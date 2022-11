Salman Khan erhält massive Gegenreaktionen, weil er Sumbul Touqeer zuschlägt; Internetnutzer sagen: „Schande über dich, dass du ein 19-jähriges Mädchen in Stücke gerissen hast“

Bigg Boss 16: Salman Khan ist in den sozialen Medien mit der Hauptlast konfrontiert, weil er seit 10 Jahren der Moderator der Bigg Boss-Show ist, und jedes Mal, wenn er sagt, dass er nächstes Jahr aufhören wird, kommt er für seine Fans zurück. Und auch diesmal sieht sich der Superstar einer Menge Gegenreaktionen gegenüber, weil er Sumbul Touqeer zugeschlagen hat, und sie als besessen von dem 40-jährigen Schauspieler zu bezeichnen, kommt bei den Imlie-Fame-Fans und den Zuschauern der Show nicht an. Sie nannten dieses Wochenende Ka Vaar langweilig und behaupteten, dass es so aussieht, als hätte Salman die Folge dieser Woche nicht gesehen und daher nur Sumbul für alles verantwortlich gemacht und den Fokus sehr schön von Shalin und MC Stans Kampf auf Sumbuls Charakter verlagert. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Devoleena Bhattacharjee, Dolly Bindra und andere unterstützen Sumbul Touqeer Khan, nachdem die Imlie-Schauspielerin am Weekend Ka Vaar zugeschlagen wurde

Salman ist blind. Host bann ne se pehle kabhi ye v sign kar liya karo ki „mai clip acche se dekhunga “ ohne irgendetwas zu ignorieren JANTA STAND MIT SUMBUL — Sriya (@SriyaGhosh2) 18. November 2022

All dieses Drama umsonst? shalin ist zurück mit tina. Umarmen, Kuscheln und sogar Salman genießt es jetzt. So eine Zeitverschwendung war das alles. Insabme kata sirf sumbul ka?#bb16 #priyankit#WeekendKaVaar —Ankit? (@not_ur_nemesis) 19. November 2022

Ich bin nicht #SumbulTouqueerKhan Fan, von dem ich komme #Priyanka Paltan aber die Weise #Salman Khan? ne Iski Ijjat ki Dhajjiyan udai hai im National Television Just For TRP Es ist wirklich ekelhaft anzusehen?

SCHÄMMEN SIE FARBEN UND SALMAN BB16 DIE PRIYANKIT-SHOW#BigBoss16 #BigBoss pic.twitter.com/ZvenobD65E — Herr Khan (@mr_sany_) 19. November 2022

Sumbul weinte und sagte „yeh bahut galat hai mere man me kabhi kuchh galat nahi thha“ Sumbul hat Mut, sich sogar gegen Salman zu stellen? WEINE NICHT MÄDCHEN… DIESE REISE MACHT DICH STARK UND KOMM WIE SHERANI ZURÜCK. BLEIBEN SIE STARK SUMBUL#BigBoss16#SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/AIskqNLc7q — SUMBUL KHAN TEAM ❤️ (@SumbulKhanTeam) 19. November 2022

Ankit ist aggressiv.

Sumbul ist besessen.

Tina lügt nie.

BB unterstützt keine Gewalt.

Salman liest kein Drehbuch. Und das sollten wir ernst nehmen. ?#AnkitGupta #SumbulTouqeerKhan #BB16 — ?????? ? (@Reene343) 19. November 2022

Salman Khan drückte in der Show seine Besorgnis um Sumbul aus und bat sie, Abstand zu Shalin zu halten, während sich der Schauspieler mit Tina Datta versöhnte und glücklich auf sie zuging, ohne sich für seinen Freund Sumbul einzusetzen, wie er behauptet. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Netizens finden die Episode langweilig, da sich Salman Khan auf das Dreiecks-Mudda „Shalin Bhanot, Sumbul Touqeer Khan und Tina Datta“ konzentriert

