirohre der Stadt als auch mit Regenwassermanagement und Hochwasserschutz und ist einer der lokalen Partner von BlueConduit, die an der Kartierung der Rohre arbeiten.

Der Salzwasserkeil habe die Menschen zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht, sagte sie: „Sie wissen, dass ihre Gesundheit auf dem Spiel steht.“

Für New Orleans und andere Städte steht viel auf dem Spiel, wenn es darum geht, die neuen Bundesvorschriften einzuhalten, die darauf abzielen, Bleirohre aus dem Trinkwassersystem des Landes zu entfernen. Dazu kommen insgesamt 15 Milliarden US-Dollar an neuen Bundesgeldern im Rahmen des parteiübergreifenden Infrastrukturgesetzes, mit dessen Entfernung begonnen werden soll das gefährliche Element aus Dutzenden städtischen Trinkwassersystemen.

Blei „war so beliebt, weil es so nützlich war“, sagte Danielle Land, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich öffentliche Gesundheit und Expertin für Bleirohre an der Michigan State University, gegenüber CNN. „Wir stecken es in alles, und jetzt haben wir nicht das Geld, es aus allem zu entfernen.“

Blei war jahrzehntelang in der Wasserinfrastruktur allgegenwärtig, da es formbar, reichlich vorhanden und weniger anfällig für Korrosion als andere Metalle war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie in den 1940er und 1950er Jahren, als der Wohnungsbau boomte, erlebte die Nutzung einen starken Aufschwung.

Aus diesem Grund gibt es überall im Land Trinkpfeifen aus Blei; Einige nationale Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtzahl der Rohre etwa 9,2 Millionen beträgt.

„Je jünger man Blei ausgesetzt ist, desto schlimmer“, sagte Land. „Wenn wir einem sehr kleinen Baby Säuglingsnahrung mit Leitungswasser geben, das Blei enthält, ist sein Körper weniger in der Lage, die Auswirkungen von Blei abzuwehren und zu widerstehen.“

Weitere Risikofaktoren, die die Situation verschlimmern, sind die Dauer der Exposition und die Höhe des Bleigehalts. Aber es gibt Dinge, die Familien tun können, um sich vor der Bleibelastung ihrer Kinder zu schützen. Beispielsweise sei eine gute Ernährung und die Sicherstellung, dass Kinder ausreichend Kalzium, Eisen und Vitamin C erhalten, von größter Bedeutung, sagte Land.

Dandridge sagte, ihre Organisation halte Ausschau nach Bleivergiftungen in New Orleans, insbesondere weil die meisten Einwohner nicht wüssten, ob es Bleileitungen gibt.

Die Gefahr geht nicht nur vom Salzwasser aus, sondern wird auch beim Straßenbau erhöht – ein häufiges Ereignis in den Jahren seit Hurrikan Katrina, so Dandridge. Aber wenn die Arbeiter Straßen reparieren, können sie auch die Korrosionsschutzmaßnahmen stören, die von der Abwasser- und Wasserbehörde der Stadt eingeführt wurden.

„Wir kennen mehrere Menschen, die eine Bleivergiftung haben“, sagte Dandridge. „Wenn du einmal eine Bleivergiftung hast, ist das dein Leben.“

New Orleans und andere Städte liefern sich einen Wettlauf um die Kartierung ihrer Bleirohre, da die Biden-Regierung Bundesstaaten und Städten Milliarden von Dollar zur Verfügung gestellt hat, um die gefährliche Infrastruktur zu entfernen.

In New Orleans ist diese Arbeit eine sorgfältige Mischung aus Wassertests und dem Durchsuchen alter Aufzeichnungen.

Es handelt sich „fast um eine Detektivarbeit, die versucht herauszufinden, wo die Rohre sind und wohin sie führen“, sagte JP Morrell, Mitglied des Stadtrats von New Orleans, gegenüber CNN. „Wir haben unsere große Infrastruktur umgestellt, aber sie ist noch nicht weit verbreitet. Wir sind noch nicht am Ziel.“

Die 305 Jahre alte Stadt hat das Alter ihrer Wasserleitungen kartiert und die überwiegende Mehrheit wurde zwischen 1900 und 1919 verlegt – einer Zeit, in der häufig Blei verwendet wurde. Andere Rohre bestehen aus Ton oder Eisen, können aber zwischen den Verbindungen Bleilötungen aufweisen.

„Als man im 19. Jahrhundert mit der Verlegung von Bleirohren begann, war die Aufzeichnungsführung miserabel, und die meisten späteren Aufzeichnungen wurden auf Notizkarten geführt“, sagte Adrienne Katner, Professorin für Umwelt- und Arbeitsmedizin am Health Sciences Center der Louisiana State University in New Orleans .

Das Zusammenfügen von Aufzeichnungen ist eine Mischung aus dem Füllen der Lücken im System und dem Versuch, alles zu entschlüsseln, von handschriftlichen Notizen bis hin zu maschinengeschriebenen Notizen, bei denen fehlt, aus welchem ​​Material eine Pfeife besteht. BlueConduit-Forscher nutzen seit Monaten KI, um Datensätze zu sortieren.

„Wir haben einige Aufzeichnungen aus New Orleans gesehen, die über 100 Jahre alt sind; „Wir haben uns heute einen Scan einer Karteikarte angesehen“, sagte Schwartz, Mitbegründer von BlueConduit, gegenüber CNN. „Es gibt maschinengeschriebene Dinge. Es gibt einen Bleistift und einen Kugelschreiber, und diese Informationen aufzunehmen und zu verstehen, ist bereits eine Herausforderung.“

Grace Birch, eine Sprecherin des Abwasser- und Wasseramts der Stadt, sagte, die „mühevolle“ Bestandsaufnahme solle bis Oktober nächsten Jahres abgeschlossen sein – eine bundesstaatliche Frist für die Einreichung digitaler Kartierungen der Bleirohre der Stadt.

Aber selbst wenn es der Stadt gelingt, alle Bleirohre aus ihren Wasserleitungen zu entfernen, stellt sich auch das Problem, kleinere Rohre auf Privatgrundstücken zu ersetzen, die zu Wohnhäusern führen, was eine noch komplexere und kostspieligere Herausforderung darstellen könnte.

Land sagte, es werde wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis das Ziel der Biden-Regierung, Bleirohre aus der amerikanischen Trinkwasserinfrastruktur zu verbannen, erreicht sei, aber die Bundesfinanzierung sei ein Schritt in die richtige Richtung.

„Es ist vielversprechend, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir alle unsere politischen Entscheidungsträger und alle unsere Regierungsleute hinter das gleiche Ziel bringen können“, sagte Land. „Es ist nicht genug, aber es ist ein Anfang.“

Auch wenn New Orleans eine von vielen Städten im ganzen Land ist, die sich mit Bleirohren befassen, ist das Salzwasser, das den Mississippi hinauf kriecht, ein Beispiel dafür, wie der Klimawandel mit der alternden Infrastruktur Amerikas kollidiert, sagte Jeffrey Thomas, ein in New Orleans ansässiger Anwalt, der zuvor leitete eine städtische Task Force zur Behebung von Schwachstellen im Wassersystem der Stadt.

„Es ist ein Beispiel dafür, wie der Klimawandel bereits bestehende physische, soziale und wirtschaftliche Schwachstellen in jeder Stadt verschärfen kann; insbesondere solche, die ohnehin schon extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel New Orleans“, sagte Thomas.

Dandridge, die Gemeindeorganisatorin von New Orleans, sagte gegenüber CNN, sie stoße bei den Einwohnern der Stadt oft auf Apathie, weil sie nicht glauben, dass die Regierung das Problem schnell genug – oder überhaupt – lösen wird.

„Es gibt immer eine Krise und die Menschen in Louisiana sind erschöpft, aber wir stecken auch in einer schwierigen Situation fest“, sagte Dandridge. „Mit dem Klimawandel ist es schon schwer genug, es wird noch schwieriger, wenn die Regierung nicht unbedingt proaktiv an ihre Bürger denkt.“