Salman Rushdies Roman „Victory City“ ist ein Triumph, unabhängig vom Anschlag : NPR

Wochen bevor Salman Rushdie am 12. August 2022 beim Chautauqua Festival auf der Bühne angegriffen wurde, beendete er die endgültigen Änderungen für seinen Roman und reichte sie ein. Siegesstadt. Inspiriert von der realen Geschichte von Vijayanagar, einem einst blühenden mittelalterlichen Hindu-Königreich in Südindien, machte sich Rushdie daran, seinen Zusammenbruch als feministische Fabel über die Gier nach Macht und die Kraft von Geschichten neu zu interpretieren.

Siegesstadt wurde bereits von Kritikern in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Indien als Meisterwerk gefeiert. Angesichts dessen, was Rushdie im vergangenen August durchgemacht hat, gibt es auch einen Hauch von Gedenken an den 15. Roman des Autors mit einem virtuellen Start, der von Margaret Atwood und Neil Gaiman moderiert wird.

Rushdie machte seine ersten öffentlichen Äußerungen diese Woche in einem ausführlichen Interview mit Der New Yorker David Remnick vom Magazin, der den Anschlag auf sein Leben als „kolossalen Angriff“ bezeichnete, der ihn mit Albträumen und lebenslangen körperlichen Verletzungen zurückließ. Wie Rushdie Remnick in dem Stück mit dem Titel „The Defiance of Salman Rushdie“ erzählt, hat er das Sehvermögen auf seinem rechten Auge verloren und einen Nervenschaden in einer seiner Hände, der das Tippen immer noch schwierig macht.

Sein Angreifer war ein 24-jähriger namens Hadi Matar, der den Schriftsteller mehr als ein Dutzend Mal vor einem Live-Publikum erstach. Matar wurde vor Ort festgenommen und sein Prozess soll Ende dieses Jahres beginnen.

Es war mehr als 30 Jahre her, seit das iranische Regime ein Todesurteil gegen Rushdie verhängt hatte, weil er in seinem Roman den Islam gelästert hatte Die satanischen Verse. Der Angriff war eine tragische Wiederbelebung einer Episode, die sich mit der Vergangenheit abgefunden schien. In den letzten Jahren hatte Rushdie ein relativ offenes Leben als literarische Figur in den Vereinigten Staaten geführt, obwohl er nicht mehr öffentlich auftreten wird, um Werbung zu machen Siegesstadt, Er sagt, er sei dankbar, dass der Fokus wieder auf seine Worte verlagert wurde.

Nach dem Angriff kehrten mehrere seiner Romane auf die Bestsellerlisten zurück, und viele prominente Schriftsteller aus der ganzen Welt hielten öffentliche Lesungen seiner Werke aus Solidarität ab, darunter der mit dem Booker Prize ausgezeichnete Schriftsteller Kiran Desai.

„Er war ein Schriftsteller, der eine Bühne für uns alle geschaffen hat, die an eine säkulare Vision der Welt glauben, und er hat so vielen Schriftstellern die Tür geöffnet“, sagt Desai. „Meinungsfreiheit ist in so vielen Teilen der Welt von entscheidender Bedeutung, und jetzt hat er körperliche Schäden auf sich genommen, um diese Vision aufrechtzuerhalten.“

Siegesstadt lädt die Leser ein, sich wieder mit Rushdie, dem Humoristen, Künstler und Spinner großer Garne, zu treffen. Es erzählt die Geschichte einer Zauberin und Dichterin namens Pampa Kampana, die aus magischen Samen eine ganze Zivilisation ins Leben träumt. Durch göttliches Eingreifen lebt Pampa seit mehr als zwei Jahrhunderten und ist Zeuge der vielen Siege und Niederlagen der Stadt. Sie schreibt alles auf und versiegelt die Geschichte in einem Tontopf für zukünftige Generationen.

Kiran Desai sagt, der neue Roman fühle sich wie ein Liebesbrief an Rushdies hingebungsvollen Stamm von Lesern und Autoren an: „Es ist eine Destillation der Weisheit. Der Glaube, dass schöne Worte und Geschichten in unseren Erinnerungen bleiben und durch den Traum nachfolgender Generationen flüstern werden.“





In einem Aufsatz, der seine letzte Sammlung von Sachbüchern eröffnete, Sprachen der Wahrheiterklärte Rushdie, dass seine literarischen Adaptionen mythologischer Geschichten eine Möglichkeit sind, dringende zeitgenössische Fragen anzugehen, während das reine Vergnügen am Lesen und Geschichtenerzählen im Vordergrund steht.

Inmitten schillernder Schlachten, Hofintrigen und schwüler Romanzen, Siegesstadt ist Rushdies Geschichte von Vijayanagar, einem mittelalterlichen Hindu-Reich, das an muslimische Armeen fiel. Heute ist die Stätte zu einem Symbol hinduistischer, muslimischer Feindschaft geworden und Teil einer revisionistischen Umschreibung der indischen Vergangenheit durch die regierende hinduistisch-nationalistische Regierung des Landes.

„Geschichte ist viel komplizierter als die Art und Weise, wie sie dargestellt wird [in India] heute“, sagt Kiran Desai. „Die Sicht der Nationalisten auf die Geschichte unterscheidet sich von der Sicht der Romanautoren auf die Geschichte.“

Rushdie ist ein bekennender Säkularist, der Indiens Vielfalt immer gefeiert hat. Außerdem ist er ausgebildeter Historiker. In seiner Nacherzählung von Vijayanagar durch die Worte der Göttin Pampa wird die Stadt von der Machtgier der Menschen aller Glaubensrichtungen zerstört.

Der Schriftsteller und Journalist Aatish Taseer, der ausführlich über den Aufstieg des hinduistischen Nationalismus geschrieben hat, sagt, Rushdies historische Romane seien keine Nachbildungen für bloße literarische Unterhaltung. Ob im muslimischen Spanien in Der letzte Seufzer des Mohren oder Vijayanagar in Siegesstadt„… er findet Orte, an denen es historische Kontroversen, historische Brüche und Momente in … der Vergangenheit eines Landes gibt, die nicht verschwinden werden und die weiterhin Echos in die Gegenwart senden.“

Nachdem Taseer eine vernichtende Titelgeschichte für geschrieben hatte ZEIT Magazin über Premierminister Narendra Modi, revanchierte sich die indische Regierung, indem sie ihm seine Overseas Indian Citizenship Card entzog. Er sagt, Rushdie sei die erste Person gewesen, die er um Unterstützung gebeten habe. „Ich sehe ihn als Prüfstein. Immer wenn die Meinungsfreiheit bedroht ist, ist Salman Rushdie da, um sie zu verteidigen.“

Taseer sagt, dass das Leben für viele Autoren in die Fiktion übergeht, aber bei Rushdie „gibt es dieses Diptychon des Lebens von Salman Rushdie und ein Werk, das so von seinem Leben geprägt ist“. Rushdies enge Freundin, die Oscar-nominierte Filmemacherin Deepa Mehta, sagt, es sei sicherlich möglich, den neuesten Roman durch das Prisma des Angriffs zu lesen, aber es wäre ein Bärendienst für Rushdies Magie.

„Natürlich hatte ich immer wieder das Gefühl, dass das unheimlich und ironisch ist, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es durch den Angriff eine Art dunkle Macht erlangt hat“, sagt Mehta. „Der Roman war so kraftvoll wie eh und je, weil er brillant war.“

In einer der ergreifendsten Szenen in Siegesstadtwird die Dichterin und Erzählerin Pampa Kampana von einem wütenden Rivalen geblendet. Als die Welt, die sie sich vorstellte, um sie herum zusammenbrach, setzte sie die Aufgabe fort, ihre Geschichte zu schreiben: „Alles, was bleibt, ist diese Stadt der Worte. Worte sind die einzigen Sieger.“