Salman Rushdies magischer neuer Roman „Victory City“ enthält „die Weisheit eines Lebens“

Geschrieben von Jacqui Palumbo, CNN

Um Sie auf dem Laufenden zu halten, ist Culture Queue eine fortlaufende Reihe von Empfehlungen für aktuelle Bücher zum Lesen, Filme zum Ansehen und Podcasts und Musik zum Anhören.

Die Geschichte von Pampa Kampana, Dichterin, Prophetin und Mutter des Reiches Bisnaga, beginnt mit Feuer.

Salman Rushdies Protagonistin in seinem neuen Roman „Victory City“ – einer fiktiven Nacherzählung des untergegangenen indischen Imperiums Vijayanagar – wird 247 Jahre alt und begräbt 24.000 ihrer Verse über die Geschichte der Stadt, Werke, die Jahrhunderte später entdeckt werden sollten. Aber als die Geschichte beginnt, ist sie ein 9-jähriges Mädchen, das zusieht, wie ihre Mutter und alle Frauen, die sie kennt, durch Selbstverbrennung sterben, wenn Soldaten ihre Stadt zerstören. Alleine wird sie zum Gefäß einer lokalen Göttin, die ihr göttliche Fähigkeiten und ein langes Leben verleiht.

Jahre später suchen zwei Jungen, Hakka und Bukka (Vijayanagars echte Gründer und erste Könige), Weisheit von einem Mönch, der die junge, trauernde Pampa Kampana aufgenommen hat. Sie weist sie an, die Samen zu säen, die sie als Geschenk mitgebracht haben, die sie mit der Kraft erfüllt, eine fortschrittliche, harmonische Stadt mit religiöser und sexueller Freiheit zu sprießen, wo die Künste gedeihen können und wo Frauen sicher sind.

Und so vermischt Rushdie Geschichte und Mythos und schreibt das lange Leben einer fiktiven Frau, die versucht, sowohl als Königin als auch als Exilantin Einfluss auf die Hauptstadt Vijayanagar auszuüben. Obwohl der Schauplatz in Rushdies Buch aufgrund der Sprachbehinderung einer Figur in Bisnaga umbenannt wird, folgt er der Flugbahn des realen, einst mächtigen Imperiums des 14. Jahrhunderts, das den Süden Indiens kontrollierte, dessen Relikte heute das heutige Hampi umgeben.

„Victory City“ ist eine Neuinterpretation des Aufstiegs und Falls eines Imperiums aus dem 14. Jahrhundert, das über Südindien herrschte. Es ist Salman Rushdies erster Roman, seit er durch einen Messerangriff schwer verletzt wurde. Kredit: Eliza Griffiths

„Wir wissen, wie es endet – es ist eine Ruine am Ufer des Flusses“, sagte der mit dem Booker-Preis ausgezeichnete Autor Kiran Desai, der „Victory City“ vor seiner Veröffentlichung las. Aber durch die hinreißende Geschichte von Aufstieg und Fall von Vijayanagar glaubt Desai – der in Indien und Großbritannien geboren und aufgewachsen ist und jetzt in New York lebt –, dass Rushdie den Lesern „alles gibt, was wir wissen müssen, um den Kräften von Vijayanagar entgegenzuwirken Tyrannei, religiöse Orthodoxie – all diese schrecklichen Dinge, die so viele Nationen auf der Welt gerade durchmachen.

„Victory City“ ist das erste Buch, das Rushdie veröffentlicht, seit er im vergangenen August bei einem Vortrag in New York mit einem Messer schwer verletzt wurde. Laut seinem Verleger nimmt er nicht an einer Pressetour teil – obwohl er kürzlich in seinem ersten Interview seit dem Angriff mit The New Yorker gesprochen hat –, also ist es vorerst ein Werk, das die Leser weitgehend selbst interpretieren können.

Die „Weisheit des Lebens“

Durchdrungen von Magie, Wundern, Trauer und Humor, erforscht „Victory City“ alle großen Fragen des Lebens, wie zum Beispiel, was uns zu Menschen macht. (Am Anfang, als die Stadt schnell wächst, ist Bukka verzweifelt bei dem Gedanken, dass Menschen aus Gemüse entstanden sein könnten. „Ich möchte nicht entdecken, dass mein Urgroßvater eine Aubergine oder eine Erbse war“, beklagt er sich. ) Rushdie navigiert geschickt durch Themen wie Religion, Philosophie, Macht und Gerechtigkeit, während sich die Geschichte über Jahrhunderte entfaltet, aber im Mittelpunkt steht eine Frau, die mit Trauer umgeht und versucht, ihren eigenen Schmerz durch die Schaffung eines radikal neuen Ortes zu lindern.

„Viele von (Rushdies) Werken sind enorm und umfangreich … und dieses Buch fühlt sich tatsächlich ziemlich zurückhaltend an“, sagte Desai. „(Es ist) ein sehr weises Buch, als hätte jemand eine große Lebensweisheit destilliert – hier die Weisheit einiger Jahrhunderte. Es fühlt sich an wie ein magischer Samen.“

Das Altern entzieht sich Pampa Kampana hartnäckig, aber nicht ihren Kindern oder Angehörigen. Desai war von der Art und Weise angezogen, wie ihr „zärtlicher Charakter“ als Matriarchin ihrer Familie und des Imperiums all den Dornen der Mutterschaft gegenübersteht. Sie wird auch zum Symbol des modernen Indien, erklärte Desai.

Die Überreste des Vijayanagar-Reiches befinden sich in Hampi, Indien, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Kredit: Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images

„Es gibt diese äußerst emotionale Vorstellung von Mutter Indien, die am Ende alle ihre kriegführenden Nachkommen wiedervereint und die vereinigende Kraft ist“, sagte Desai. „Also hier (in Pampa Kampana) haben Sie wieder diese Mutterfigur, die einfach ihr Bestes gegeben hat.“

Im ganzen Buch gibt es Parallelen zwischen Rushdies eigenem Leben und dem des fiktiven Dichters – Themen des Exils zum Beispiel, die ein Jahrzehnt widerspiegeln, in dem Rushdie gezwungen war, sich zu verstecken, nachdem der iranische Führer Ayatollah Ruhollah Khomeini 1989 eine Fatwa gegen ihn erlassen hatte. Es gibt vielleicht auch neuere Hinweise auf den Angriff im letzten August, bei dem Rushdie seine Hand nur eingeschränkt benutzen konnte und auf einem Auge blind war, obwohl unklar ist, wann er den Roman fertig gestellt hat und ob das Schicksal seiner Figuren bereits vollständig geschrieben war.

Wie es bei Rushdies Werken oft der Fall ist, sagte Desai, „Victory City“ kann sich unheimlich prophetisch anfühlen – ähnlich wie die junge Pampa Kampana, die von Anfang an weiß, wie ihre Geschichte enden wird.

„Salmans Schreiben hatte schon immer etwas so Unheimliches, dass das, was er beängstigend schreibt, häufig passiert“, sagte Desai.

„Siegesstadt,“ herausgegeben von Random House, erscheint am 7. Februar.

