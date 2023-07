Salzburg startte auch ohne Trainer Jaissle standesgemäß mit Sieg in Altach – Bundesliga

Altach – Fußball-Meister Salzburg heeft een Cheftrainer van zijn eerste Schritt auf dem Weg zum elften Meister-titel in Folge gemacht. Een tag nach dem überraschenden Abgang von Matthias Jaissle nach Saudi-Arabien belegerde de Serienmeister in Altach met 2:0 (1:0). Sturm-Neuerwerbung Petar Ratkov (34.) en sein serbischer Kollege Strahinja Pavlovic (48.) trafen juwelen per Kopf. Altach zog sich im ersten Spiel unter Joachim Standfest eight bar aus der Affäre.