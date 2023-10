Salman Rush geniet van de Vredesprijs en een Gelukkig Kamp

De Indiaas-Britse schrijver heeft de Friedenspreis de deutschen Buchhandels entgenommen ontvangen. In de zegener Dankesrede is er niets mis mee. Er waren meer ideeën voor de vrijheid van de wortels.

De grote Geschichtenerzähler Salman Rushdie wurde am Sonntag in de Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Thomas Lohnes / Pool / EPA

Niet in staat om de dichter Salman Rushdie te ontmoeten. Na de Fatwa van 1989 werd de Iraanse Revolutionsführer Ayatollah Khomeiny met Tod verhuld. Trouwens, de Messerattacke vom Summer letzten Jahres, die nog behoorlijk levend zijn, gaan allebei verloren in hun leven. Rushdie ging unerschrocken verder weg. Er wordt in een reeks Romeinse werken geschreven over en feiten over de Kunst van het Heelal als Geschiedenis: Het was een triomf van de literatuur over de hele wereld.