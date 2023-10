Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie wurde am Sonntag in der historischen Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

Der Deutsche Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert und zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in Deutschland. Die Verleihung erfolgte erstmals im Jahr 1950.

Sein Freund und Schriftstellerkollege Daniel Kehlmann lobte Rushdie in einer Rede und beschrieb den Autor als „möglicherweise den wichtigsten Verteidiger der Kunst- und Redefreiheit unserer Zeit“.

Rushdie, der letztes Jahr einen Messerangriff überlebte, versprach außerdem, die Meinungsfreiheit weiterhin zu verteidigen.

‚Unzähmbares Temperament‘

Zuvor hatte die Jury erklärt, dass der gefeierte Schriftsteller die Auszeichnung „für seinen unbezwingbaren Geist, für seine Lebensbejahung und dafür, dass er unsere Welt mit seiner Liebe zum Geschichtenerzählen bereichert“ verdient habe.

„In seinen Romanen und Sachbüchern verbindet er erzählerischen Weitblick mit unfehlbarer literarischer Innovation, Humor und Weisheit“, sagte die Jury in einem Beitrag auf der Website des Preises.

Rushdie wurde im Juni als Gewinner des Preises bekannt gegeben, die Preisverleihung fand jedoch am Sonntag zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse statt.

„Eine bemerkenswerte Liste von Menschen hat ihn (Deutscher Friedenspreis). Deshalb bin ich sehr froh, dass mein Name in diese Liste aufgenommen wurde“, sagte er Anfang dieser Woche in einem Interview mit der DW.

Mit dem Gewinn des Preises reiht sich Rushdie neben Margaret Atwood, Orhan Pamuk, Susan Sontag, Amos Oz und Vaclav Havel in die Liste ein.

Salman Rushdies Auszeichnungen und Kontroversen

Der weltweit gefeierte Autor erlangte Berühmtheit durch sein Meisterwerk „Midnight’s Children“ aus dem Jahr 1981, für das er auch den Booker-Preis erhielt.

In seinem 1989 erschienenen Roman „Die satanischen Verse“ verhängte der verstorbene iranische Ayatollah Ruhollah Khomeini jedoch eine Fatwa gegen Rushdie wegen Blasphemie. Seitdem wird der Autor regelmäßig mit dem Tod bedroht. Im Jahr 2022 wurde er bei einer öffentlichen Lesung in den USA mehrfach erstochen, sodass er seitdem auf einem Auge blind war.

Rushdie hat mehr als 14 Romane geschrieben und in seinem neuesten Roman „Victory City“, der dieses Jahr erschien, geht es um den Messerangriff.

Der Roman behandelt politische Intrigen und religiöse Bigotterie anhand der Geschichte vom Aufstieg und Fall einer feministischen Utopie und endet mit dem Satz: „Worte sind die Gewinner.“

